Au fost decernate Premiile Academiei Române pentru anul 2019

Miercuri, 8 decembrie 2021, a avut loc decernarea premiilor Academiei Române pentru anul 2019. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale și a premianților. Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, Academia Română a acordat 9 diplome "Meritul Academic" și 8 diplome "Distincţia Culturală".

Diploma "Meritul Academic"

Lucia Hossu-Longin, jurnalist și realizator de televiziune

Prof. univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist

Aron Xantus, regizor

Centrul de Studii Transilvane

Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Național al Bucovinei

Prof. dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieștiului

Prof. dr. Constantin Trestioreanu, președintele Societății Culturale „Ploiești - Mileniul III", coordonator al volumului Monografia Ploieștiului

Filiala din Timișoara a Academiei Române

Cristian Păunescu, economist

Diploma "Distincția Culturală"

Revista „Orașul", revistă de cultură urbană

Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune - pentru opera jurnalistică și obiectivitatea reflectării Academiei Române

George Mihăiță, actor, director al Teatrului de Comedie

Horațiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist

Conf. univ. dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I"

Maia Morgenstern, actriță, director al Teatrului Evreiesc de Stat

Dorel Vișan, actor

Radu Boroianu, regizor, om de cultură

Constantin Budeanu, membru titular al Academiei Române, este străbunicul cunoscutului jurnalist Radu Budeanu

La secțiunea "Științe Tehnice", premiul "Constantin Budeanu" al Academiei Române a fost acordat autorului Radu Dănescu, pentru cartea "Percepția prin particule" și grupului de lucrări "Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluența învățării automate, a viziunii computerizate și a roboticii), autori: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveția), Fabian Mentzer (Elveția), Michael Tschannen (Elveția), Luc Van Gool (Elveția), mentioneaza Gandul.

Fost inginer și membru titular al Academiei Român, Constantin Budeanu este străstrăbunicul lui Ioan Radu Budeanu - cunoscut fost jurnalist și om de afaceri. Constantin Budeanu s-a născut pe data de 26 februarie 1886, în Brăila și, pe lângă apartenența la Academia Română, a fost activ în multe societăți științifice internaționale, precum Société Française d`Electriciens și Conférence Internationale des Grands Réseaux Electrique (CIGRE).

Constantin Budeanu a introdus noțiunile de putere reactivă și deformantă. A introdus și o unitate de putere electrică reactivă, corespunzând unui curent alternativ de un amper sub tensiunea de un volt - VAR - de la inițialele v(olt) + a(mper) + r(eactiv)]. Principala contribuție științifică a inginerului Constantin Budeanu rămâne studiul stărilor electrice deformante. A publicat o monografie intitulată "Puissances réactives et fictives" - care este citată de majoritatea studiilor despre regimul deformant - și a realizat unele tipuri de reostate.

La aceeași secțiune "Științe Tehnice" au mai fost decernate:

Premiul „Aurel Vlaicu" - grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite, autori: Dan Mihai Constantinescu și Ștefan Sorohan; cartea: Convertoare de curent continuu hibride, autori: Octavian Cornea, Dan Hulea și Nicolae Muntean;

Premiul „Traian Vuia" - cartea: Metode numerice în tehnică, autori: Nicolae Ursu-Fischer și Mihai Ursu; grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol și transmițător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of opportunity), autori: Andrei Anghel și Remus Cacoveanu;

Premiul „Henri Coandă" - cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications, autori: Cornel Brișan, Cătălin Boantă și Veturia Chiroiu;

Premiul „Anghel Saligny" - cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri, autor: Mihai Ilina și Cătălin Lungu;

Premiul „Petre Sergescu" (Istoria științelor și tehnicii) - Cartea: Radarul românesc. O istorie vie; coordonator: Anton Muraru.

Premiile Academiei Române - 2019

Filologie și literatură:

Premiul „Timotei Cipariu" - lucrarea: Gramatica limbii române, autori: Ion Bărbuță și Elena Constantinovici;

Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu" - lucrarea: Ediție cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii și simbioze poetice (1866- 1876); vol. II: Cronologii și simbioze poetice (1877-1883), autor: Valentin Coșereanu;

Premiul „Ion Creangă" - lucrarea: Undeva în Transilvania, autor: Mirel Taloș;

Premiul „Titu Maiorescu" - lucrarea: «Grup sburător». Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu, autor: Ligia Tudurachi;

Premiul „Lucian Blaga" - volumul: Autenticitatea, sensuri și nonsensuri. Teorii românești interbelice în contexte europene, autor: Ștefan Firică;

Premiul „Mihai Eminescu" - volumul: Trecere, petrecere, autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham);

Științe istorice și arheologie

Premiul „Vasile Pârvan" - lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC - 3rd c. AD), autor: Sorin Cociș; lucrarea: Siret - „Dealul Ruina". Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului, autor: Ion Mareș;

Premiul „Dimitrie Onciul" - lucrarea: Valori ale ortodoxiei românești. Mănăstirea Căldărușani (vol. I-II), autor: Florin Șerbănescu;

Premiul „George Barițiu" - lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania, autor: Aurel Rustoiu;

Premiul „Nicolae Iorga" - lucrarea: Unirea Basarabiei cu România și recunoașterea ei internațională, autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova);

Premiul „Nicolae Bălcescu" - lucrarea: Securitatea și exilul intelectualilor români în Italia, autor: Anca Stângaciu;

Premiul „A. D. Xenopol" - lucrarea: Relațiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918, autor: Mihail Dobre;

Premiul „Mihail Kogălniceanu" - lucrarea: Populația românească din Peninsula Balcanică, autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova);

Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki" - lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial (părțile I și II), editor: Ioan Popa.

Științe matematice

Premiul „Simion Stoilow" - lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids, autor: Marius Ghergu; lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity, autor: Bogdan Teodor Udrea;

Premiul „Gheorghe Țițeica", Premiul „Gheorghe Lazăr" și Premiul „Grigore C. Moisil" - nu se acordă;

Premiul „Spiru Haret" - monografia: Diffusion in random Fields - Application to transport in Groundwater, autor: Nicolae Suciu;

Premiul „Dimitrie Pompeiu" - monografia: Lipschitz Functions, autori: Ștefan Cobzaș și Adriana Nicolae;

Științe fizice

Premiul „Constantin Miculescu" - grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configurații existente experimental, autori: Katalin Kovács și Valer Toșa;

Premiul „Dragomir Hurmuzescu" - grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice, autor: Lucian Dragoș Filip;

Premiul „Radu Grigorovici" - grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructurați și proceduri electrochimice pentru determinarea de inițiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor și mecanisme de reglare ale acestuia, autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache și Victor Constantin Diculescu.

Științe chimice

Premiul „Costin D. Nenițescu" - grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuți pentru traductoare pe bază de elastomeri, autor: Codrin Țugui;

Premiul „I. G. Murgulescu" - grupul de lucrări: Materiale și nanomateriale avansate cu design și proprietăți adaptate pentru multiple aplicații, autor: Irina Atkinson; grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare, autor: Iulia Matei;

Premiul „Gheorghe Spacu" - grupul de lucrări: Contribuții în domeniul chimiei coordinative și organometalice a elementelor staniu și plumb și sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină, autor: Adrian-Alexandru Someșan;

Premiul „Nicolae Teclu" - grupul de lucrări: Contribuții în domeniul catalizei heterogene cu aplicații în energetica hidrogenului: stocare chimică și utilizare, autor: Mihaela Diana Lazăr;

Premiul „Cristofor I. Simionescu" - grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere și polimere pentru materiale avansate în (opto)electronică, autor: Cătălin-Paul Constantin.

Științe biologice

Premiul „Nicolae Simionescu" - grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potențial terapeutic, anticanceros și antoproliferativ, autor: Valentin Zaharia;

Premiul „Emanoil Teodorescu" - suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare și menținere a durerii neuropatice (activarea microfagelor și microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali), autor: Violeta Ristoiu;

Științe geonomice

Premiul „Grigore Cobălcescu" - lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea, autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica și Mihaela Melinte;

Premiul „Ludovic Mrazec" - lucrarea: When a mudstone was actually a "sand": Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania, autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuș, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) și Juan Teng (SUA);

Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci" - lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures, autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont și Ioan Florin Abrudan;

Premiul „Ștefan Hepites" - lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline, autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei; lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania), autori: Lucian Beșuțiu, Mihail Diaconescu, Luminița Zlăgnean și Andreea Craiu;

Premiul „Simion Mehedinți" - lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model and CORINE land cover database, autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici, Dan Bălteanu, Ines Grigorescu, Monica Dumitrașcu și Bianca Mitrică (Dumitrescu); lucrarea: Ținutul Ciceului - Analiză regională, autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra.

Științe agricole și silvice

Premiul „Ion Ionescu de la Brad" - agricultură, economie, botanică - lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova, autor: Maria Duca;

Premiul „Marin Drăcea" - silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protecția mediului - lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing, autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuț-Silviu Pascu și Marius Budeanu;

Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești" - agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie - lucrarea: Tratat de legumicultură specială, autori: Costel Vînătorul, Bianca Mușat și Camelia Bratu; lucrarea: Alternative Swine Management Systems, autori: Ioan Huțu, Gary Onan.

