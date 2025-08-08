Vătaful colonial Bolojan expropriază băștinașii. Jaful de 23 miliarde euro din banii românilor
Postat la: 08.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Scriu la cald despre scelerata manevră a Guvernului Bolojan care vrea să exproprieze banii deținuți de români în fondurile private de pensii. Sper să pot face o analiză mai amplă zilele acestea. Probabil este prea lent ritmul de transfer al resurselor României spre metropole și scriu la plural pentru că noi avem mai multe metropole, nu una singură, ca o colonie care într-adevăr se respectă. Dacă ne vor sarea, trebuie și aceasta extrasă. La fel și cu gazele din Marea Neagră , acestea sunt chestii care durează, ori stăpânii vor bani acum!
Administratorul colonial rezolvă problema dintr-o lovitură. Pur și simplu expropriază banii românilor deținuți în fondurile private de pensii, din așa numitul "Pilon 2". Prada o reprezintă circa 23 miliarde euro, adică 75% din sumele din conturi deținute de români. Românii cotizau lună de lună la fondul privat și când ieșeau la pensie puteau alege să primească integral suma, ori să o primească în tranșe lunare, cu titlu de pensie lunară. Bolojan a hotărât că românii își pot scoate numai 25% din proprii lor bani.
Bancile care sunt administratorii fondurilor vor dispune după plac de banii românilor. Însă interesul băncilor și al guvernului este reciproc. Circa 65% din banii din fonduri sunt investiți de administratorii fondurilor în obligațiunile de stat emise de Ministerul Finantelor! Adică guvernul ia banii voștri și îi dă băncilor care apoi îl împrumută tot pe el prin cumpărarea obligațiunilor de stat. Toate lumea e fericită în afară de voi, pentru ca după ce ca nu mai aveți acces la banii voștri, veți mai și plăti împreună cu copii voștri dobânzile la banii voștri luați cu împrumut de guvern de la băncile care au primit acești bani tot de la guvern. Și nu e de glumă cu dobânzile, în semestrul I din 2025 guvernul a plătit dobânzi la creditele externe de peste 25 miliarde lei sau 5 miliarde euro!
Întrebarea care se pune este de ce Guvernul Bolojan își creează posibilitatea să împrumute de pe piața internă încă 15 miliarde euro prin punerea banilor voștri la dispoziția administratorilor fondurilor pentru ca aceștia să poată cumpăra obligațiunile de stat împrumutând astfel guvernul. Oare guvernul se teme că nu va mai putea împrumuta de pe piețele externe și vrea să se bazeze pe piața internă? Oare chiar agențiile de rating vor degrada la nivelul "junk" - gunoi ratingul împrumuturilor acordate României? Nici nu ar fi de mirare. Deficitul bugetar excesiv reprezenta doar o criză a statului, însă Guvernul Bolojan prin măsurile sale va extinde criza și în economie. Ne așteaptă inflație, șomaj și recesiune.
Ați ales bine. George Simion voia să naționalizeze OMV Petrom, adică să întoarcă banii și bogățiile naturale în mâinile românilor. L-ați vrut pe Bolojan care expropriază banii agonisiți de români pentru zile negre și îi dă băncilor cu capital străin. Ați ales exproprierea românilor în loc de naționalizarea străinilor. Ați mai ales și falimentul economic, că tot vă temeați că vine George Simion și nu vom mai primi credite și bla-bla.
George Scarlat
-
România care și-a boicotat propriul protocol
Pe 5 august 2025, Ion Iliescu, primul președinte ales dupa Revoluția din 1989 a plecat dintre noi. Funeraliile de stat, ...
-
O SINISTRĂ DEZNĂDEJDE
Îmi cer scuze, de la bun inceput, ca am sa va ocup timpul cu un text desprte mine. Parțial mai mult despre mine de ...
-
Pilonul II: Străinii au liber la banii românilor
Pe vremea cand Liviu Dragnea a vrut sa modifice la fel regulile privind pensiile private, romanii au ieșit in strada. 17 ...
-
Afaceriștii din jurul lui Bolojan. All inclusive capii mafiilor imobiliară și funciară din Oradea (II)
În ultimii 15-16 ani, perioada care coincide cu era Bolojan de la Primaria Municipiului Oradea și de la Con ...
-
Minciuna că Iliescu, și nu rușii, a reușit salvarea RO de la dezintegrare în 1990, este, culmea, promovată azi de către vechi securiști, unii foști agenți de influență KGB!
Informația ca Ion Iliescu a fost impus ca lider al Romaniei de catre ruși, in 1989 a inceput, in sfarșit, sa circule lib ...
-
Între obligație și considerație, la catafalcul lui Ion Iliescu
Osatura statului roman este cladita pe temelia pusa de Ion Iliescu. Cartea de vizita a Romaniei, credibilitatea și predi ...
-
Cine a ținut dosarele revoluției și mineriadelor
Reziștii se adreseaza la ghișeul greșit. Ei fac impietatea de a organiza o manifestare in aceeași zi cu inmormantarea l ...
-
Un mediocru longeviv, viclean și norocos, care i-a trădat în mod succesiv pe toți cei ce l-au sprijinit, inclusiv pe români ca popor. Dumnezeu să-l ierte!
