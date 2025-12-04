Românii au băgat spaima în spanioli. Folosesc metoda "Bucla libaneză" pentru a-i lăsa fără bani

Doi români au fost arestați în centrul orașului Alicante după ce Poliția Națională i-a prins chiar în momentul în care încercau să golească un bancomat. Un trecător a alertat autoritățile, observându-i pe cei doi în timp ce manipulau fanta unui ATM.

Când au ajuns la fața locului, polițiștii i-au reperat rapid pe suspecți, care se îndreptau spre o altă sucursală. Acolo, agenții au putut vedea cu ochii lor cum unul dintre bărbați încerca să modifice deschiderea de eliberare a bancnotelor cu o șurubelniță, în timp ce celălalt stătea de pază, notează Informacion.es

Metoda folosită de cei doi este una bine cunoscută în rândul hoților. „Bucla libaneză" presupune introducerea unei bucăți de plastic în fanta bancomatului, astfel încât banii retrași de clienți să rămână blocați în interior.

Persoana care încearcă să facă retragerea crede că aparatul s-a defectat și pleacă, iar infractorii revin ulterior pentru a recupera bancnotele rămase captive. Avantajul pentru hoți este că nu trebuie să forțeze mecanismul intern al bancomatului, iar totul se întâmplă în câteva secunde.

În momentul în care polițiștii s-au apropiat pentru a-i legitima, cei doi români au încercat să fugă în direcții diferite. Au fost repede prinși, după ce mai multe echipaje au fost trimise în zonă. Verificările ulterioare au arătat că două bancomate fuseseră deja manipulate în același mod.

Asupra suspecților au fost găsite instrumentele folosite: o șurubelniță și mai multe fâșii de plastic. Ambii au fost reținuți pentru tentativă de furt, fraudă și distrugere.

Poliția le recomandă utilizatorilor de bancomate să rămână în apropiere dacă aparatul nu eliberează banii și să anunțe imediat autoritățile dacă observă orice element suspect la fanta de retragere.

Incidentul din Alicante nu este singular. În Marea Britanie, un alt grup de români este acuzat că a furat peste jumătate de milion de euro folosind o altă metodă de fraudare a bancomatelor.

Investigațiile ample au implicat cooperarea poliției britanice cu autoritățile române și Europol, ducând la percheziții, arestări și confiscări de bunuri de lux.

Într-un alt caz, o bandă românească a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru furturi de peste 700.000 de lire din ATM-uri.