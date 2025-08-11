Donald Trump șochează SUA: Anunță că va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%

Excentricul președinte al SUA, Donald Trump, promite că va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%. Asta ar însemna practic o prăbușire a profiturilor companiilor farmaceutice la un nivel istoric. Președintele Donald Trump a făcut recent cea mai îndrăzneață afirmați privind prețurile medicamentelor.

„Știți, am redus prețurile medicamentelor cu 1.200, 1.300, 1.400, 1.500%", le-a spus el reporterilor duminică, menționând că reducerile vor începe în următoarele două-trei luni. „Nu mă refer la 50%. Mă refer la 1.400-1.500%.".

Trump a anunțat în ultimele luni mai multe măsuri menite să reducă prețurile medicamentelor, dar până acum nu a reușit să schimbe semnificativ costurile, cu atât mai puțin să le reducă cu 1.500%, ceea ce este matematic imposibil, spun experții.

Principala inițiativă a lui Trump, pe care a menționat-o pe 3 august, se concentrează pe a determina producătorii de medicamente să ofere același preț în SUA ca și în Europa și alte țări similare, prețul numit „Națiunea cea Mai Favorizată". În 2022, SUA au plătit aproape de trei ori mai mult pentru medicamente decât alte țări.

Președintele a încercat să impună această politică industriei farmaceutice spre sfârșitul primului său mandat, finalizând o regulă pentru un program pilot în care Medicare ar plăti prețul „Națiunii celei Mai Favorizate" pentru 50 de medicamente administrate în cabinetele medicilor. Însă inițiativa a fost blocată rapid în justiție pe motive procedurale și mai târziu anulată de administrația Biden.

Acum, Trump presează producătorii de medicamente să ofere voluntar pacienților din SUA cel mai mic preț plătit pentru un medicament într-o țară similară, altfel vor suporta consecințe.

„Big Pharma va respecta voluntar acest principiu sau vom folosi puterea guvernului federal pentru a ne asigura că plătim același preț ca și alte țări, pentru a accelera restricțiile și reducerile de prețuri," a spus președintele în mai, când a semnat un ordin executiv privind prețurile „Națiunii celei Mai Favorizate".

Unele efecte potențiale includ direcționarea Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane să elaboreze o regulă pentru implementarea acestei politici, să permită importuri mai mari de medicamente în SUA, să revizuiască exporturile de medicamente și să determine Administrația pentru Alimente și Medicamente să modifice sau să revoce aprobările acordate medicamentelor care pot fi „nesigure, ineficiente sau comercializate incorect.