Cu cât va crește factura la curent începând cu 1 ianuarie 2026. Motivul pentru care românii vor plăti mai mult pentru energie

Postat la: 18.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Cu cât va crește factura la curent începând cu 1 ianuarie 2026. Motivul pentru care românii vor plăti mai mult pentru energie

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat aprobarea noilor tarife reglementate pentru transportul și distribuția energiei electrice, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026. Deciziile vizează operatorul național Transelectrica, precum și trei dintre cei patru distribuitori regionali de profil.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că ajustările au fost influențate și de includerea în costurile recunoscute a așa-numitei „taxe de stâlp" pe construcții speciale, introdusă de Guvern în aprilie 2025. Aceasta reprezintă 0,5% din valoarea netă a construcțiilor din patrimoniul contribuabililor și 0,25% din construcțiile aflate în domeniul public sau privat al statului, în cazul contractelor sau acordurilor de administrare, concesiune sau închiriere.

″Taxa de stâlp are o pondere de circa 1% în creșterile de tarife de transport și distribuție″, declară Niculescu. Alte ajustări au luat în considerare investițiile realizate de operatori în rețelele electrice și gradul în care aceștia și-au depășit angajamentele minime asumate. Tarifele de rețea reprezintă peste un sfert din factura lunară la energie electrică pentru consumatorii casnici.

ANRE a recalculat veniturile reglementate pentru Transelectrica și distribuitorii regionali pe baza datelor transmise de aceștia, corecțiilor aferente perioadei anterioare de reglementare și metodologiilor specifice pentru transport și distribuție.

  • Transelectrica: tariful de extragere a energiei crește cu 10,35%, de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh; tariful de introducere în rețea crește cu 10,33%, de la 3,29 lei/MWh la 3,63 lei/MWh.
  • Rețele Electrice: creștere cu 7,91%, de la 294,08 lei/MWh la 317,39 lei/MWh.
  • DEER: majorare de 1,25%, de la 350,93 lei/MWh la 355,34 lei/MWh.
  • Delgaz Grid: creștere de 9,81%, de la 353,23 lei/MWh la 387,91 lei/MWh.
  • Distribuție Energie Oltenia (DEO): reducere de 8,32%, de la 363,53 lei/MWh la 333,25 lei/MWh.

Deciziile ANRE reflectă atât noile costuri fiscale, cât și investițiile realizate în modernizarea și extinderea rețelelor, urmărind asigurarea unui sistem energetic eficient și sustenabil.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Cu cât va crește factura la curent începând cu 1 ianuarie 2026. Motivul pentru care românii vor plăti mai mult pentru energie

Postat la: 18.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat aprobarea noilor tarife reglementate pentru transportul și distribuția energiei electrice, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026. Deciziile vizează operatorul național Transelectrica, precum și trei dintre cei patru distribuitori regionali de profil.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că ajustările au fost influențate și de includerea în costurile recunoscute a așa-numitei „taxe de stâlp" pe construcții speciale, introdusă de Guvern în aprilie 2025. Aceasta reprezintă 0,5% din valoarea netă a construcțiilor din patrimoniul contribuabililor și 0,25% din construcțiile aflate în domeniul public sau privat al statului, în cazul contractelor sau acordurilor de administrare, concesiune sau închiriere.

″Taxa de stâlp are o pondere de circa 1% în creșterile de tarife de transport și distribuție″, declară Niculescu. Alte ajustări au luat în considerare investițiile realizate de operatori în rețelele electrice și gradul în care aceștia și-au depășit angajamentele minime asumate. Tarifele de rețea reprezintă peste un sfert din factura lunară la energie electrică pentru consumatorii casnici.

ANRE a recalculat veniturile reglementate pentru Transelectrica și distribuitorii regionali pe baza datelor transmise de aceștia, corecțiilor aferente perioadei anterioare de reglementare și metodologiilor specifice pentru transport și distribuție.

  • Transelectrica: tariful de extragere a energiei crește cu 10,35%, de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh; tariful de introducere în rețea crește cu 10,33%, de la 3,29 lei/MWh la 3,63 lei/MWh.
  • Rețele Electrice: creștere cu 7,91%, de la 294,08 lei/MWh la 317,39 lei/MWh.
  • DEER: majorare de 1,25%, de la 350,93 lei/MWh la 355,34 lei/MWh.
  • Delgaz Grid: creștere de 9,81%, de la 353,23 lei/MWh la 387,91 lei/MWh.
  • Distribuție Energie Oltenia (DEO): reducere de 8,32%, de la 363,53 lei/MWh la 333,25 lei/MWh.

Deciziile ANRE reflectă atât noile costuri fiscale, cât și investițiile realizate în modernizarea și extinderea rețelelor, urmărind asigurarea unui sistem energetic eficient și sustenabil.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE