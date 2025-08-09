Cu cât s-a scumpit, de fapt, coșul de cumpărături pentru o familie: Cum influențează majorarea TVA-ului
Postat la: 09.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
După scumpirile intrate în vigoare la 1 august 2025, o familie cu doi adulți și un copil de doi ani ajunge să plătească, în medie, cu aproximativ 118 lei mai mult pe lună doar pentru a acoperi aceleași nevoi ca înainte, conform Fanatik.ro.
Carrefour - +14,46 lei pe săptămână → ~57,84 lei/lună
Penny - +3,30 lei pe săptămână → ~13,20 lei/lună
Kaufland - +0,65 lei pe săptămână → ~2,60 lei/lună
Suplimente alimentare - +12 lei/lună
Carburanți - +20-21,5 lei/lună pentru un plin de 50 L
Energie electrică - +~62 lei/lună (creștere după eliminarea plafonării)
Cum aratău cheltuielile până la majorarea TVA
2 x pâine: 2 × 1,69 = 3,38 lei
2 x lapte 3.5%: 2 × 15,19 = 30,38 lei
ulei: 9,39 lei
cașcaval clasic (450g): 27,55 lei
cafea (250g): 38,00 lei
3 kg mere × 7,99 lei = 23,97 lei
2 kg roșii inimă de bou × 9,99 = 19,98 lei
castraveți cornichon: 5,49 lei
detergent rufe (50 spălări): 78,19 lei
Total: 236,33 lei
Cum arată de la 1 august
2 x pâine: 2 × 1,69 = 3,38 lei
2 x lapte 3.5%: 2 × 15,45 = 30,90 lei
ulei: 9,49 lei
cașcaval clasic (450g): 28,09 lei
cafea (250g): 50,00 lei
3 kg mere × 7,99 lei = 23,97 lei
2 kg roșii inimă de bou × 9,99 = 19,98 lei
castraveți cornichon: 5,49 lei
detergent rufe (50 spălări): 79,49 lei
Total: 250,79 lei
Cheltuielile lunare acum
Dacă înainte de 1 august familia cheltuia aproximativ:
~4.500-4.600 lei/lună (incluzând mâncare, utilități, combustibil și alte cheltuieli de bază),
acum, după creșteri, bugetul urcă spre:
~4.620-4.730 lei/lună, în funcție de consum și frecvența cumpărăturilor.
Creșterea pare procentual mică (circa 2,5%), dar se resimte direct în portofel, mai ales când vine la pachet cu alte costuri sezoniere (ex. cheltuieli de vacanță sau pregătirea pentru grădiniță).
