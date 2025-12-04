Primul robot-polițist dotat cu AI, scos pe străzile Chinei: „Destul de util. Cred că va fi un trend în viitor"

Un robot-polițist dotat cu Inteligență Artificială, creat pentru controlul traficului, și-a început luni, 1 decembrie, prima zi de serviciu. Acesta operează pe strada Binsheng din orașul chinez Hangzhou. Localnicii au rămas impresionați de capabilitățile robotului.

„Abia am traversat mai puțin de jumătate de metru când m-a alertat. A acționat prompt", spune un localnic pentru CCTV Video News Agency. Un motociclist consideră că robotul este „destul de util". „Când îl vezi, vei opri inconștient și vei opri subconștient la linia de așteptare în felul acesta. Cred că este destul de util. Poate reduce costurile cu personalul poliției. Cred că va fi un trend în viitor", explică acesta.

Robotul execută semnale clare cu mâna pentru „înainte" și „stop", fluieră și identifică diverse încălcări ale regulilor de circulație, precum motocicliști fără cască, vehicule oprite peste linie sau pietoni care traversează neregulamentar, oferind pe loc avertismente audio politicoase, scrie National Thailand.

Potrivit lui Zhang Wanzhe, din brigada de poliție rutieră Binjiang, gesturile robotului sunt antrenate direct după mișcările reale ale agenților, iar modelul său de inteligență artificială se îmbunătățește continuu prin învățare în intersecții reale. Acesta este integrat și cu sistemele de semaforizare.

Din octombrie, robotul a fost testat în mai multe intersecții din Binjiang și, ulterior, va integra capabilități de tip large-language-model pentru interacțiune vocală, oferirea de indicații, consultanță și educație rutieră. Hangzhou lucrează și la proiectarea următoarei generații de roboți pentru gestionarea traficului și explorează dezvoltarea unei flote complete de „polițiști-robot".