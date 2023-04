Aaron Barone, noul membru al echipei de stream 888poker, a câștigat turneul Mystery Bounty 6-Max 55

Cooptat în echipa de streaming a 888poker, Aaron Barone, cunoscut în mediul online cu nickname-ul "abarone68", a reușit să câștige turneul Mystery Bounty 6-Max 55 de 4.500$, la care au luat parte 84 de participanți. Barone este un exemplu care arată că în timp scurt poți avea o ascensiune fulminantă în pokerul online, iar povestea sa inspiră mulți oameni.

În plus, succesul obținut de Barone la acest turneu online organizat de 888poker arată cât de interesant este formatul Mystery Bounty. Premiul total obținut de Barone după victoria din turneu este de 2.278 de dolari, dar din această sumă mai bine de 1.600 de dolari reprezintă recompense misterioase.

Mystery Bounty este un concept nou disponibil pe platforma operatorului 888poker, care declanșează recompense misterioase în momentul în care un jucător elimină un adversar. Astfel, pe lângă mizele deja cunoscute, jucătorii își pot îmbunătăți suma obținută și prin recompensele misterioase.

"Sunt un mare fan al formatului Mystery Bounty de când 888poker l-a adăugat în programul zilnic. Ele reprezintă evenimente ce nu trebuie ratate în programul meu, astfel că nu există vreo șansă să ratez vreuna dintre ele", a spus Aaron Barone după succesul din turneul amintit.

Aaron Barone, despre începuturile în poker

Aaron Barone are o poveste clasică în lumea pokerului. A descoperit acest joc în timp ce se distra alături de prietenii săi în bucătărie. Spune că nu banii au contat pentru el, ci competitivitatea pe care acest joc o generează.

"Am început să joc poker live cu prietenii în jurul mesei din bucătărie. Am fost groaznic de competitiv și unul dintre principalele motive pentru care am depus atât de mult efort nu a fost să câștig bani, ci să înving un prieten. Nu puteam suporta expresia îngâmfată de pe chipul lui când obținea poturile, așa că trebuia că eu să fiu cel care obține toate jetoanele. În cele din urmă, am devenit cel mai bun jucător de la masa noastră de acasă și, într-o încercare de a vedea cât de bun sunt cu adevărat, am depus 100 de dolari online. Aici am descoperit SNG-urile, am acumulat un bankroll, iar în 2008 am devenit profesionist, iar în cele din urmă m-am mutat la MTT-uri", a afirmat Aaron Barone.

Din 2021, Aaron Barone a început să facă streaming online și este un jucător foarte apreciat. La doi ani de când și-a făcut debutul în noua activitate, 888poker a anunțat cooptarea sa în echipa de streaming. El se arată foarte încântat de parteneriatul cu unul dintre cei mai apreciați operatori de poker online din întreaga lume, prezent și pe piața din România în deplină legalitate, cu o platformă sigură și prietenoasă pe care utilizatorii pot juca turnee și jocuri cash de Texas Hold'em Poker și Omaha.

Aaron Barone, încântat de parteneriatul cu 888poker

"A fost o săptămână între data la care am semnat cu 888poker și anunțul în sine, timp în care a trebuit să tac. Pentru cei care mă cunosc, să tac nu este tocmai unul dintre punctele mele forte. Așa că în sfârșit când am reușit să fac anunțul în flux m-am simțit grozav. Sunt încântat să arăt comunității parteneriatul cu 888poker", a explicat Barone.

Din noua sa calitate, Barone a efectuat deja o campanie denumită "Mystery Egg", în care cei care l-au urmărit online au avut ocazia să câștige un premiu aleatoriu ascuns într-un ou de Paște. El promite și alte surprize pe viitor, parte din colaborarea cu 888poker. Barone este doar ultimul nume cooptat din echipa de streaming a celor de la 888poker, care mai conține jucători respectați ca Jordan Banfield, Nick Eastwood, Ricardo Mateus, Adam Tocholke, Josh Manley și Andrei Cosmin.

Pe lângă aceștia, 888poker are și o echipă de ambasadori alcătuită de personalități și campioni care împărtășesc aceeași pasiune precum operatorul: distracția la mesele de joc. Nume de top ca Jack Maate, Caue Moura, Kara Scott, Vivian Saliba, Alexandre Cavalito, Ian Simpson și Lucia Navarro le oferă fanilor informații prețioase care îi pot ajuta să își ridice nivelul, dar în același timp promovează și distracția responsabilă la poker.

Echipa 888poker este prezentă și la turneele live organizate de acest operator în toată lumea. Spre exemplu, Vivian Saliba a fost prezentă la turneul 888poker Bucharest Live Festival. Și în această vară, capitala României va găzdui un eveniment din calendarul 888poker LIVE, între 8 și 14 august, iar operatorul le promite utilizatorilor multe surprize atât online cât și offline.