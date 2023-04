Câteva sfaturi ca să alegi un telefon nou potrivit pe nevoile tale

În ziua de azi, telefonul mobil a devenit principala noastră conexiune cu întreaga lume. Este acel lucru indispensabil, pe care îl ții cu tine peste tot, în fiecare moment al zilei. Și tocmai pentru că este cel mai de bază partener al tău dintre aparatele digitale, alegerea lui poate fi o sarcină destul de dificilă.

Ca să te ajutăm să faci cea mai bună alegere între diferitele modele de telefoane, ți-am pregătit un scurt ghid care sumarizează principalele aspecte de care să ții cont atunci când cauți un telefon nou.

În materie de telefoane mobile există două sisteme de operare, Android și iOS. Nu există unul mai bun decât celălalt, e mereu o discuție de preferințe. Modelele de telefoane care funcționează cu iOS sunt considerate mai ușor de utilizat, iar cele cu Android sunt considerate mai ușor de personalizat, pentru că oferă mai multă libertate în instalarea aplicațiilor și în customizarea meniului.

Când vorbim de sistemul de operare, pot interveni și diferențe de preț, nu doar de preferințe, modelele de telefoane cu Android fiind mai variate și, deci mai accesibile. Dacă nu dispui de un buget generos pentru telefon, poate că ar fi mai bine să cauți cea mai potrivită variantă de Android pentru nevoile tale.

Nevoile tale mai dictează și dimensiunea și rezoluția ecranului. Așa că este bine să alegi un nou telefon în funcție de preferințele tale de utilizare. Dacă folosești telefonul mobil pentru strictul necesar, adică metodele de comunicare clasice și navigarea pe internet pe canalele de bază, atunci nu ai nevoie de un telefon cu un ecran prea mare. Însă, dacă îți vei folosi telefonul pentru jocuri sau pentru a viziona filme și seriale de pe platformele de streaming, poate îți este potrivit un telefon cu un ecran mai mare.

Tot în funcție de nevoile tale de utilizare e bine să studiezi și calitatea culorilor și nivelul de luminozitate. Dacă vrei să vezi cât mai clar, alege dintre modele de telefoane cu display mai luminos.

Un alt detaliu foarte important după care să te ghidezi în alegerea unui nou telefon este camera. Viața noastră este plină de momente pe care vrem să le ținem minte și evoluția tehnologiei ne permite să capturăm aceste momente, în cel mai simplu mod posibil: scoatem telefonul din buzunar, apăsăm de două trei ori și amintirea este gata.

Însă, în funcție de cât de pasionat ești de fotografie, acordă atenție numărului de megapixeli pe care îl are camera, dar și ce capacitate are diafragma acesteia. Dacă îți place să realizezi fotografii cât mai profi, orientează-te către modele de telefoane care au camere ultra capabile, precum Samsung S23 Ultra, cu ajutorul căruia vei face fotografii impresionante, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Dacă te mulțumești cu fotografii care arată normal și amintirea în sine contează mai mult decât calitatea, e ok să te mulțumești și cu un telefon cu o cameră mai mică, precum un Samsung A53.

După ce ai trecut prin toate aceste detalii, e momentul să acorzi atenție și bateriei. Este bine ca bateria viitorului telefon să fie mai mare de 2-3000 mAh. Din nou, totul pleacă de la nevoile tale de la viitorul telefon. Cu cât îl folosești mai intens pe parcursul unei zile, cu cât rulezi aplicații mai complexe, cu atât vei avea nevoie de o baterie mai capabilă. Desigur, ai mereu opțiunea să îți cumperi și o baterie externă, care să îți asigure extra puterea de care ai nevoie și pe care să te bazezi oriunde ai fi, chiar și când nu ai acces la o priză.

Spațiul de stocare este și el un lucru de luat în calcul, mai ales la telefoanele cu sistem iOS. Acestea pornesc de la 16GB și cresc, proporțional, desigur și cu prețul telefonului. Dacă ai nevoie să filmezi mult cu telefonul, să faci fotografii de o calitate înaltă sau să ai multe aplicații instalate pe telefon, alege un spațiu cât mai mare. Pentru telefoanele cu sistem Android, ai opțiunea să le adaugi un card micro SD, care îți oferă extra spațiu de stocare. Pentru sistemul iOS, această opțiune nu este posibilă, însă, poți achiziționa extra spațiu în cloud și să transferi acolo materialele necesare, când capacitatea telefonului este depășită.

Indiferent de ce nevoi și preferințe ai, cel mai important este să aloci suficient timp căutărilor. Cea mai câștigată alegere este cea care este foarte bine informată. Citește cât mai multe păreri, dar ține mereu cont de ceea ce e important pentru tine și nu face cumpărături la impuls. Vizitează magazinele și vezi cum se simt în mână diverse dimensiuni de ecrane și diverse modele de telefoane. Verifică și cu operatorul tău de telefonie mobilă dacă nu cumva poți obține o ofertă pentru un telefon mobil nou. Nu în ultimul rând, verifică și oferta online, ca să te asiguri că obții cel mai bun raport calitate-preț.