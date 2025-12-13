Fost director SIE: România este pregătită pentru război, sărăcie și garanții de miliarde, în timp ce atenția publică este deliberat deturnată

Generalul (r) Silviu Predoiu lansează un avertisment dur privind direcția în care este împinsă România, într-un context internațional și economic pe care îl descrie drept extrem de periculos, dar tratat superficial de decidenți și de agenda publică.

Într-o postare amplă, Predoiu pune cap la cap mai multe informații recente cu impact major asupra vieții românilor: contribuția estimată de 4,4 miliarde de euro a României pentru garanții într-un mecanism de împrumut destinat Ucrainei, avertismentele NATO privind un posibil conflict de amploare în Europa, înghețarea salariului minim în 2026 și o rată a inflației ajunsă la 9,5%.

Fostul șef din serviciile de informații remarcă faptul că aceste decizii și evoluții sunt comunicate „sec, aproape mecanic", fără asumare politică și fără o dezbatere reală asupra consecințelor pentru populație.

„Războiul este prezentat ca inevitabil. Banii - mulți bani, din puținul nostru - ca necesari. Inflația, ca o fatalitate. Înghețarea veniturilor, ca un gest de responsabilitate", notează Predoiu, subliniind că românilor li se cere să accepte simultan perspectiva unui conflict major, costuri uriașe și scăderea puterii de cumpărare.

Generalul atrage atenția că, exact în acest context tensionat, agenda publică este „salvată providențial" de subiecte emoționale, menite să consume furia socială și să polarizeze societatea.

În opinia sa, aceste teme, oricât de legitime ar fi, ajung să funcționeze ca o supapă de distragere, permițând clasei politice să evite răspunderea pentru decizii cu miză strategică.

„Ne certăm pe simptome, nu pe tratament. Discutăm cu patimă despre justiție, în timp ce războiul, inflația și sărăcirea administrată devin fundalul permanent al existenței noastre", avertizează Predoiu.

Mesajul central al generalului este că România riscă să piardă momentul în care ar trebui să pună întrebările esențiale: cine decide, în numele cui și cu ce costuri reale pentru populație.

El vorbește despre o manipulare deliberată a agendei publice, în care „subiecte mici sunt livrate în ambalaje mari", pentru ca deciziile grele - legate de război, bani și nivelul de trai - să treacă aproape neobservate.

Silviu Predoiu încheie cu un avertisment clar: costul acestei strategii nu este teoretic și nu va fi suportat de decidenți, ci de cetățeni.

„Îl plătim deja. Și îl vom plăti în continuare, noi, nu ei, atât timp cât ne lăsăm prea ușor manipulați", transmite generalul, într-un mesaj care a stârnit reacții puternice în mediul online.