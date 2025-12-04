Toate dedesubturile vizitei lui Putin la New Delhi: Petrol, apărare şi geopolitică
Postat la: 04.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Preşedintele rus Vladimir Putin începe joi o vizită de două zile în India, unde se va întâlni cu prim-ministrul Narendra Modi şi va participa la summitul anual organizat de cele două ţări. Este de aşteptat ca New Delhi şi Moscova să semneze o serie de acorduri în timpul vizitei, care are loc la câteva luni după ce SUA şi-au intensificat presiunile asupra Indiei pentru a înceta achiziţionarea de petrol rusesc. Vizita are loc, de asemenea, în contextul în care administraţia preşedintelui american Donald Trump poartă o serie de discuţii cu Rusia şi Ucraina în încercarea de a pune capăt războiului.
India şi Rusia sunt aliate de zeci de ani, iar Putin şi Modi au o relaţie cordială, pentru că au nevoie unul de celălalt. Cu o populaţie de aproape un miliard şi jumătate de oameni şi o creştere economică de peste 8%, India este cea mai rapidă economie majoră din lume. Acest lucru o face o piaţă extrem de atractivă pentru bunurile şi resursele ruseşti, în special pentru petrol. India este al treilea consumator mondial de ţiţei şi a cumpărat volume mari din Rusia. Dar nu a fost întotdeauna aşa. Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin, doar 2,5% din importurile de petrol ale Indiei proveneau din Rusia. Această proporţie a sărit la 35%, deoarece India a profitat de reducerile de preţ oferite de Rusia ca urmare a sancţiunilor împotriva Moscovei şi a accesului restricţionat al Rusiei la piaţa europeană.
India a fost mulţumită, dar Washingtonul, mai puţin. În octombrie, administraţia Trump a impus o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor indiene, argumentând că, prin achiziţionarea de petrol de la Rusia, India contribuie la finanţarea fondului de război al Kremlinului. De atunci, comenzile din India pentru petrolul rusesc au scăzut, iar preşedintele Putin va dori ca India să continue să cumpere ţiţeiul rusesc. Pentru Moscova, vânzările de arme către India sunt o altă prioritate, încă din perioada sovietică. Înaintea vizitei lui Putin, au apărut informaţii că India intenţionează să achiziţioneze avioane de luptă şi sisteme de apărare aeriană ruseşti de ultimă generaţie. Pe de altă parte, Rusia, afectată de o penurie de forţă de muncă, consideră India o sursă valoroasă de muncitori calificaţi.
Dar există şi aspecte geopolitice în joc.Kremlinul se bucură să demonstreze că eforturile occidentale de a-l izola din cauza războiului din Ucraina au eşuat. Zborul către India şi întâlnirea cu prim-ministrul Modi este o modalitate de a face acest lucru. La fel a fost şi călătoria în China şi discuţiile cu Xi Jinping ale lui Putin de acum trei luni. Cu aceeaşi ocazie, el s-a întâlnit şi cu Modi. Imaginea celor trei lideri zâmbind şi discutând împreună a transmis un mesaj clar că, în ciuda războiului din Ucraina, Moscova are aliaţi puternici care susţin conceptul unei „lumi multipolare". Rusia se laudă cu „parteneriatul fără limite" pe care îl are cu China. Este la fel de vocală şi în ceea ce priveşte „parteneriatul strategic special şi privilegiat" cu India, ceea ce contrastează puternic cu relaţia tensionată a Moscovei cu Uniunea Europeană.
„Cred că Kremlinul este sigur că Occidentul, inclusiv Europa, a eşuat total", consideră Andrei Kolesnikov, editorialist la Novaia Gazeta. „Nu suntem izolaţi, pentru că avem legături cu Asia şi cu ţările din sudul globului. Din punct de vedere economic, acesta este viitorul. În acest sens, Rusia a revenit ca actor principal în aceste părţi ale globului, la fel ca Uniunea Sovietică. Dar chiar şi Uniunea Sovietică avea canale şi legături speciale cu SUA, Germania de Vest şi Franţa. Avea o politică multivectorială. Însă acum suntem complet izolaţi de Europa. Este o situaţie fără precedent. Filosofii noştri au spus întotdeauna că Rusia face parte din Europa. Acum nu mai este aşa. Este un eşec şi o pierdere uriaşă. Sunt sigur că o parte din clasa politică şi antreprenorială a Rusiei visează să se întoarcă în Europa şi să facă afaceri nu numai cu China şi India", a scris Kolesnikov.
