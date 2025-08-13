Viktor Orban proclamă victoria Rusiei în Ucraina, înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump. Ce le reproșează europenilor
Postat la: 13.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Viktor Orbán a declarat că Rusia a câștigat războiul din Ucraina, în timp ce ucrainenii l-au pierdut, și a criticat Europa pentru că nu a negociat la timp cu Moscova. El avertizează că viitoarele discuții dintre Rusia și Statele Unite vor decide nu doar soarta Ucrainei, ci a întregului continent.
Declarațiile au fost făcute într-o discuție pe canalul Patrióta de pe YouTube. „Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război" - a declarat el, adăugând că întrebarea este doar: occidentalii, care sunt de partea ucrainenilor, când și în ce condiții vor recunoaște că acest lucru s-a întâmplat și care vor fi consecințele.
El a subliniat că ucrainenii se află într-o situație foarte dificilă, în special președintele ucrainean, care nu este stăpân nici măcar pe propria soartă, deoarece Ucraina nu capitulează doar pentru că europenii - și, din ce în ce mai puțin, dar și americanii - o aprovizionează cu arme și bani, arată hirado.hu.
Orbán susține că a spus întotdeauna că Europa, instituțiile europene sau francezii și germanii „mână în mână", trebuie să negocieze cu rușii.
Premierul maghiar este de părere că Europa ar fi putut să-și păstreze viitorul în propriile mâini „dacă noi, europenii, am fi negociat cu rușii despre viitorul Europei, acum însă rușii negociază cu americanii despre numeroase chestiuni, printre care și viitorul Europei, nu noi suntem cei care negociem" - a declarat Orbán.
„Dacă nu stai la masa negocierilor, atunci ești pe meniu" - a remarcat el. Prim-ministrul a menționat că, dincolo de război, la întâlnirea dintre Trump și Putin se vor discuta și marile probleme ale economiei mondiale.
„Întrebarea este dacă în urma conflictelor economia mondială va fi unitară, dacă se va crea un sistem de cooperare bazat pe un echilibru nou sau se va diviza și va începe crearea de blocuri. Acest lucru va avea un impact major și asupra dezvoltării economice a Ungariei" afirmă premierul.
Orbán e de părere că trebuie clarificată situația comerțului mondial cu energie.
„Una dintre întrebări este ce se va întâmpla cu sancțiunile, dacă se va continua excluderea unuia sau a doi actori din economia energetică mondială, ceea ce va duce la soluții ‘prin portiță' precum livrările de petrol rusesc către India, care vor declanșa noi sancțiuni. Cealaltă posibilitate este să renunțăm la politica de sancțiuni dintr-o singură mișcare sau în două etape și să ajungem la un acord privind cele mai importante aspecte" a spus el. Soarta Ungariei depinde de răspunsul la întrebarea „câtă energie putem cumpăra și la ce preț, pe piața mondială" - a declarat premierul.
