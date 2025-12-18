„Caracatița" corupției ajunge la Volodimir Zelenski: probleme pentru președintele Ucrainei

Un total de 59% dintre ucraineni cred că președintele Volodimir Zelenski este personal responsabil pentru acțiunile lui Timur Mindich, asociatul și fostul său partener de afaceri, care se află în centrul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) publicat pe 18 decembrie, relatează Kyiv Independent.

Alți 30% nu sunt de acord, iar 11% sunt indeciși, arată sondajul. Conform sondajului KIIS, 77% dintre ucraineni știu despre investigație. Un alt sondaj recent a arătat că aproximativ 61% dintre ucraineni au încredere în Zelenski la mijlocul lunii decembrie, o ușoară creștere față de începutul lunii octombrie. Aproximativ 32% nu au încredere în președinte.

Anton Hrushetskyi, șeful KIIS, a spus că după scandalul de corupție, încrederea în Zelensky a scăzut probabil cu aproximativ 10%. Totuși, după demiterea lui Yermak și presiunea tot mai mare din partea SUA, încrederea a fost acum restabilită. Aproximativ 67% dintre respondenți cred că nivelul corupției din Ucraina a crescut de la începutul invaziei de amploare a Rusiei în 2022, în timp ce 19% cred că a rămas neschimbat.

Ultimul sondaj a fost realizat între 26 noiembrie și 13 decembrie și s-a bazat pe răspunsurile a 1.000 de respondenți care locuiesc în teritoriile deținute de Ucraina. Mindich este investigat de Biroul Național Anticorupție (NABU) într-un caz de corupție care implică monopolul nuclear de stat Energoatom, cea mai mare anchetă de corupție din timpul președinției lui Zelensky.

Mindich, care deținea compania de producție Kvartal 95, a fugit din Ucraina înainte de a fi acuzat. În noiembrie, Zelenski a impus sancțiuni împotriva lui Mindich și lui Oleksandr Tsukerman, un alt om de afaceri implicat. Amândoi au fost puși pe lista căutaților. Când a fost întrebat săptămâna trecută de Independent din Kiev ce lecție a învățat din scandalul corupției, președintele a transferat responsabilitatea pe prim-ministrul Yulia Svyrydenko.

"I-am cerut lui (Svyrydenko) să reseteze toate companiile și instituțiile energetice din Ucraina pentru a elimina astfel de riscuri în viitor. Ea face acest lucru în limita autorității sale," a spus Zelensky. Scandalul corupției a fost umbrit de apariția unui plan de pace susținut de SUA, care a încercat să împingă Kievul spre capitulare la sfârșitul lunii noiembrie. Kievul discută acum planul cu Washingtonul, încercând să finalizeze o versiune care să protejeze interesele Ukrainei.

Scandalul a reapărut după ce Biroul Anticorupție a efectuat percheziții la sediul lui Andriy Yermak, pe atunci șeful Biroului Președintelui. Demiterea sa pe 28 noiembrie, după ani în care a exercitat o influență fără precedent în cadrul guvernului, a redus tensiunile publice și politice.