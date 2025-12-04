Șeful NATO anunță România că trebuie să plătească: Țările membre vor fi obligate să furnizeze Ucrainei arme în valoare de 1 miliard de euro pe lună!
Postat la: 04.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Anul viitor, țările NATO vor fi obligate să furnizeze Ucrainei arme în valoare de 1 miliard de euro pe lună, a anunțat secretarul general Mark Rutte la Bruxelles, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai alianței. Aceasta face parte din programul PURL (Lista priorităților privind cerințele Ucrainei).
Alianța a achiziționat din SUA ceea ce „nu avem în Europa, nici în producție, nici în stoc", adică sisteme ofensive și defensive, a explicat Rutte. „Vestea bună este că suntem în prezent pe drumul cel bun. Până în această perioadă a anului, începând din august, aveam nevoie de aproximativ 4 miliarde de euro, un miliard pe lună. Mai avem de lucru în decembrie", a adăugat el.
Rutte a subliniat că aproximativ două treimi din alianță participă în prezent la programul PURL, dar „avem nevoie de puțin mai mult". El a menționat că miniștrii de externe ai țărilor membre NATO vor discuta această problemă la o reuniune din 3 decembrie.
Anterior, ambasadoarea Ucrainei la NATO, Olena Getmanchuk, a declarat că Kievul solicită aproximativ 1 miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) în finanțare europeană suplimentară până la sfârșitul anului pentru a achiziționa arme americane. Negocierile de pace în curs „nu ar trebui interpretate ca un semnal pentru a înceta să sprijine Ucraina și să pună presiune pe Rusia, dimpotrivă"" a adăugat diplomatul. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în august că țara sa are nevoie lunar de cel puțin 1 miliard de dolari de la aliații săi pentru a achiziționa arme americane.
