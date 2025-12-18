Atenție: Grinch ne fură Crăciunul!
Postat la: 18.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În timp ce majoritatea ne pregătim de sărbători, căutăm o rază de optimism, lumină, iertare și solidaritate, Grinch-ul nostru cel veșnic încruntat, e atent la altceva. Recent, Bolojan a vorbit explicit despre "reducerea ajutoarelor de șomaj, eliminarea pensionărilor anticipate, controlul concediilor medicale și revizuirea sistemului de indemnizații de handicap".
„Trebuie să descurajăm nemunca și trebuie să premiem munca", spune el. Acest discurs „anti-nemuncă" este o mistificare periculoasă. Sună bine doar la suprafață! În realitate Bolojan confundă deliberat frauda cu boala reală, abuzul cu vulnerabilitatea socială. Premierul mută vina structurală - economie slabă, locuri de muncă prost plătite, stat incompetent - pe individ.
Introduce o morală punitivă de tip contabil în care omul este cost, ajutorul este pierdere, iar empatia este totuna cu slăbiciune. Asta nu e reformă ci stigmatizare. Exact genul de discurs care fracturează societatea: „cei care muncesc" vs. „paraziții".
Bolojan este Omul-Excel care nu vede oameni, ci indicatori sintetici! Se prezintă a fi eficient, dar este inuman, un om fără sensibilitate afectivă, probabil „rău" în sens psihologic. Un personaj din „Ciocoii vechi și noi" ai lui Nicolae Filimon: parvenit moral, resentimentar față de cei „slabi", disprețuitor față de „pălmași", fascinat de putere și disciplină. Guvernarea lui se face prin tăieri, constrângeri, suspiciune generalizată. Lipsește total reflecția socială, profunzimea intelectuală, înțelegerea complexității umane.
Bolojan, încăpățânat și voluntar, se situează într-o contradicție doctrinară frontală cu PNL, partid al liberei inițiative. Sub conducerea lui, antreprenoriatul românesc, ăla care dă viață și sânge națiunii, este primul sacrificat, supus controlului excesiv, tratat cu suspiciune permanentă. În viziunea lui, statul este jandarm, nu partener. Ăsta NU e liberalism, ci etatism moralizator.
Mai mult, recent a semnat la Viena o prelungire cu 15 ani a licenței de exploatare a resurselor naturale - petrol și gaze - în beneficiul OMV Petrom. Fără consultare, fără dezbatere publică.
Interesul național a fost sacrificat, cale liberă pentru austrieci, pentru străini în general, românii trebuie să stea cu nasul în țărână. Asta NU e liberalism, suveranitate economică, capitalism național, ci administrare colonială cu față serioasă.
Și mai e ceva, la fel de grav: refuzul de a sancționa politic eșecul Dianei Buzoianu. Cazul Buzoianu (indiferent de detalii) e simptomatic: nu contează faptele, nu contează responsabilitatea. Ci loialitatea de sistem, exact logica USR-istă: „ai noștri" sunt intangibili, moralismul se aplică doar pentru adversari. De aici percepția (deloc absurdă!) că este un „userist sub acoperire", nu neapărat ideologic, ci ca stil de putere.
O concluzie dureroasă: Bolojan este periculos nu prin scandal, ci prin normalizarea cruzimii reci. NU este reformator, liberal în gândire, om al muncii reale. Ci un manager de austeritate, un administrator fără suflet social, un produs al României care confundă disciplina cu virtutea. Și, ca orice Grinch modern, e convins că face bine! Crăciun fericit, România! Ai grijă să nu te prindă Grinch-ul zâmbind fără autorizație.
Corneliu Calotă
-
Corupția merge înainte pentru că decidenții corupți conduc lupta cu corupția
În funcție de justiția pe care o practica, o țara sau un stat se dezvolta, stagneaza sau slabește, iar oamenii tra ...
-
Ce caută Nicușor Dan la Londra?...
Președintele nostru, Excelența Sa Nicușor Dan I-ul al Romaniei Pro-Europene, Inteligente și Olimpice, se afla in aceste ...
-
Cazul "Stănoiu" - corpul femeii care a reglementat legea devine obiectul ei de investigație
Cazul Rodicai Stanoiu dezvaluie un jalnic paradox, aproape dickensian: corpul unei femei care, odata, a reglementat lege ...
-
Manevra "Recorder" - Schema operationala arata ca exista un Plan Centralizat desfășurat cu precizie militară
Remember: "A trebuit sa moara oameni" - pentru ca USR sa ajunga la Putere cu doar 6 la suta, cat un ONG de minoritari, U ...
-
Asaltul „paraditorilor" pentru a captura Justiția și a reveni la epoca de glorie a „unităților de elită" ale DNA
Deși este prezentat cu surle și trambițe ca fiind un documentar de informare, documentarul „Capturarea Justiției" ...
-
Zoomerii ies la muncă și conflictul lor cu boomerii care-i angajează: sau generația fără pachet
Partea cea mai interesanta pe conflictul generațional actual este probabil relația lor la locul de munca. Generația Z - ...
-
Confiscarea fondurilor suverane rusești depozitate în UE: o imposibilitate juridică, financiară șI morală
Ca unul care a negociat tratatele constitutive ale UE, pot depune marturie ca acestea nu permit Comisiei Europene sa dec ...
-
Mărturie. Am văzut aripi de înger
Nu am mai scris demult. Recuperez acum, cu aceasta marturie. Sunt la capatul unei veri tarzii, prelungita ca in prezicer ...
-
Tentativa (buna) de lovitura de stat?
In istoria romanilor, au existat tot felul de tentative de lovituri de stat. Unele au reusit (de exemplu cea impotriva l ...
-
În România nu a mers ca în Bulgaria
Sistemul vrea sa desavarșeasca lovitura de stat din 6 decembrie 2024 prin capturarea justiției, pentru a obține control ...
-
Și încă o dată moare ȚARA...
Și inca o data moare ȚARA, domnule general Radu Theodoru! Caci pentru noi toți cei care v-am cunoscut, v-am respectat ș ...
-
Bolojan a fost salvat de la demitere pe filiera Ungaria-Austria
Acum exact o saptamana, Ilie Bolojan se afla in vizita oficiala la Viena, dupa ce petrecuse ziua anterioara la Budapesta ...
-
Europa devine irelevantă!
Ceea ce la inceputul secolului le parea unora „sfarșitul istoriei" - un neoliberalism care face din competiție ese ...
-
Justiție capturată înseamnă stat captiv
Documentarul "Justiție capturata" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștita: ...
-
Agentul 00Vișan
Doua grupari ale mișcarii suveraniste au fost puternic afectate, mai ales imagologic, de așa-zisul analist politi ...
-
Cine conduce, cu adevărat, România?
Ieri, intr-o ședința semi-secreta, Guvernul Romaniei s-a intrunit pentru a aproba un singur act normativ: o hotarare de ...
-
Cum tastează ecranul: de la boomeri la mileniali și de la zoomeri la GenAlpha - lecții la coadă la cafea
Stau la coada la o cafea. Ca tot humanoidul conectat și tehnologizat: cu ochii in ecranul telefonului. Un puști zambește ...
-
În Bucureștiul iubit
Doar 12 procente din bucureștenii cu drept de vot l-au ales pe Ciucu, opt procente pe Alexandrescu și șapte pe Baluța. A ...
-
Cum am prevazut scorul lui Ciprian Ciucu și de ce ăia care spun "marș" nu câștigă
Lista predicțiilor mele politice din ultimii 5 ani arata in felul urmator: 2020: am zis ca Nicușor Dan ia primaria cu 4 ...
-
Europa între doctrina Monroe-Trump și "erodarea civilizațională"
Greu de ințeles de ce politicienii noștri refuza cu obstinație sa comenteze Strategia Naționala de Securitate a SUA, un ...
-
Rolul traseistului tactic Daniel Zamfir în strategiile PSD
Dupa ce da cate un tun, Daniel Zamfir iși șterge urmele ca țestoasele batrane care și-au depus ouale și o taie tiptil in ...
-
Novorusia, proiectul care ar deveni realitate? Dacă da, este casus belli? Pentru cine?
Reiau un text publicat la inceput de an 2022. Atunci cand analiștii noștri copiau, cum le sta in obicei, semnalelel date ...
-
Să izolăm musca de pe căciula lui Grindeanu
Nu cred ca SRI vrea sa aiba un ofițer acoperit ca Grindeanu, care sa aduca atatea prejudicii de imagine principalei noas ...
-
Dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie!
Ciprian Ciucu a fost lovit rau in aripa de sondajul comandat de catre HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arata ...
-
Povestea unei gene care a ținut cardiologii în șah
În cardiologie sunt puține momente cand simți ca știința schimba cu adevarat regulile jocului. Acesta este unul di ...
-
Asa cum a fost Artan!
Este poate cel mai nefiresc text pe care il pot scrie pentru ca imi vine permanent in memorie zambetul lui cvasi-curteni ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor legată de primăria lui Bolojan (II)
Așa cum am aratat in prima parte a articolului, existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afacer ...
-
1 Decembrie. România întreabă: mai știi că ești român?
Am cunoscut o persoana. O persoana pe care nu aș fi crezut ca voi ajunge sa o apreciez. Nu total, e drept, ci din anumit ...
-
Lupul Bolojan vânat de procurorii patriei!
Procurorii patriei sunt pe urmele premierului Ilie Bolojan intr-un context deloc favorabil, marcat de o stare acc ...
-
Ionuț Moșteanu a fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți în joc
E un deja-vu in toata aceasta poveste. Este povestea cu diploma care e reala, e vina lui. A facut ceva care nu se face. ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu