Alexandru Nazare anunță o decizie care repară o mare nedreptate suferită de români în comunism

Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă a fost deblocat după ce a fost adoptată în Guvern Ordonanţa care reia procedurile de despăgubire, blocate după decizia Curţii Constituţionale din februarie 2025, a anunţat vineri ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Am deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă. Azi am adoptat în Guvern Ordonanţa care reia procedurile de despăgubire, blocate după decizia Curţii Constituţionale din februarie 2025. Aceasta eliminase cadrul legal pentru evaluarea despăgubirilor în cazurile în care imobilele nu mai pot fi restituite în natură. O veste aşteptată pentru numeroşi români care îşi aşteptau de ani buni drepturile. Ce aduce nou această modificare legislativă: Un calcul echitabil al despăgubirilor, pe baza grilei notariale şi a coeficienţilor de corecţie (localizare, stare, regim juridic), conform CEDO - indiferent de modul în care era folosit imobilul la momentul confiscării (ex. locuinţă, teren intravilan, etc.). Opţiuni flexibile de plată: 7 tranşe anuale, în loc de 5, sau plată unică de 40% pentru cei care renunţă la eşalonare. Reducerea litigiilor şi a speculei: limitarea câştigurilor pentru cumpărătorii de puncte, pentru a descuraja tranzacţionarea speculativă a drepturilor litigioase. Transparenţă: toate instituţiile vor raporta situaţia acestor dosare, pentru o bază de date unică la nivel naţional", a precizat, vineri, şeful de la Finanţe, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"În perioada 2013-2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 miliarde lei pentru 67.500 de dosare, din care 16,1 miliarde lei au fost deja plătite, iar 7,5 miliarde lei urmează să fie achitate eşalonat până în 2029. Extinzând perioada de plată la 7 ani, am redus presiunea bugetară şi am eficientizat totodată procesul. O măsură esenţială este limitarea sumelor datorate cumpărătorilor de puncte: dintr-un total estimat de 1 miliard lei, statul va plăti doar 0,45 miliarde lei, rezultând o economie bugetară de peste 50%. După 2021, valoarea medie a despăgubirilor a crescut cu 160% pe dosar (de la o medie de 213.000 lei la 555.000 lei). Toate aceste date reflectau în mod clar necesitatea unor criterii mai echitabile, dar şi o nevoie crescută de sustenabilitate financiară. Restabilirea procesului de retrocedare, cu reguli clare, respect pentru standardele internaţionale şi echitate pentru toţi cei care au fost nedreptăţiţi este un pas important spre închiderea corectă a acestui capitol dureros din istoria României", a mai scris Alexandru Nazare.