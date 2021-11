CEDO îi dă cu presa-n cap lui Ion Țiriac: Avarul international a pierdut procesul impotriva dezvăluirilor jurnalistice privind afacerile lui cu statul!

Miliardarul Ion Țiriac a pierdut procesul intentat României la CEDO pentru că presa a dezvăluit informații privind contractele sale cu statul. Cunoscutul avar international a fost innebunit ca n-a putut sa pună mâna pe 130.000 de euro.



"Ion Tiriac a pierdut la CEDO procesul pe care l-a intentat Romaniei in fata Curtii de la Strasbourg. Omul de afaceri s-a plans ca i-ar fi fost incalcat dreptul la imagine, onoare si demnitate dupa ce un jurnalist a scris in 2010 despre afacerile sale cu statul. Tiriac l-a dat in judecata atunci si i-a pretins daune morale de 130.000 de euro. A pierdut la toate instantele, iar in 2016 a dat in judecata si Romania, de asta data la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. CEDO a stabilit ca nu a fost incalcat articolul 8 din Conventie", scrie Ion Țiriac.