Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate

Planul propus de Comisia Europeană (CE) de a acorda un împrumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justificat din punct de vedere juridic și financiar", a declarat șefa Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde

Potrivit lui Lagarde, sarcina BCE este de a identifica riscurile, deoarece sunt în joc un element cheie al sistemului financiar european - depozitarul Euroclear, unde sunt stocate activele rusești blocate - și reputația Europei.

„Dacă vrem să păstrăm Europa ca centru al statului de drept, nu trebuie să începem prin a încălca acest principiu", a subliniat Lagarde citată de Financial Times.

Pe 3 decembrie, președinta CE, Ursula von der Leyen, a prezentat două opțiuni pentru asistență suplimentară din partea UE pentru Ucraina. Prima este un așa-numit împrumut pentru reparații către Kiev, garantat prin active rusești înghețate în Europa. Acest aspect este în discuție de la începutul toamnei. A doua este un împrumut comun al țărilor europene, care ar fi finanțat din bugetul UE.

Lagarde a numit anterior ideea unui împrumut „reparațional" către Kiev ca fiind discutabilă din punct de vedere juridic. Ea a avertizat că o astfel de mișcare ar putea submina încrederea în euro și ar descuraja investitorii, având un impact negativ asupra stabilității financiare a UE.