Cele mai bogate familii din lume în 2025: Cum a schimbat anul care se încheie regulile jocului
Postat la: 31.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Averea miliardarilor la nivel global a ajuns în 2025 la 16,1 trilioane de dolari, în creștere cu 13,4% într-un singur an, iar domeniul tehnologic reprezintă aproape o treime din impulsul de creștere.
Evoluția nu este un salt ciclic, ci semnalează o reconfigurare structurală a puterii marelui capital, care intră într-o nouă fază a dinamicii bogăției globale: de la conservarea pasivă la influența activă.
Ultra-bogăția nu mai este gestionată în liniște, în fundal, ci este implementată strategic pentru a modela piețele, infrastructura, tehnologia și geopolitica. Marii bogați ai lumii preferă tot mai mult alocările directe și elimină dependența de administratorii averilor.
Marele capital, tendință de concentrare
Cele mai importante familii, după averea netă estimată în 2025, sunt familia Walton (SUA) - 513,4 miliarde de dolari, familia Al Nahyan (Emiratele Arabe Unite) - 335,9 miliarde de dolari, familia Al Saud (Arabia Saudită) - 213,6 miliarde de dolari, familia Hermès (Franța) - 184,5 miliarde de dolari și familia Koch (SUA) - 150,5 miliarde de dolari, ce fac parte din top cinci.
Urmează familia Mars (SUA) - 143,4 miliarde de dolari, familia Al Thani (Qatar) - 110 miliarde dolari și Familia Ambani (India) - 105,6 miliarde dolari.
Acestea nu sunt doar familii bogate - sunt alocatori de capital cu influență sistemică, scrie sursa citată, care subliniază faptul că averea celor mai bogate familii din lume se concentrează, nu se diversifică.
Tehnologia, principalul motor al averii
Tehnologia rămâne cel mai mare motor al averii (aproximativ 32% din averea miliardarilor), dar Finanțele și Investițiile (aproximativ 22%) continuă să fie coloana vertebrală structurală - permițând efectul de levier, opționalitatea și controlul intersectorial.
Modelul Family Office s-a schimbat fundamental, în condițiile în care dinastiile conducătoare elimină dependența de administratorii de active terți.
Capitalul este din ce în ce mai mult alocat direct în domenii precum: infrastructură și active strategice, capital privat și credit privat, tranziția energetică și proiecte legate de climă, iar influența contează acum la fel de mult ca performanța.
Geopolitica, tot mai influentă
Averea devine din ce în ce mai mobilă și ține cont tot mai puțin de granițe, iar migrația capitalului este tot mai mult influențată de geopolitică.
Emiratele Arabe Unite se remarcă a fi un magnet major pentru bogăția globală - combinând stabilitatea politică, eficiența reglementărilor și poziționarea geografică strategică între Est și Vest.
Capitalul urmează impulsul și calitatea guvernării, nu dominația istorică, mai arată sursa citată.
Avantajul definitoriu în 2026 nu va fi accesul la informații - ci capacitatea de a aloca capitalul strategic, cu răbdare și cu influență directă.
Adevărata întrebare nu mai este unde se creează bogăția, cine controlează direcția în care aceasta curge dovedindu-se mult mai important.