Titlul de azi l-am redactat și publicat ieri, la puține minute dupa ce am aflat vestea morții lui Ion Iliescu. Așa mi s- ...
-
Ultimul comunist autentic din Romania
A murit ultimul comunist autentic din Romania. Cel care s-a agatat de comunism si s-a uitat dupa lumina Moscovei pana ca ...
-
Șefa CSM știe că o pensie de 3500 de euro e insuficientă, dar refuză să evalueze nocivitatea activității magistraților români din ultimele decenii!
Dupa decizia fatala și incorecta de ucidere a cuplului Ceaușescu, in decembrie 1989, decizie careia noi, romanii, i-am p ...
-
Bolojan și acoliții săi continuă mătrășirea fostei primărițe din Brusturi
Am prezentat pe larg in acest an execuția politica, mediatica și judiciara la care a fost supusa ex-primarița social-dem ...
-
Jaful din Sănătate. Gura păcătosului de la CNAS adevăr grăiește!
Iata de ce a pus Bolojan cass și pe mațe, iata unde se duc banii din asigurari de sanatate storși de guvern de la mamici ...
-
Lupta pentru primăria București se întețește în plină vară! Care sunt mizele extinse și ce situații politice se pot genera?
Anul trecut, in primavara, am acceptat propunerea lui George Simion de a candida, eu, Cozmin Gușa, ca independent susțin ...
-
Administrația von der Leyen nu este un partner de dialog
Dupa o scurta perioada de surpriza totala, in care toata lumea a incercat sa gaseasca partea buna a acordului comercial ...
-
Fondul „Proprietatea 2”
In ultimile saptamani, fostul ambasador, Adrian Zuckermann, parasit de americani in Romania la terminarea mandatului, co ...
-
Marea finanță occidentală a decis. E cu război, cu UE pusă la cheremul economico-militar. Trump pus cu botul pe labe!
De mai bine de 24 de ore, se analizeaza peste tot, nu doar in lumea occidentala, ci și in cealalta lume geopolitica comp ...
-
Prigonirea preotului Mega de către o inchiziție încropită la Oradea
O Biserica inacrita, o Securitate reițita și o Justiție tuta și-au dat mana in republica bolojana de la Oradea in pedeps ...
-
De ce ne sparg kaghebistii via Moldova si de unde pleaca totul? - o scurta poveste
Chestiunea cu Moldova - chiar daca nu pare, ca mediatizare, este una dintre cele mai importante teme ale Romaniei - fie ...
-
Afaceriștii din jurul lui Bolojan. Inclusiv capii mafiilor imobiliară și funciară din Oradea.(I)
În ultimii 15-16 ani, perioada care coincide cu era Bolojan de la Primaria Municipiului Oradea și de l ...
-
Ne atacă extratereștrii, zice știința main stream. Cică pe fix 3 noiembrie 2025.
E vorba de un obiect intergalactic, care poate fi un asteroid sau o cometa, dar poate fi și nava spațiala, caci are o fo ...
-
Nea Ilie Bolojan, e cu dublă măsură? Pentru Anastasiu, mumă, dar pentru Piedone ciumă?!
Înca din prima clipa de la investire, Guvernul Coaliției Toxice de Guvernare (unde a intrat și USR-ul, dovedind ca ...
-
România după Anastasiu
Dupa ce vom consuma si acest episod sporadic de conserva Rio mare, putem trece linistiti mai departe. Acest personaj era ...
-
Un escroc la case mari: Dragoș Atanasiu zis Muskoiu
Muskoiu, omul care coordoneaza reforma, sau Dragoș Atanasiu pe numele din dosarul penal de la DNA, a recunoscut in fața ...
-
Cruciada Ursulei von der Leyen împotriva statelor naționale. Dublează bugetul pentru migranți și azilanți
PIB-ul Uniunii Europene va crește cu 25%, dar bugetul UE ar trebui sa creasca cu 85%! Aceasta este perspectiva pe care t ...
-
Apa Nova a depășit niște linii roșii!
Apa Nova a emis un comunicat de presa cu privire la analiza taxei pe apa de ploaie, facuta de mine, precum și la posibil ...
-
Guvernarea "apă de ploaie"!
În București se achita societații Apa Nova un "serviciu de colectare a apei meteorice", adica, a apei de la ploaie ...
-
Tichetele de vacanță - Buturuga mică a Guvernului Bolojan. Motto: "Dacă proștii ar zbura, s-ar face întuneric" (Formația Paraziții)
Guvernele Ciolacu 2 și Bolojan care au anulat schema tichetelor de vacanța cu scopul reducerii deficitului bugetar, nu a ...
-
Vor să "cesioneze" poporul român!
Primariile vor putea sa externalizeze incasarea debitelor scadente catre autoritatea locala prin firme de executare fisc ...
-
De ce ați mai anulat atunci alegerile?
Postarea de ieri a președintelui pe rețelele sociale este o incercare palida de a pacifica societatea și de a reda incre ...
-
MUTANȚII...
De ceva vreme, cam de cand s-a format guvernul Bolojan, fostul lider liberal Lucovid Orban se cere insistent reintegrat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu