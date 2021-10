Asasinii economici ucid România: Electricitatea a trecut încă un record, gazul pentru iarnă este de cinci ori mai scump!

Şeful Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghiţă, cunoscut in opinia publica si ca "Omul-mască", intrucat apare peste tot purtand accest accesoriu anti-pandemic, afirmă că structura pe care o conduce nu a avut la dispoziţie fonduri pentru organizarea unei campanii de informare privind beneficiile vaccinării.

Toți locuitorii Capitalei care trăiesc în apartamente racordate la rețeaua municipală de încălzire sunt privați de lipsa agentului termic, deși vremea s-a răcit puternic de peste o săptămână, iar temperaturile inregistreaza si 4-5 grade peste noapte, cand in case sunt 17-19 grade, practic un inconfort termic propice dezvoltarii virusilor si bacteriilor iar asta in plin val 4 al pandemiei de Covid-19, cand in Bucuresti rata de infectare a trecut de 13 la mie.