Vătaful colonial Bolojan expropriază băștinașii. Jaful de 23 miliarde euro din banii românilor

Scriu la cald despre scelerata manevră a Guvernului Bolojan care vrea să exproprieze banii deținuți de români în fondurile private de pensii. Sper să pot face o analiză mai amplă zilele acestea. Probabil este prea lent ritmul de transfer al resurselor României spre metropole și scriu la plural pentru că noi avem mai multe metropole, nu una singură, ca o colonie care într-adevăr se respectă. Dacă ne vor sarea, trebuie și aceasta extrasă. La fel și cu gazele din Marea Neagră , acestea sunt chestii care durează, ori stăpânii vor bani acum!

Administratorul colonial rezolvă problema dintr-o lovitură. Pur și simplu expropriază banii românilor deținuți în fondurile private de pensii, din așa numitul "Pilon 2". Prada o reprezintă circa 23 miliarde euro, adică 75% din sumele din conturi deținute de români. Românii cotizau lună de lună la fondul privat și când ieșeau la pensie puteau alege să primească integral suma, ori să o primească în tranșe lunare, cu titlu de pensie lunară. Bolojan a hotărât că românii își pot scoate numai 25% din proprii lor bani.

Bancile care sunt administratorii fondurilor vor dispune după plac de banii românilor. Însă interesul băncilor și al guvernului este reciproc. Circa 65% din banii din fonduri sunt investiți de administratorii fondurilor în obligațiunile de stat emise de Ministerul Finantelor! Adică guvernul ia banii voștri și îi dă băncilor care apoi îl împrumută tot pe el prin cumpărarea obligațiunilor de stat. Toate lumea e fericită în afară de voi, pentru ca după ce ca nu mai aveți acces la banii voștri, veți mai și plăti împreună cu copii voștri dobânzile la banii voștri luați cu împrumut de guvern de la băncile care au primit acești bani tot de la guvern. Și nu e de glumă cu dobânzile, în semestrul I din 2025 guvernul a plătit dobânzi la creditele externe de peste 25 miliarde lei sau 5 miliarde euro!

Întrebarea care se pune este de ce Guvernul Bolojan își creează posibilitatea să împrumute de pe piața internă încă 15 miliarde euro prin punerea banilor voștri la dispoziția administratorilor fondurilor pentru ca aceștia să poată cumpăra obligațiunile de stat împrumutând astfel guvernul. Oare guvernul se teme că nu va mai putea împrumuta de pe piețele externe și vrea să se bazeze pe piața internă? Oare chiar agențiile de rating vor degrada la nivelul "junk" - gunoi ratingul împrumuturilor acordate României? Nici nu ar fi de mirare. Deficitul bugetar excesiv reprezenta doar o criză a statului, însă Guvernul Bolojan prin măsurile sale va extinde criza și în economie. Ne așteaptă inflație, șomaj și recesiune.

Ați ales bine. George Simion voia să naționalizeze OMV Petrom, adică să întoarcă banii și bogățiile naturale în mâinile românilor. L-ați vrut pe Bolojan care expropriază banii agonisiți de români pentru zile negre și îi dă băncilor cu capital străin. Ați ales exproprierea românilor în loc de naționalizarea străinilor. Ați mai ales și falimentul economic, că tot vă temeați că vine George Simion și nu vom mai primi credite și bla-bla.

George Scarlat