Științe medicale

Premiul „Iuliu Hațieganu" - lucrarea: Tratat de patologie și chirurgie esofagiană, coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoș, Constantin Ciuce și Viorel Scripcaru;

Premiul „Daniel Danielopolu" - lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research, autori: Alisa G. Keywoods (SUA) și Costel C. Darie;

Premiul „Gheorghe Marinescu" - lucrarea: Adicția digitală - boală a societății postmoderne, autor: Adina-Brîndușa Baciu;

Premiul „Victor Babeș" - lucrarea: Autopsii medico-istorice, autor: Octavian Buda.

Științe economice, juridice și sociologie

Științe economice

Premiul „Petre S. Aurelian" - grupul de lucrări cu tema: Integrarea monetară și incertitudinea economică. The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy Economics, 83, 2019, autor: Claudiu Tiberiu Albulescu;

Premiul „Virgil Madgearu" - lucrarea: Productivitatea muncii și performanța în agricultură, autor: Costel C. Negrei;

Premiul „Victor Slăvescu" - lucrarea: Afaceri internaționale performante în secolul 21. Noi abordări și soluții, autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu și Dorel Paraschiv;

Premiul „Nicolas Georgescu Roegen" - lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018), autori: Luminița Chivu, Valeriu Ioan-Franc, George Georgescu și Jean-Vasile Andrei;

Sociologie: Premiul „Dimitrie Gusti" - lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică, autor: Bogdan Bucur; Premiul „Henri H. Stahl" - lucrarea: Boieri și aristocrați români în secolul al XIX-lea - studiu de mentalitate și moravuri în spațiul privat, autor: Elena Olariu.

Științe Juridice:

Premiul „Simion Bărnuțiu" - lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică și economică, autor: Cristian Paziuc;

Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie

Premiul „Constantin Rădulescu-Motru" - lucrarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar, vol. I-II, autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânișoară și Marin Manolescu;

Premiul „Dumitru Stăniloaie" - lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima și fizionomia experienței spirituale, autor: Ioan Alexandru Tofan;

Arte, Arhitectură și Audiovizual

Muzicologie: Premiul „Ciprian Porumbescu" - lucrarea: Cărțile psalmilor. Reflexii în sonor, autor: Carmen Stoianov;

Istoria artei: Premiul „George Oprescu" - lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare, autor: Maria-Magdalena Drobotă;

Artă plastică: Premiul „Ion Andreescu" - lucrarea: Expoziția Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Artă Vizuală Galați), autor: grafician Florin Stoiciu;

Creație arhitectonică: Premiul „Duiliu Marcu" - lucrarea: Ambasada statului Kuwait din București (finalizată și recepționată în 2019), autori: dr. arh. Vladimir Arsene;

Artele spectacolului: Premiul „Aristizza Romanescu" - lucrarea: Călătoria fantastică a Maronei (coproducție România, Franța, Belgia), autor: regizor Anca Damian; lucrările: Mazurka (regia Alexandru Hausvater) și Scripcarul pe acoperiș (regia Andrei Munteanu), autor: scenograf Viorica Petrovici;

Știința și tehnologia informației

Premiul „Grigore Moisil" - opera: Grup de șapte lucrări cu tema Învățare nesupervizată, reguli de asociere relațională și aplicații, autor: Gabriela Czibula;

Premiul „Tudor Tănăsescu" - opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language, autori: Marius Dan Zbancioc și Monica Feraru.

Premiile Academiei Române sunt acordate oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate, "pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti".

Conform regulamentului, "propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către institutele de cercetare ştiinţifică, de către universităţi sau de către membrii Academiei Române până la data de 1 septembrie a anului calendaristic următor prezentării publice a lucrării şi se înaintează secţiilor ştiinţifice ale Academiei Române, care desemnează membrii juriului".

Membrii juriului întocmesc referate de apreciere, evaluând originalitatea fiecărei lucrări propuse, contribuţia acesteia la domeniul respectiv şi impactul asupra domeniului la nivel naţional. Aprecierea juriului este dezbătută în secţiile ştiinţifice, trimisă apoi spre analiză către Biroul Prezidiului Academiei, care o supune spre aprobare Prezidiului Academiei Române.

Durata întregii proceduri de propunere, evaluare, dezbatere şi decizie este de doi ani, iar decernarea premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an, în şedinţă solemnă a Adunării Generale a Academiei Române.