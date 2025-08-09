Unde trebuia sa fie de fapt inmormantat Ion Iliescu: Totul era pregătit

Ion Iliescu a încetat din viață marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. A fost înmormântat joi, 7 august, în Cimitirul Ghencea III din București, după ce inițial fusese planificată înmormântarea în Cimitirul „Sfânta Vineri". Decizia de mutare a fost luată pentru a asigura o pază militară permanentă la locul de veci.

În Cimitirul „Sfânta Vineri", aflat sub administrarea Primăriei Capitalei, Iliescu avea pregătit un loc de veci - o criptă din marmură neagră, lucioasă, cu inscripții parțial ascunse, situată lângă mormântul cumnatei sale, Maria Șerbănescu, decedată în 2017, conform Libertatea.ro.

Ion Iliescu a fost internat aproape două luni la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu" din București, din 9 iunie, suferind de cancer pulmonar, boală diagnosticată după internare. A decedat la ora 15:55.

Fostul președinte al României a fost o figură marcantă și controversată în istoria postdecembristă, conducând țara în trei mandate, începând din 1990, după căderea regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. Ion Iliescu a fost acuzat de crime împotriva umanității în dosarul Revoluției din 1989 și a fost pus sub acuzare în dosarul Mineriadei.