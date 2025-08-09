Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei

Casa Regală a României nu a avut nicio reacție după decesul lui Ion Iliescu, nici măcar un mesaj de complezență cum au transmis Nicușor Dan și Klaus Iohannis.

În ciuda reconcilierii aparente din perioada 2000-2004 între Ion Iliescu și Regele Mihai, pare că nu au fost uitate toate momentele dramatice din perioada 1990-1996, când România lui Iliescu a pus bețe-n roate Familiei Regale, ca nu cumva românii să încerce să restaureze monarhia.

Principesa Sofia, membră de seamă a Casei Regale a României, a făcut o postare care ulterior a devenit meme, chiar în ziua decesului primului președinte post-decembrist, Ion Iliescu.Cea de-a patra fiică a Regelui Mihai I și a Reginei Ana a României a postat pe Instagram o imagine cu mici pe grătar.Gestul acesteia a devenit rapid subiect de meme pe internet.