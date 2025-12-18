Cursa pentru inteligența artificială se schimbă fundamental: China a semnalat că nu dorește cipurile H200 ale NVIDIA

China tocmai a semnalat că nu dorește cipurile H200 ale NVIDIA, chiar și după ce SUA a redeschis exporturile. Acest lucru arată că cursa pentru inteligența artificială se schimbă fundamental.

Iată ce s-a întâmplat:

Partea americană: Trump a aprobat exporturile de H200 către China cu o suprataxă de 25% (cipurile Blackwell de top rămân interzise). Răspunsul Chinei: Nu suntem interesați. Beijing simultan:

A interzis cipurile AI străine din noile centre de date finanțate de stat

A ordonat ca proiectele finalizate în proporție de sub 30% să fie eliminate și înlocuite cu acceleratoare Nvidia/AMD/Intel

A îndepărtat companiile de cipurile

CEO-ul NVIDIA, Jensen Huang, a declarat reporterilor că nu este sigur dacă China va accepta H200. De ce este important: Observăm că suveranitatea AI înlocuiește superioritatea AI. Pe 5 noiembrie, Beijingul a emis o orientare: centrele de date noi sau aflate în stadiu incipient, finanțate de stat, trebuie să utilizeze numai cipuri AI interne.

Acceleratoarele străine - chiar și versiunile conforme cu normele de export - sunt efectiv interzise în infrastructura publică.

Promovarea cipurilor interne este reală: Cipurile Ascend 910B/910C ale Huawei sunt acum coloana vertebrală a hardware-ului AI din China. Cipurile Kunlunxin P800 ale Baidu sunt introduse în centrele de date finanțate de stat. Guvernul a adăugat cipurile AI interne pe listele oficiale de achiziții pentru proiectele din sectorul public. Da, acestea sunt inferioare cipurilor NVIDIA în ceea ce privește eficiența. Dar China alege autonomia strategică în detrimentul performanței maxime.

Istoric: Cu câteva luni în urmă, autoritățile chineze au sfătuit firmele să evite procesoarele H20 ale NVIDIA (cipuri reduse pentru conformitatea cu normele de export).

Mass-media de stat a ridicat probleme de securitate legate de backdoor-uri. Autoritățile de reglementare au chemat NVIDIA la interogatoriu. Acum, acestea dublează miza: cipurile străine sunt eliminate, iar cipurile interne sunt introduse. Ce relevă acest lucru: Piața globală a hardware-ului pentru IA se fracturează în blocuri suverane.

Nu este vorba doar de China:

SUA utilizează accesul la hardware-ul NVIDIA ca armă

Statele din Golf construiesc centre naționale de date AI

Toate marile puteri construiesc cipuri, cloud-uri și reguli locale. Strategia duală a Chinei: Pe plan intern: Înlocuire - subvenții pentru Huawei/cipuri interne; interdicții în centrele de stat. În străinătate: ocolire - Alibaba și ByteDance mută instruirea intensă în Singapore/Malaezia pentru a continua să utilizeze NVIDIA, care e prinsă la mijloc: A pierdut venituri uriașe din China după interdicții. A obținut o amânare parțială odată cu redeschiderea H200.

Dar China:

Interzice cipurile străine în proiectele de stat

Preferă alternativele interne

Consideră cipurile de export ca fiind riscante din punct de vedere politic

Adevărul incomod: Următoarea eră a IA nu va fi definită de cine construiește cel mai inteligent model sau cel mai rapid cip. Va fi definită de cine controlează infrastructura - de la siliciu la centrele de date și până la cloud. China tocmai a clarificat: preferă să-și construiască propria infrastructură decât să depindă de hardware-ul american - acceptând chiar și compromisuri în ceea ce privește performanța.