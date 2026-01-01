Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu se complică pe baza probelor găsite de procurori

Anchetatorii care investighează moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, au descoperit, în urma perchezițiilor efectuate la locuința acesteia, noi elemente considerate relevante pentru lămurirea circumstanțelor decesului, informează surse apropiate anchetei.

Descinderile au avut loc în casa fostului ministru din Pipera și fac parte dintr-un dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, în care sunt cercetate posibile infracțiuni de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic, potrivit autorităților judiciare și relatărilor din presă.

Procurorii au ridicat pentru cercetări telefoane mobile, laptopuri, stickuri de memorie și alte dispozitive electronice, alături de documente și bunuri care ar putea conține informații utile privind ultimele zile din viața fostei demnitare și posibilele motive care au condus la deces.

Cercetările au început să capete o amploare mai mare după ce, în decembrie 2025, procurorii au dispus exhumarea trupului Rodicăi Stănoiu pentru efectuarea unei autopsii medico-legale, ca urmare a unui dosar penal pentru moarte suspectă. Autopsia a fost menită să clarifice dacă decesul survine din cauze naturale sau este nevoie de o încadrare juridică diferită. Primele concluzii medico-legale indică faptul că nu a fost detectată violență externă evidentă, dar anchetatorii așteaptă rezultatele analizelor toxicologice pentru a stabili dacă ar fi existat substanțe care au influențat starea de sănătate a fostului ministru.

În urma perchezițiilor domiciliare, surse apropiate dosarului susțin că anchetatorii au identificat în locuință unele substanțe care au fost catalogate de anchetă ca „picături cu efect afrodisiac". Ancheta vizează acum stabilirea relevanței acestor substanțe în contextul stării fizice și psihice a Rodicăi Stănoiu în perioada premergătoare decesului, iar rezultatele analizelor toxicologice vor fi decisive pentru orientarea ulterioară a anchetei.

Pe lângă obiectele electronice, procurorii investighează și împrejurările în care a fost întocmit testamentul Rodicăi Stănoiu, care ar fi lăsat majoritatea bunurilor sale unui bărbat mai tânăr cu aproximativ 50 de ani. Ancheta urmărește să verifice dacă acte precum testamentul au fost semnate în deplinătatea facultăților sale mintale și în condiții legale, pentru a exclude orice suspiciune privind influențe externe sau presiuni asupra fostului ministru înainte de deces. De asemenea, au fost semnalate și bunuri de valoare care lipsesc din locuință, lucru care figurează ca parte din cercetarea penală.

În urma acestor descinderi, Marius Calotă, despre care s-a relatat în presă că ar fi fost apropiat de Rodica Stănoiu, a făcut primele declarații publice. El a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi luat bani sau bunuri din conturile fostei ministre și a afirmat că este „un băiat curat". Calotă a precizat că anchetatorii au ridicat telefoane, laptopuri și stickuri pentru analiză și a cerut să fie audiat, susținând că are informații de furnizat procurorilor.

Ancheta în curs combină verificările de natură juridică și medico-legală și investighează inclusiv posibilitatea ca substanțele identificate să fi influențat starea sănătății Rodicăi Stănoiu.