Taman Rusia denunță planul Israelului de ocupare a orașului Gaza: Catastrofă umanitară în față

Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de mişcare ar putea agrava "catastrofa umanitară" din enclava palestiniană.

"Punerea în aplicare a unor astfel de decizii şi planuri, ce suscită condamnare şi respingere, este de natură să agraveze situaţia deja dramatică din enclava palestiniană, care prezintă toate semnele unui dezastru umanitar", a afirmat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, citat de AFP.

Joi seara, guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat o nouă fază a operaţiunilor militare împotriva Hamas în Fâşia Gaza, inclusiv ocuparea oraşului Gaza. Anunţul acestui plan a provocat dezaprobarea internaţională.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze sâmbătă o reuniune de urgenţă pe această temă.

Pe lângă dezarmarea Hamas şi returnarea "tuturor ostaticilor, vii şi morţi" care se află încă în mâinile Hamas, planul israelian vizează demilitarizarea Fâşiei Gaza şi plasarea acesteia sub control israelian, înainte de a institui "o administraţie civilă" care să nu fie "nici a Hamas, nici a Autorităţii Palestiniene", potrivit lui Netanyahu.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat după ce organizaţia palestiniană Hamas a lansat un atac fără precedent asupra Israelului la 7 octombrie 2023, care s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unei numărători a AFP bazate pe date oficiale israeliene. De atunci, represaliile israeliene au ucis cel puţin 61.330 de persoane în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii al Hamas, considerate fiabile de ONU.