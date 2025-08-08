Donald Trump manipuleaza si piata aurului după cea bursiera si criptomonede: Prețul a explodat la un maxim istoric după ultima decizie a presedintelui SUA
Postat la: 08.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Prețul aurului a crescut semnificativ după ce președintele american Donald Trump a decis să impună tarife vamale de 39% asupra importurilor de lingouri elvețiene de aur de 1 kilogram. Această măsură reprezintă o lovitură serioasă pentru Elveția, care controlează aproximativ 70% din piața mondială a rafinării aurului.
Președinta Elveției, Karin Keller-Sutter, a efectuat o vizită de ultim moment la Washington în încercarea de a negocia reducerea tarifelor, însă s-a întors fără niciun rezultat. Ulterior, autoritățile americane au extins taxele și asupra unor categorii de lingouri care anterior erau scutite, conform unui document oficial consultat de Financial Times.
Ca urmare a anunțului, prețul contractelor futures pe aur cu livrare în decembrie a urcat la un maxim istoric de 3.534 de dolari. Christoph Wild, președintele Asociației Elvețiene a Producătorilor și Comercianților de Metale Prețioase, a calificat decizia drept „o altă lovitură" pentru comerțul elvețian și a criticat taxele impuse pe aur, un metal care, potrivit consensului internațional, ar trebui să fie scutit de tarife.
Elveția exportă anual aur în valoare de peste 61 de miliarde de dolari către SUA, iar noile tarife afectează direct sectorul, care este un pilon important al economiei țării. Industria ceasurilor de lux riscă, de asemenea, să fie afectată, prețurile produselor importate în SUA crescând semnificativ. Liderii industriei avertizează asupra posibilei introduceri a săptămânilor de lucru reduse pentru angajații din sectorul exporturilor.
Karin Keller-Sutter a anunțat că guvernul va continua negocierile cu SUA pentru reducerea tarifelor, însă a confirmat și că Elveția va respecta acordurile privind achiziția avioanelor de vânătoare F-35 și a sistemelor Patriot, considerate esențiale pentru apărarea națională.
