Cutremur în turismul din Europa: Se prăbușesc afacerile din insulele din Grecia. Sistemul nu mai este sustenabil!

Sustenabilitatea turismului în insulele din Grecia este pusă sub semnul întrebării deoarece numărul de paturi turistice este de trei sau patru ori mai mare decât numărul rezidenţilor permanenţi, relatează publicaţia Kathimerini.

Problema nu mai priveşte doar insulele foarte populare, precum Mykonos şi Santorini, ci pare să fie concentrată şi în Ciclade, inclusiv unele insule mici, care erau considerate cândva "destinaţii alternative" şi unde problema este la fel de explozivă, agravată şi mai mult de închirierile pe termen scurt de tip Airbnb, cu înregistrări care variază de la sute la câteva mii pe multe insule. "Turismul trece la o formă în care managementul este în afara controlului comunităţilor locale", spune Harry Coccossis, profesor emerit la Universitatea din Thessaly.

Kathimerini a combinat datele recensământului din 2021 publicate în acest an cu cel mai recent raport anual al Institutului de Cercetare şi Prognoză Turistică (ITEP) al Camerei Elene a Hotelurilor (2022) şi datele disponibile despre închirierea camerelor (2019, Confederaţia Oamenilor de Afaceri ai Hotelurilor Turistice din 2019 în Grecia) şi locuri de campare (ESYE 2021). Pentru Ciclade şi Dodecanez, s-au folosit şi date despre listările Airbnb (de pe site-ul Inside Airbnb), calculând că fiecare listare corespunde unor două paturi (desigur că pot fi mai multe).

La realizarea raportului au fost luate în considerare toate insulele, cu excepţia Cretei şi Evia. Ceea ce reiese din analiza datelor este că pe cinci insule paturile disponibile sunt de peste trei ori mai mari decât populaţia rezidentă. Mykonos are 3,7 paturi per rezident, Santorini 3,42, Folegandros 3,16, Ios 3,07, Antiparos 3,03. Aceasta înseamnă că, în vârful sezonului turistic, populaţia de pe aceste insule este de peste trei ori mai mare şi asta fără să ia în calcul muncitorii şi rezidenţii generali, alţii decât turiştii, care nu sunt rezidenţi permanenţi. Alte şase insule au mai mult de două paturi per rezident (Skiathos, Serifos, Sifnos, Amorgos, Thassos şi Sikinos).