În această săptămână, însă, ne putem aştepta să auzim despre prietenia dintre Rusia şi India, acorduri comerciale şi cooperare economică sporită între Moscova şi Delhi. Vizita lui Putin la Delhi vine într-un moment crucial pentru Modi şi ambiţiile globale ale Indiei. Relaţiile dintre India şi Rusia datează din era sovietică şi au rezistat indiferent de schimbările peisajului geopolitic. Putin a dedicat, probabil, mai mult timp şi energie acestei relaţii decât alţi lideri ruşi înaintea lui. În ceea ce-l priveşte pe Modi, în ciuda presiunilor intense din partea guvernelor occidentale de a critica Rusia pentru războiul din Ucraina, el a susţinut că dialogul este singura cale de a rezolva conflictul. Aceasta este „autonomia strategică" a Indiei - Modi ocupând un loc special în ordinea geopolitică, pentru că menţine relaţii strânse cu Moscova şi, în acelaşi timp, cu Occidentul.
Aceasta a funcţionat însă până când Trump s-a întors la Casa Albă. Relaţiile dintre India şi SUA au atins un minim istoric în ultimele luni, deoarece cele două ţări nu au reuşit să rezolve impasul tarifar. În acest context, vizita lui Putin capătă o importanţă mai mare ca niciodată pentru Modi, deoarece va testa autonomia geopolitică a Indiei. El va merge pe proverbiala sârmă diplomatică, scrie BBC. Modi va dori să le arate indienilor din ţară şi din întreaga lume că încă îl consideră pe Putin aliatul său şi că nu a cedat presiunilor lui Trump, pe care l-a numit anterior „prietenul său adevărat". Dar el s-a confruntat şi cu presiuni din partea aliaţilor săi din Europa - chiar săptămâna aceasta, ambasadorii Germaniei, Franţei şi Regatului Unit în India au scris un articol comun rar într-un ziar important, criticând poziţia Rusiei faţă de Ucraina.
Astfel, Modi va trebui să se asigure că o consolidare a relaţiilor dintre India şi Rusia nu va umbri negocierile comerciale în curs cu SUA şi nici parteneriatul său cu Europa. „Pentru India, provocarea este echilibrul strategic - protejarea autonomiei în timp ce se navighează între presiunea din partea Washingtonului şi dependenţa de Moscova", comentează Global Trade Research Initiative (GTRI), un grup de reflecţie cu sediul la Delhi. O altă prioritate a lui Modi va fi deblocarea potenţialului comerţului bilateral între India şi Rusia. Analiştii au afirmat adesea că relaţiile economice dintre cei doi aliaţi puternici au înregistrat performanţe slabe timp de decenii.
Comerţul bilateral dintre cele două ţări a crescut la 68,72 miliarde de dolari la sfârşitul lunii martie 2025, faţă de doar 8,1 miliarde de dolari în 2020. s-a datorat în mare parte creşterii semnificative a achiziţiilor de petrol rusesc la preţ redus de către India, dar acest lucru a dezechilibrat puternic balanţa în favoarea Rusiei, iar Modi ar dori să corecteze această situaţie. Având în vedere că firmele indiene reduc deja achiziţiile de petrol din Rusia pentru a evita sancţiunile din partea Washingtonului, cele două ţări vor căuta alte domenii pentru a stimula comerţul.
Apărarea este cea mai uşoară alegere. Importurile Indiei din Rusia în domeniul apărării s-au redus la 36% între 2020 şi 2024, de la nivelurile maxime de 72% în 2010-2015 şi 55% între 2015 şi 2019, potrivit Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. Acest lucru s-a datorat în mare parte încercării Indiei de a-şi diversifica portofoliul de apărare şi de a stimula producţia internă. Însă o analiză mai atentă a acestor cifre arată o altă realitate. Mai multe platforme de apărare indiene încă depind în mare măsură de Rusia. Multe dintre cele 29 de escadrile ale forţelor aeriene indiene utilizează avioane ruseşti Suhoi-30.
Conflictul armat limitat dintre India şi Pakistan din luna mai a acestui an a demonstrat rolul indispensabil al platformelor ruseşti, precum sistemele de apărare aeriană S-400, în cadrul forţelor armate indiene, dar a evidenţiat şi vulnerabilităţile pe care ţara trebuie să le remedieze urgent. Informaţiile sugerează că India doreşte să achiziţioneze sistemele S-500 modernizate şi avionul de vânătoare de generaţia a cincea Su-57. Achiziţionarea de către Pakistan a avionului de vânătoare stealth de generaţia a cincea J-35 fabricat în China nu a trecut neobservată la Delhi, care ar dori să se asigure cât mai curând posibil de un avion comparabil. Însă Rusia se confruntă deja cu o penurie de componente critice din cauza sancţiunilor şi a războiului din Ucraina. Termenul limită pentru livrarea unor unităţi ale sistemului S-400 a fost amânat până în 2026. Modi va solicita lui Putin anumite garanţii privind termenele.
