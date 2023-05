Atrichobrunettia graeca a fost descoperită pe litoralul românesc: depune ouă și larve pe oameni și poate genera infecții grave

Cercetătorii Staţiunii Biologice Marine "Prof. Dr. Ioan Borcea" din Agigea, a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC), în colaborare cu doi specialişti din Slovacia şi Cehia, au publicat de curând o lucrare în care semnalează pentru prima dată în România prezenţa a două specii de musculiţe ce nu depăşesc 3 milimetri în lungime.

Cercetătorul ştiinţific dr. Emanuel Ştefan Baltag a declarat că în engleză cele două specii de musculiţe sunt cunoscute publicului larg sub denumirea de "moth flies", care s-ar traduce ca "muşte-molii", ducându-ne cu gândul la aspectul lor asemănător unor fluturi de noapte, arată un comunicat al Universității "Alexandru Ioan Cuza", din Iași.

"Fiind insecte puţin studiate în România, cele două specii încă nu au nume popular, dar poartă un nume ştiinţific, valabil în toate ţările de pe glob: Clogmia albipunctata şi Atrichobrunettia graeca. Această descoperire sugerează încă o dată necesitatea existenţei şi păstrării intacte a zonelor protejate din România, acestea adăpostind cu siguranţă multe specii de nevertebrate ce aşteaptă să fie descoperite, reprezentând printre ultimele refugii din Europa ale acestora. Studiile au demonstrat că sănătatea şi stabilitatea unui habitat sunt cu atât mai mari cu cât numărul de specii din habitatul respectiv este mai mare şi mai divers. Astfel, este imperios necesar să cunoaştem cât mai bine speciile cu care împărţim planeta (mai ales când vine vorba de nevertebrate, care reprezintă elemente-cheie în funcţionalitatea ecosistemelor) şi relaţiile dintre acestea", a declarat Emanuel Ştefan Baltag, cercetător ştiinţific în cadrul UAIC Iaşi.

Larvele acestor musculiţe sunt elemente importante în lanţul trofic, fiind descompunători ai materiei organice în natură. În plus atât larvele cât şi adulţii reprezintă sursă de hrană pentru alte vieţuitoare, se arată în comunicatul de presă. În lucrarea ştiinţifică, se precizează însă şi că "C. albipunctata pare a fi o specie periculoasă", fiind o specie invazivă, poate reprezenta un pericol pentru alte specii şi poate fi reprezenta un pericol epidemiologic, fiind un posibil agent cauzator de miaze (miaza este o boală parazitară, provocată de infestarea cu larve de insecte. Muştele îşi depun ouăle pe piele, în orificiile naturale, urechi, nas, gură, pe plăgi sau pe lenjeria umedă, larvele intră în piele sau în cavităţile naturale, iar paraziţii erup apoi la suprafaţa pielii). "În engleză sunt cunoscute publicului larg sub denumirea de „moth flies", care s-ar traduce ca „muşte-molii", ducându-ne cu gândul la aspectul lor asemănător unor fluturi de noapte", mai explică specialiştii.

Clogmia albipunctata este o specie invazivă în Europa şi implicit în România. Ea trăieşte în preajma aşezărilor omeneşti, fiind localizată de obicei în încăperile cu un grad mai mare de umezeală, cum ar fi băile.

"Cum studiul acestor mici insecte necesită experienţă şi examinarea în detaliu la microscop a specimenelor, au fost studiate puţin la noi în ţară. Astfel se explică de ce abia acum specia este oficial semnalată din România, într-o lucrare ştiinţifică, ea fiind probabil prezentă la noi de cel puţin câţiva ani de zile", precizează Emanuel Ştefan Baltag.

Atrichobrunettia graeca este o specie rară, a cărei biologie este încă necunoscută cercetătorilor. După cum îi spune şi numele ştiinţific, a fost descoperită pentru ştiinţă pentru prima dată din Grecia, relativ recent, în anul 1993. La momentul actual este cunoscută din Grecia, Albania, Cehia, Marea Britanie, Irlanda, şi mai recent, din România, din aria natural protejată Dunele Marine de la Agigea.