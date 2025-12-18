Cu cât va crește factura la curent începând cu 1 ianuarie 2026. Motivul pentru care românii vor plăti mai mult pentru energie

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat aprobarea noilor tarife reglementate pentru transportul și distribuția energiei electrice, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026. Deciziile vizează operatorul național Transelectrica, precum și trei dintre cei patru distribuitori regionali de profil.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că ajustările au fost influențate și de includerea în costurile recunoscute a așa-numitei „taxe de stâlp" pe construcții speciale, introdusă de Guvern în aprilie 2025. Aceasta reprezintă 0,5% din valoarea netă a construcțiilor din patrimoniul contribuabililor și 0,25% din construcțiile aflate în domeniul public sau privat al statului, în cazul contractelor sau acordurilor de administrare, concesiune sau închiriere.

″Taxa de stâlp are o pondere de circa 1% în creșterile de tarife de transport și distribuție″, declară Niculescu. Alte ajustări au luat în considerare investițiile realizate de operatori în rețelele electrice și gradul în care aceștia și-au depășit angajamentele minime asumate. Tarifele de rețea reprezintă peste un sfert din factura lunară la energie electrică pentru consumatorii casnici.

ANRE a recalculat veniturile reglementate pentru Transelectrica și distribuitorii regionali pe baza datelor transmise de aceștia, corecțiilor aferente perioadei anterioare de reglementare și metodologiilor specifice pentru transport și distribuție.

Transelectrica: tariful de extragere a energiei crește cu 10,35%, de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh; tariful de introducere în rețea crește cu 10,33%, de la 3,29 lei/MWh la 3,63 lei/MWh.

Rețele Electrice: creștere cu 7,91%, de la 294,08 lei/MWh la 317,39 lei/MWh.

DEER: majorare de 1,25%, de la 350,93 lei/MWh la 355,34 lei/MWh.

Delgaz Grid: creștere de 9,81%, de la 353,23 lei/MWh la 387,91 lei/MWh.

Distribuție Energie Oltenia (DEO): reducere de 8,32%, de la 363,53 lei/MWh la 333,25 lei/MWh.

Deciziile ANRE reflectă atât noile costuri fiscale, cât și investițiile realizate în modernizarea și extinderea rețelelor, urmărind asigurarea unui sistem energetic eficient și sustenabil.