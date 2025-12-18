Mari probleme pentru Ursula: Peste 10.000 de fermieri iau cu asalt Bruxelles-ul - Protest agresiv împotriva acordului UE-Mercosur

Peste 10.000 de fermieri din state membre UE s-au adunat joi la Bruxelles pentru a manifesta împotriva planurilor Comisiei Europene de a reduce finanțarea agriculturii după 2027 și a încheia un acord comercial cu blocul sud-american Mercosur.

În paralel, Camera Agricolă din Lituania și Kooperacijos Kelias, o asociație a cooperativelor agricole, au organizat o manifestație în fața biroului de reprezentare al UE din Vilnius.

Martynas Puidokas, vicepreședintele Uniunii Fermierilor din Lituania, a declarat că fermierii din întreaga Europă sunt uniți în opoziția lor față de schimbările propuse de Comisie la Politica Agricolă Comună, reducerile bugetare planificate, ceea ce ei consideră o politică comercială incorectă a UE și birocrația excesivă, conform LRT.

„Astăzi, Uniunea Fermierilor din Lituania, împreună cu 10.000 de fermieri din UE, participă la un miting la Bruxelles", a declarat Puidokas pentru BNS. „Aceasta este o continuare a acțiunilor noastre. În vară, am transmis politicos mesajul nostru privind politica inadecvată a UE reprezentanților guvernamentali din capitalele fiecărei țări. Nu ni s-a acordat atenție."

Raimundas Juknevičius, președintele Uniunii Fermierilor din Lituania, a precizat că fermierii sunt deosebit de îngrijorați de propunerea Comisiei de a reduce bugetul PAC cu aproximativ o cincime și de a abandona structura de politică care există de decenii.

Sute de tractoare și mii fermieri din Franța și alte țări europene au mărșăluit spre cartierul european al Bruxelles-ului, unde liderii UE se reunesc pentru un summit crucial. Fermierii se tem că acordul Mercosur ar aduce în Europa produse mai ieftine, precum carne de vită, zahăr, orez, miere și soia, care le-ar reduce competitivitatea, potrivit AFP.

Federația Agricolă Valonă (FWA) a declarat că planurile Bruxelles-ului de a reduce cu 20% schema de subvenții, în timp ce negocierile pentru acordul Mercosur continuă, sunt „total inacceptabile". FWA face parte din cele peste 40 de organizații agricole naționale care participă la protest. Grupul pan-european Copa-Cogeca estimează prezența a aproximativ 10.000 de persoane, scrie France 24.

Acordul UE-Mercosur ar crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume și ar facilita exporturile europene de vehicule, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase în America Latină, însă fermierii avertizează că va crește presiunea asupra producătorilor europeni.

Planurile Comisiei de a finaliza acordul până la sfârșitul săptămânii au fost întârziate după ce Italia și Franța au cerut o amânare, solicitând clauze de protecție mai stricte și standarde mai riguroase pentru producătorii Mercosur.

Comisia a propus unele măsuri, dar Hugues Falys, din sindicatul belgian Fugea, spune că fermierii au „puțină încredere" în acestea.

„Furia în zonele rurale atinge niveluri fără precedent", a adăugat sindicatul agricol francez Confederation Paysanne.