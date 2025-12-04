Senatorul american Bernie Sanders: AI reprezintă o amenințare fără precedent. Congresul trebuie să acționeze acum! VIDEO

Inteligența artificială și robotica vor transforma lumea. Vor aduce schimbări inimaginabile în economia noastră, politica, războiul, bunăstarea emoțională, mediul înconjurător și modul în care ne educăm și creștem copiii. Mai mult, există o teamă foarte reală că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, o IA superinteligentă ar putea înlocui oamenii în controlul planetei.

În ciuda importanței extraordinare a acestei probleme și a vitezei cu care progresează, IA este prea puțin discutată în Congres, în mass-media și în rândul populației generale. Acest lucru trebuie să se schimbe. Acum.

Acum câteva luni, în calitate de membru de rang înalt al comisiei Senatului SUA pentru sănătate, educație, muncă și pensii, am întreprins o anchetă cu privire la provocările monumentale cu care ne confruntăm odată cu dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. Recent, am organizat o discuție publică cu laureatul premiului Nobel, dr. Geoffrey Hinton, considerat „nașul" IA, pentru a-i afla opiniile cu privire la o gamă largă de subiecte legate de IA.

Pe baza anchetei noastre și a altor informații pe care le colectăm, echipa mea și cu mine vom prezenta în curând Congresului un set foarte specific de recomandări cu privire la modul în care putem începe să abordăm unele dintre amenințările fără precedent pe care le reprezintă IA.

Iată câteva dintre întrebările importante la care intenționăm să răspundem în raportul nostru:

Cine ar trebui să fie responsabil de transformarea într-o lume a IA? În prezent, o mână de oameni dintre cei mai bogați de pe planetă - Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Peter Thiel și alții - investesc sute de miliarde de dolari în dezvoltarea și implementarea IA și a roboticii. Ne simțim confortabil să vedem acești oameni extrem de puternici modelând viitorul umanității fără niciun aport democratic sau supraveghere? Scopul revoluției IA este pur și simplu de a-i face pe cei foarte bogați și mai bogați și mai puternici, sau această tehnologie revoluționară va fi utilizată în beneficiul întregii umanități?

De ce Donald Trump, care susține puternic oligarhii din domeniul tehnologiei, dorește să impună un decret prezidențial care să împiedice statele să reglementeze inteligența artificială? De ce Thiel, investitorul miliardar și cofondatorul Palantir, îi numește pe cei care doresc reglementarea IA „legionarii Antihristului"? Crede acest grup de elită format din miliardari din domeniul tehnologiei că are „dreptul divin de a domina"? Cât de departe vor merge pentru a se opune reglementării guvernamentale?

Ce impact vor avea IA și robotica asupra economiei noastre și asupra vieții oamenilor care muncesc? Raportul pe care l-am publicat luna trecută a constatat că IA, automatizarea și robotica ar putea înlocui aproape 100 de milioane de locuri de muncă în America în următorul deceniu, inclusiv 40% dintre asistenții medicali înregistrați, 47% dintre șoferii de camioane, 64% dintre contabili, 65% dintre asistenții didactici și 89% dintre lucrătorii din fast-food, printre multe alte ocupații.

Musk a declarat recent: „IA și roboții vor înlocui toate locurile de muncă. Munca va fi opțională." Gates a prezis că oamenii „nu vor mai fi necesari pentru majoritatea lucrurilor". Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a avertizat că IA ar putea duce la pierderea a jumătate din toate locurile de muncă de nivel începător pentru angajații cu guler alb.

Dacă IA și robotica elimină milioane de locuri de muncă și creează șomaj masiv, cum vor supraviețui oamenii dacă nu au venituri? Cum își vor hrăni familiile sau cum vor plăti locuințele sau asistența medicală? Face guvernul ceva pentru a se pregăti pentru acest potențial dezastru?

Ce impact va avea IA asupra democrației noastre? Într-o perioadă în care fundamentele democrației sunt atacate în SUA și în întreaga lume, IA și robotica ne vor ajuta să devenim o societate mai liberă sau vor da și mai multă putere oligarhilor care controlează tehnologia? IA va duce la o invadare masivă a vieții noastre private și a libertăților civile?

Larry Ellison, a doua cea mai bogată persoană de pe Pământ, a prezis un stat supravegheat de IA, în care „cetățenii se vor comporta exemplar, deoarece înregistrăm și raportăm constant tot ce se întâmplă". Ajungem la stadiul în care fiecare apel telefonic pe care îl efectuăm, fiecare e-mail și mesaj text pe care îl trimitem, fiecare cercetare pe care o facem pe internet va fi disponibilă proprietarilor de IA? Cum putem menține democrația în aceste condiții? Cum protejăm confidențialitatea?

Ar putea AI să redefiniească literalmente ceea ce înseamnă să fii om? Cine suntem și cum ne dezvoltăm emoțional și intelectual depinde în mare măsură de relațiile noastre cu alte ființe umane - părinții, familia, profesorii, iubiții, prietenii și colegii de muncă. Pentru a-l cita pe poetul din secolul al XVII-lea John Donne: „Niciun om nu este o insulă în sine". Ființele umane cu care interacționăm ne ajută să devenim persoanele care suntem.

Dar IA schimbă acest lucru. Potrivit unui sondaj recent realizat de Common Sense Media, 72% dintre adolescenții din SUA spun că au folosit IA pentru companie, iar mai mult de jumătate o fac în mod regulat.

Ce înseamnă pentru tineri să lege „prietenii" cu IA și să devină din ce în ce mai izolați de ceilalți oameni? Ce se întâmplă când milioane de oameni caută sprijin emoțional la o mașină? Care este impactul pe termen lung asupra umanității noastre când cele mai importante relații ale noastre nu sunt cu alți oameni?

Ce impact are IA asupra mediului nostru? Centrele de date IA necesită o cantitate enormă de energie electrică și apă. Un centru de date IA relativ mic poate consuma mai multă energie electrică decât 80.000 de locuințe. Unul mare, precum centrul de date de 165 de miliarde de dolari pe care OpenAI și Oracle îl construiesc în Abilene, Texas, va consuma la fel de multă energie electrică ca 750.000 de locuințe. Meta construiește în Louisiana un centru de date de dimensiunea Manhattanului, care va consuma la fel de multă energie electrică ca 1,2 milioane de locuințe.

În comunitate după comunitate, americanii se opun construirii de centre de date de către unele dintre cele mai mari corporații din lume. Ei se opun distrugerii mediului lor local, creșterii facturilor la energie electrică și deturnării rezervelor limitate de apă. La nivel național, cum va afecta mediul nostru construirea continuă de centre de date AI?

Cum vor influența AI și robotica politica externă și războiul? Din păcate, în mijlocul secolului XXI, guvernele nu au creat încă un mecanism pentru soluționarea disputelor internaționale sau interne fără conflicte armate. Cu toate acestea, liderii guvernamentali ezită adesea să intre în război din cauza temerii lor față de reacția publicului la pierderea de vieți omenești. Nu este o politică bună pentru niciun guvern să aibă un număr mare de tineri sau civili uciși în război.

Cum va arăta viitorul dacă milioane de soldați roboți vor înlocui soldații umani? Liderii vor fi mai dispuși să se angajeze în război sau să amenințe cu acțiuni militare dacă nu vor mai trebui să se îngrijoreze de pierderile de vieți omenești? Va exista o cursă a înarmării în domeniul roboților? Cum va influența aceasta politicile externe din întreaga lume?

Este IA o amenințare existențială la adresa controlului uman asupra planetei? Unii dintre noi își amintesc scena din acel mare film science fiction din 1968, 2001: A Space Odyssey, în care HAL, computerul superinteligent care controlează nava spațială, se revoltă împotriva stăpânilor săi umani. Astăzi, pe măsură ce IA face progrese rapide, dr. Hinton mi-a spus recent că este doar o chestiune de timp până când IA va deveni mai inteligentă decât oamenii. Aceasta ridică posibilitatea ca oamenii să-și piardă capacitatea de a controla planeta? Cum putem opri această amenințare extraordinară?

Și acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care trebuie să se răspundă pe măsură ce IA și robotica progresează rapid.

IA și robotica sunt tehnologii revoluționare care vor aduce o transformare fără precedent a societății. Vor fi aceste schimbări pozitive și vor îmbunătăți viața americanilor obișnuiți? Sau vor fi dezastruoase? Congresul trebuie să acționeze acum.

Bernie Sanders

Senator de Vermount (SUA)