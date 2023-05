Dan Negru a explodat după eșecul Eurovision: Țopăiala României, în engleză, e un mesaj care ne-a trimis acasă

Realizatorul TV Dan Negru spune că România a dat un mesaj puternic la Eurovision, împotriva unirii cu Republica Moldova. Negru spune că nu e deranjat de vestimentația lui Theodor Andrei, pe care o consideră mai degrabă o extravaganță, însă spune că nu i se pare potrivit că România a concurat cu o piesă în engleză, în loc să aleagă un cântec în limba română.

"Când am lucrat pentru TVR, demult, am prezentat vreo două preselecții Eurovision si asta mă face să mai trag cu ochiul la concurs.

Anul trecut Moldova a dus in prime-time tv europene, la Eurovision, o melodie unionistă "Trenulețul Chișinău-București" cântată in română. Noi am țopăit in limba spaniolă. Anul ăsta, Moldova a cântat tot in limba romană. Noi am țopait în engleză. Moldova e in finală! Noi țopăim spre casă. Nu mă deranjează exagerările vestimentare sau de altă natură. Unii oameni banali ca să devină intersanți, exgerează.

Dar mi-e rușine că în al doilea an consecutiv refuzăm mâna întinsă a Moldovei. Moldovenii au avut curajul să spună public Europei că București-Chișinău e totuna. Cântecul lor va rămâne un act de curaj al mesajului politic in muzică. Noi le-am răspuns anul ăsta țopaind in engleză și îmbrăcați fistichiu. Toți știm ca TVR e goarna guvernului, a puterii politice, oricare ar fi ea. Însemnă că mesajul puterii politice românești ,dat prin TVR la Eurovision, e să țopaim când Moldova ne întinde mâna peste prăpastie!Nu poți să sari o prăpastie țopăind! Trebuie să ai curajul să faci un pas mare!", scrie Dan Negru pe Facebook.