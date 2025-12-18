Audieri cruciale în cazul Rodicăi Stănoiu: Șoferul și bucătăreasa au dat explicații anchetatorilor

Ancheta privind moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a intrat într-o nouă fază, cu audieri care vizează persoanele apropiate acesteia.

Până în prezent, anchetatorii au discutat cu nepoata, șoferul și bucătăreasa fostului ministru, dar și cu un doctorand al acesteia. Audierile au loc pe fondul informațiilor apărute în spațiul public, potrivit cărora fosta ministră ar fi fost izolată de apropiați în ultimele luni de viață.

Conform surselor judiciare citate de Adevărul, unele persoane susțin că Rodica Stănoiu nu ar mai fi avut voie să comunice liber cu cei din jur, iar iubitul său ar fi controlat accesul la telefonul mobil. De asemenea, au circulat zvonuri privind posibila înfometare a fostului ministru, aspect care se află în prezent în atenția anchetatorilor. Speculațiile au fost alimentate și de ultima apariție publică a Rodicăi Stănoiu, la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, unde aceasta era vizibil slăbită.

Fostul partener al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, a reacționat față de afirmațiile apărute în presă, infirmând în mod categoric ideea unei căsătorii între cei doi. „S-a afirmat în mod fals și complet tendențios, cu unicul scop de a produce senzaționalul, faptul că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală. Deși nu există niciun document în acest sens, informația falsă a fost preluată și publicată în multiple publicații online", a declarat bărbatul.

El a precizat, de asemenea, că înmormântarea Rodicăi Stănoiu a fost realizată conform dorințelor acesteia și tradițiilor creștine, infirmând ideea unei slujbe „pe repede înainte". „Doamna Rodica Stănoiu a decedat pe 3 decembrie 2025 și a fost înmormântată la data de 5 decembrie, a treia zi, conform practicilor uzual acceptate. Orice informație scandaloasă asociată procesiunii de înmormântare este falsă", a subliniat fostul partener.

În ceea ce privește starea de sănătate a Rodicăi Stănoiu, bărbatul a explicat că aceasta a fost internată la Spitalul Clinic de Urgență București pe 30 septembrie 2025, ca urmare a unei căzături involuntare, iar ulterior, la solicitarea nepoatei, a fost transferată pe secția de neuropsihiatrie a Spitalului Obregia, împotriva voinței sale. „Internarea pe secția de psihiatrie nu a avut la bază violențe și nici scopul de a proteja starea de sănătate a doamnei Rodica Stănoiu, ci a fost realizată în condiții de nelegalitate", a precizat el, insistând că fostul ministru nu suferea de boli psihiatrice precum Alzheimer sau demență.

Procurorii continuă cercetările pentru ucidere din culpă, iar următoarea persoană programată pentru audieri este partenerul Rodicăi Stănoiu. Între timp, familia încearcă să finalizeze formalitățile necesare reînhumării, după ce trupul fostului ministru a fost ridicat de la Institutul Național de Medicină Legală.