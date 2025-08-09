Cu cât s-a scumpit, de fapt, coșul de cumpărături pentru o familie: Cum influențează majorarea TVA-ului

Postat la: 09.08.2025

Cu cât s-a scumpit, de fapt, coșul de cumpărături pentru o familie: Cum influențează majorarea TVA-ului

După scumpirile intrate în vigoare la 1 august 2025, o familie cu doi adulți și un copil de doi ani ajunge să plătească, în medie, cu aproximativ 118 lei mai mult pe lună doar pentru a acoperi aceleași nevoi ca înainte, conform Fanatik.ro.
Carrefour - +14,46 lei pe săptămână → ~57,84 lei/lună

Penny - +3,30 lei pe săptămână → ~13,20 lei/lună

Kaufland - +0,65 lei pe săptămână → ~2,60 lei/lună

Suplimente alimentare - +12 lei/lună

Carburanți - +20-21,5 lei/lună pentru un plin de 50 L

Energie electrică - +~62 lei/lună (creștere după eliminarea plafonării)

Cum aratău cheltuielile până la majorarea TVA
2 x pâine: 2 × 1,69 = 3,38 lei

2 x lapte 3.5%: 2 × 15,19 = 30,38 lei

ulei: 9,39 lei

cașcaval clasic (450g): 27,55 lei

cafea (250g): 38,00 lei

3 kg mere × 7,99 lei = 23,97 lei

2 kg roșii inimă de bou × 9,99 = 19,98 lei

castraveți cornichon: 5,49 lei

detergent rufe (50 spălări): 78,19 lei

Total: 236,33 lei

Cum arată de la 1 august
2 x pâine: 2 × 1,69 = 3,38 lei

2 x lapte 3.5%: 2 × 15,45 = 30,90 lei

ulei: 9,49 lei

cașcaval clasic (450g): 28,09 lei

cafea (250g): 50,00 lei

3 kg mere × 7,99 lei = 23,97 lei

2 kg roșii inimă de bou × 9,99 = 19,98 lei

castraveți cornichon: 5,49 lei

detergent rufe (50 spălări): 79,49 lei

Total: 250,79 lei

Cheltuielile lunare acum
Dacă înainte de 1 august familia cheltuia aproximativ:

~4.500-4.600 lei/lună (incluzând mâncare, utilități, combustibil și alte cheltuieli de bază),

acum, după creșteri, bugetul urcă spre:

~4.620-4.730 lei/lună, în funcție de consum și frecvența cumpărăturilor.

Creșterea pare procentual mică (circa 2,5%), dar se resimte direct în portofel, mai ales când vine la pachet cu alte costuri sezoniere (ex. cheltuieli de vacanță sau pregătirea pentru grădiniță).