Modi ar dori, de asemenea, ca economia Rusiei să facă loc pentru produsele indiene, pentru a remedia dezechilibrul comercial masiv. „Categoriile orientate către consumatori şi cu vizibilitate ridicată rămân marginale: smartphone-urile (75,9 milioane de dolari), creveţii (75,7 milioane de dolari), carnea (63 de milioane de dolari) şi articolele de îmbrăcăminte (doar 20,94 milioane de dolari) subliniază penetrarea limitată a Indiei pe pieţele de retail şi în lanţurile valorice ale produselor electronice din Rusia, în ciuda turbulenţelor geopolitice", a declarat GTRI. Modi îşi propune să poziţioneze produsele indiene pe piaţa rusă, mai ales odată ce războiul se va încheia şi Moscova se va reintegra în economia globală. El va încerca să reducă dependenţa comercială de petrol şi apărare, urmărind un acord care să consolideze legăturile cu Rusia, lăsând în acelaşi timp loc pentru aprofundarea relaţiilor cu Occidentul.
„Vizita lui Putin nu este o întoarcere nostalgică la diplomaţia Războiului Rece. Este o negociere privind riscurile, lanţurile de aprovizionare şi izolarea economică. Un rezultat modest va asigura petrolul şi apărarea; unul ambiţios va remodela economia regională", conchide GTRI. La prima sa vizită în capitala Indiei după patru ani, Putin va fi însoţit de ministrul apărării, Andrei Belousov, şi de o delegaţie numeroasă din mediul de afaceri şi industrie. Delegaţia lui Putin îi include pe directorii executivi ai băncii ruse Sberbank şi ai exportatorului de armament de stat Rosoboronexport, precum şi pe şefii companiilor petroliere sancţionate Rosneft şi GazpromNeft. Înaintea vizitei, Sberbank a declarat că este interesată să investească în proiecte de infrastructură indiene care utilizează rupii, monedă în care se efectuează o mare parte din tranzacţiile comerciale bilaterale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei
Dupa SUA, inca un stat membru NATO important face un pas inapoi: Italia anunța ca nu va mai sprijini militar Ucraina. &I ...
-
Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate
Planul propus de Comisia Europeana (CE) de a acorda un imprumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justifi ...
-
Care sunt jocurile de putere de la Washington în urma cărora ar putea să pice șeful Pentagonului Pete Hegsett
Principalul organism independent de supraveghere a Pentagonului a constatat ca secretarul Apararii, Pete Hegsett, a inca ...
-
Eșec major în negocierile dintre Vladimir Putin și omul lui Trump: La Moscova nu s-a ajuns la niciun compromis
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" in problema spinoasa a teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina dupa o intalnire la M ...
-
Presiunea lui Donald Trump este uriașă: Liderii din Europa se pregătesc pentru un acord neplăcut în cazul Ucrainei
Presiunea exercitata de Donald Trump pentru a pune capat razboiului din Ucraina starnește temeri in Europa privind un ac ...
-
Investitori apropiați lui Trump negociază în secret privind achiziția unor active rusești, susține Wall Street Journal
Investitori americani, apropiați ai fostului președinte Donald Trump, și mari companii energetice au inceput negocieri s ...
-
Europa demarează un plan de mare amploare: La nivel mondial este o bătălie uriașă pentru cea mai râvnită resursă a planetei
Comisia Europeana va prezenta in aceasta saptamana un set de masuri menit sa diminueze dependenta regiunii de materiile ...
-
Războiul de la vârful Armatei americane nu mai poate fi ascuns
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au o relație tensionata, aceasta fiind ...
-
„Satan 2" ar fi explodat în Rusia. Testul super-rachetei lui Putin, un eșec catastrofal (The Moscow Times)
O racheta balistica „invincibila", pe care Vladimir Putin o prezenta drept varful arsenalului nuclear al Rusiei, a ...
-
Orban sfidează UE la Kremlin: „Vom continua să cumpărăm energie rusească"
Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a angajat vineri, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin la Kremlin ...
