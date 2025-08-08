Decizie radicală luată de trupa Paraziții: Suspendă toate aparițiile live - Nu vor cânta nici la UNTOLD
Postat la: 08.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Trupa Parazitii, prin vocea lui Cheloo, au anunțat pe rețelele de socializare că "din motive independente de ei" nu vor participa la ediția din acest an a festivalului UNTOLD și vor suspenda următoarele apariții live ale trupei.
"Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediția din acest an a UNTOLD Festival. Totodată, trupa PARAZIȚII a luat decizia să suspende următoarele apariții live. Vă mulțuumim pentru înțelegere", se arată în comunicatul transmis de trupa PARAZIȚII.
Legiștii au dat verdictul în cazul lui Cheloo. A ieșit negativ în sânge și pozitiv în urină, în ziua în care a mers la Catedrala Mântuirii Neamuluiâ Cheloo a fost pozitiv la droguri în urină, dar negativ la proba din sânge. Artistul a fost protagonistul unui scandal în urmă cu o săptămână. Rapperul și-a parcat mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și a spus că a mers acolo pentru a cumpăra o icoană.
Un echipaj de la Brigada Rutieră l-a testat cu aparatul și a ieșit rezultat pozitiv la Druger (droguri) și negativ la DrugTest (alcool). A mers și la IML undee i s-au recoltat probe biologice și se pare că acolo, potrivit Digi 24, testul din sânge a ieșit negativ. Asta înseamnă că în acea zi, artistul nu consumase substanțe interzise. De altfel, solistul a și declarat că în acea zi nu a consumat alcool sau droguri și că venise să cumpere o iconiță.
„Eu sunt convins că de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală. Este tot pe ce am pus gura în viața asta. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta, că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct. Ăsta e mesajul meu pentru oameni. Mesajul meu care spune că am fost îndepărtat de prieteni, că am fost îndepărtat de toți care îmi sunt dragi, încet și meticulos, și crezând în bunătate, am căzut în această chestie", a spus Cheloo, într-un video.
