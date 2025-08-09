Primul studiu din lume despre reacția câinilor la vocea stăpânilor. Ce au descoperit oamenii de știință în creierul animalelor de companie când le vorbești
09.08.2025
Oamenii și câinii trăiesc împreună de mii de ani, iar legătura lor este specială, uneori inexplicabilă. Însă, un studiu realizat de cercetători din Ungaria arată că aceste animale nu doar că recunosc tonul vocii noastre, ci și înțeleg, într-o anumită măsură, cuvintele pe care le rostim.
Într-un experiment considerat o premieră mondială, o echipă de oameni de știință de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta a reușit să antreneze 13 câini să stea complet nemișcați într-un aparat RMN funcțional. Această realizare, deloc simplă, le-a permis cercetătorilor să observe în timp real ce se întâmplă în creierul patrupedelor când vorbești cu ele. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science.
Scanările cerebrale au dezvăluit că emisfera stângă a creierului câinilor procesează semnificația cuvintelor, în timp ce emisfera dreaptă se ocupă de intonația vocii, adică de emoția transmisă prin ton.
„Creierul uman analizează separat ce spunem și cum o spunem, dar și combină aceste informații pentru a înțelege mesajul complet. Studiul nostru arată că și câinii pot face același lucru, folosind mecanisme cerebrale similare cu ale noastre", a explicat dr. Attila Andics, coordonatorul cercetării.
Pentru a testa capacitatea câinilor de a înțelege limbajul uman, cercetătorii le-au adresat patrupedelor cuvinte cunoscute, precum „băiat bun" sau „bravo", rostite în două moduri: cu o intonație apreciativă și una neutră. De asemenea, au fost folosite și cuvinte fără sens pentru câini, precum „totuși", rostite atât pe un ton pozitiv, cât și pe unul neutru.
Rezultatul? Emisfera stângă s-a activat doar când câinii auzeau cuvinte familiare, în timp ce emisfera dreaptă a reacționat la laude. Dar centrul recompensei din creier, asociat cu plăceri fundamentale precum hrana sau mângâierile, a răspuns doar când cuvintele de laudă erau rostite cu o intonație pe măsură.
Această activare a centrului recompensei este extrem de importantă, fiind indicatorul fericirii și al recunoașterii pozitive la nivel neurologic. Cu alte cuvinte, un câine nu este „fericit" doar pentru că aude „bravo", ci doar dacă și tonul cu care este spus transmite sinceritate și bucurie.
„Lauda este o recompensă foarte eficientă pentru câini, dar funcționează cu adevărat doar dacă mesajul este coerent, adică și cuvântul, și tonul exprimă același lucru", a explicat Dr. Andics.
Această descoperire contrazice mitul conform căreia câinii înțeleg doar tonul vocii și nu semnificația cuvintelor. Studiul sugerează că animalele învață semnificația cuvintelor în context, mai ales dacă sunt frecvent asociate cu emoții și acțiuni pozitive.
Așadar, dacă cineva i-ar spune unui câine „ești prost" pe un ton drăgăstos, este posibil ca animalul să reacționeze pozitiv doar pentru ton, dar nu va activa complet centrul recompensei din creier. Reacția de fericire completă apare doar când înțelege cuvântul și îl percepe pozitiv și prin ton.
Autorii studiului spun că cercetarea este doar începutul. În viitor ar putea contribui la îmbunătățirea comunicării și cooperării între oameni și câini, în dresaj, intervenții terapeutice sau misiuni de salvare.
„Aceasta este o poartă deschisă către o înțelegere a minții câinilor. Acum știm că ei ne ascultă și că ceea ce le spunem și cum le spunem contează cu adevărat", a încheiat dr. Andics.