-
Putin a dezvăluit marea miză în negocierile cu SUA și UE: „Unul dintre punctele cheie fără de care nu va exista pace!"
Președintele rus Vladimir Putin a abordat cele mai fierbinți subiecte cu privire la razboiul din Ucraina și evoluția neg ...
-
"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste
Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalista drept „proasta", dupa ce a fost intrebat de ce considera ...
-
"Răbdarea Europei s-a terminat": Alianța pregătește cel mai ferm răspuns la provocările hibride ale Moscovei
Țarile iau in considerare operațiuni cibernetice ofensive comune și exerciții militare surpriza, pe masura ce Moscova iș ...
-
Președinta Tanzaniei și-a pus întreaga familie în Guvern
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, face valuri pe rețelele sociale dupa ce a numit membri ai familiei și apropia ...
-
Vladimir Putin a anunțat soarta Ucrainei: ordin crucial dat de liderul de la Kremlin
Autoritatile ruse trebuie sa sporeasca numarul de oameni care se identifica drept rusi si care vorbesc limba rusa in par ...
-
Detalii de culise din negocierile de pace din Ucraina: cine se află în spatele planului apărut în spațiul public
În octombrie, trimisul special prezidențial al SUA, Steve Whitkoff, l-a invitat pe consilierul prezidențial rus Iu ...
-
Donald Trump anunță că Rusia face concesii în negocierile de pace cu Ucraina, iar Kievul se declară mulțumit
Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Rusia „face concesii" in negocierile pentru incheierea razboiului ...
-
Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați"
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat in urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani, tra ...
-
Financial Times și Washington Post: Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte în urma discuțiilor de la Geneva
Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte in urma discuțiilor de la Geneva, potrivit Financial Ti ...
-
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, desemnat oficial terorist de către administrația Trump
Administrația Trump ar putea avea autoritate extinsa de a lua masuri impotriva Venezuelei incepand de luni, 24 noiembrie ...
-
Planul propus de SUA pentru Ucraina ar fi „dezastruos" pentru România, susține un expert. „America își vrea partea din cașcaval"
Planul propus de SUA pentru oprirea razboiului din Ucraina creeaza in Romania „dileme strategice cu privire la sec ...
-
Calul Troian: Cum a reușit ruso-americanul Steve Witkoff să marginalizeze vocile pro-Ucraina din Casa Albă și să apropie Washingtonul de Moscova
Un personaj-cheie, despre care pana recent nu știa aproape nimeni in afara industriei imobiliare din Manhattan, a ajuns ...
-
Mii de oameni au ieșit în stradă la Tel Aviv pentru a cere anchetarea tragediei din 7 octombrie
Mii de israelieni și lideri ai opoziției au protestat la Tel Aviv pentru a cere anchetarea evenimentelor din 7 octombrie ...
-
Totul despre racheta roz, arma cu care ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin
Ucraina a dezvoltat o racheta de croaziera, numita neoficial "Flamingo roz", despre care se spune ca ar fi destinata, pr ...
-
Sancțiunile americane au intrat în vigoare. Milioane de barili de petrol rusesc riscă să rămână blocați pe mare
Noile sancțiuni ale Statelor Unite ar putea lasa aproape 48 de milioane de barili de petrol rusesc in larg, intrucat zec ...
-
SUA recurg la amenințări cu tăierea livrărilor de arme și a schimbului de informații pentru a forța Ucraina să-i accepte planul. Ultimatumul dat de Trump lui Zelenski
Statele Unite au amenințat ca vor reduce schimbul de informații și livrarile de arme catre Ucraina pentru a o presa sa f ...
-
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
Un plan de pace sustinut de Washington, a carui copie a fost consultata de AFP, prevede ca Peninsula Crimeea, precum si ...
-
Răsturnare de situație le summit-ul G20 - Administrația Trump s-a răzgândit
Statele Unite au informat Africa de Sud ca s-au razgandit și doresc acum sa participe la summitul G20 din acest weekend ...
-
Eșecul guvernului Johnson în gestionarea Covid, legat de mii de decese suplimentare
Un raport publicat joi, in cadrul Covid Inquiry, arata ca guvernul condus de Boris Johnson, impreuna cu principalul sau ...
-
Un diplomat ucrainean explică ce se ascunde în spatele noului „plan de pace" SUA-Rusia pentru Ucraina
Așa-numitul „plan de pace" propus de Statele Unite și Rusia pentru a pune capat razboiului din Ucraina ar fi, de f ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu