Rachetele Oreshnik cu capacitate nucleară au intrat în serviciu activ
Postat la: 01.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Această replică îi este atribuită, de cele mai multe ori, lui Otto von Bismarck, celebrul „Cancelat de Fier" al Germaniei: "rușii una spun, alta gândesc și alta fac"
Sistemul de rachete Oreshnik cu capacitate nucleară al Rusiei a intrat în serviciu activ în Belarus, a anunțat marți Ministerul Apărării din Rusia, în contextul în care eforturile SUA de a negocia un acord pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani din Ucraina au intrat într-o etapă crucială.
Ministerul a publicat un videoclip care arată vehicule de luptă care fac parte din sistemul mobil de rachete balistice cu rază intermediară de acțiune traversând o pădure ca parte a antrenamentului de luptă. Anunțul a urmat unei declarații a președintelui belarus Alexander Lukașenko, care a declarat la începutul acestei luni că rachetele Oreshnik au ajuns în țară. Lukașenko a declarat că până la 10 astfel de sisteme de rachete vor fi staționate în Belarus.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat la începutul acestei luni că rachetele Oreshnik vor intra în serviciul de luptă înainte de sfârșitul anului. El a făcut declarația la o întâlnire cu ofițeri militari ruși de rang înalt, unde a avertizat că Moscova va încerca să-și extindă câștigurile în Ucraina dacă Kievul și aliații săi occidentali resping cererile Kremlinului în cadrul discuțiilor de pace.
Anunțul vine într-un moment critic pentru negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Președintele american Donald Trump l-a primit duminică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la stațiunea sa din Florida și a insistat că Kievul și Moscova sunt „mai aproape ca niciodată" de o soluționare a păcii.
Cu toate acestea, Moscova și Kievul rămân profund divizate în privința unor probleme cheie, inclusiv a cui forțe se retrag din ce parte a Ucrainei și soarta centralei nucleare ucrainene Zaporijia, ocupată de Rusia, una dintre cele mai mari 10 din lume. Trump a menționat că negocierile de luni de zile conduse de SUA ar putea încă să eșueze.
Putin a încercat să se prezinte ca negociind dintr-o poziție de forță, în timp ce forțele ucrainene se străduiesc să țină în spate armata rusă, mai mare.
Rusia a testat pentru prima dată o versiune convențională a rachetei Oreshnik - alun în limba rusă - pentru a lovi o fabrică ucraineană în noiembrie 2024. Putin s-a lăudat că multiplele focoase ale rachetei Oreshnik se prăbușesc cu viteze de până la Mach 10 și nu pot fi interceptate și că mai multe dintre ele folosite într-un atac convențional ar putea fi la fel de devastatoare ca un atac nuclear.
Liderul rus a avertizat Occidentul că Rusia ar putea folosi racheta Oreshnik împotriva aliaților Kievului care i-au permis să atace în interiorul Rusiei cu rachetele lor cu rază lungă de acțiune.
Ministerul Apărării din Belarus a declarat marți că racheta Oreshnik are o rază de acțiune de până la 5.000 de kilometri.
Mass-media de stat rusă s-a lăudat că racheta ar avea nevoie de doar 11 minute pentru a ajunge la o bază aeriană din Polonia și 17 minute pentru a ajunge la sediul NATO din Bruxelles. Se pare că nu există nicio modalitate de a ști dacă transportă un focos nuclear sau convențional înainte de a lovi ținta.
Rachetele cu rază intermediară de acțiune pot zbura între 500 și 5.500 de kilometri. Astfel de arme au fost interzise în temeiul unui tratat din epoca sovietică pe care Washingtonul și Moscova l-au abandonat în 2019.
Rusia a desfășurat anterior arme nucleare tactice în Belarus, al cărei teritoriu l-a folosit pentru a lansa o invazie la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Lukașenko a declarat că țara sa deține câteva zeci de arme nucleare tactice rusești.
În timp ce semna un pact de securitate cu Lukașenko în decembrie 2024, Putin a declarat că, chiar dacă Rusia controlează Oreșnikii, Moscova va permite Minskului să selecteze țintele. El a menționat că, dacă rachetele sunt folosite împotriva unor ținte mai apropiate de Belarus, acestea ar putea transporta o încărcătură utilă semnificativ mai mare.
În 2024, Kremlinul a lansat o doctrină nucleară revizuită, menționând că orice atac convențional al unei națiuni asupra Rusiei, susținut de o putere nucleară, va fi considerat un atac comun asupra țării sale.
Amenințarea a avut în mod clar ca scop descurajarea Occidentului de a permite Ucrainei să atace Rusia cu arme cu rază lungă de acțiune și pare să reducă semnificativ pragul pentru posibila utilizare a arsenalului nuclear al Rusiei.
Doctrina rusă revizuită a plasat, de asemenea, Belarusul sub umbrela nucleară rusă.
Lukașenko a condus națiunea de 9,5 milioane de locuitori cu o mână de fier timp de mai bine de trei decenii. Guvernul său a fost sancționat în mod repetat de Occident pentru reprimarea drepturilor omului și pentru că a permis Moscovei să folosească teritoriul său pentru invadarea Ucrainei.
Liderul opoziției belaruse, Sviatlana Tsikhanouskaya, a declarat că desfășurarea misiunii Oreshnik în Belarus adâncește dependența militară și politică a țării de Rusia.
Alexandru Grumaz
-
Câteva gânduri despre pacea din Ucraina
Daca ar fi sa aleg un lucru care m-a impresionat anul trecut, in materie de politica externa, aș pune fara ezitare in to ...
-
Taiwanul sub asediu: Începe numărătoarea inversă
Liniștea din Stramtoarea Taiwan a fost pulverizata de zgomotul motoarelor de lupta. În timp ce lumea privește in a ...
-
Mai multă muncă la negru decât muncă la alb!
A pus nen'tu Bolojan pe 23 decembrie (!), adica intre cozonaci și carnați, in transparența decizionala, un proiect de OU ...
-
MERCOSUR. Sfârșitul României
Explicația simpla a Tratatului UE - MERCOSUR este ca estul și sudul Europei vor finanța cu sute și zeci de miliarde anua ...
-
A început prigonirea Sfinților închisorilor
Portretele lui Radu Gyr, Valeriu Gafencu, Mircea Vulcanescu și Ilie Lacatușu, recent pictate pe capela cu hramul „ ...
-
Musiu Nicușor, colindat ca nea Nicu
Prezidentul Nicușor Dan a fost colindat marți la Palatul Cotroceni de un grup de copii din județul Satu Mare, com ...
-
Aberația BoloJAF: Bugetele educației se reduc pentru a scădea impozitele multinaționalelor!
Guvernul Bolojan taie din banii de la invațamant pentru a-și rasplati susținatorii din confederația Concordia: bugetele ...
-
Nostalgia pe înțelesul copiilor: unde nostalgie nu e, nimic nu e
În ultimii 30 de ani s-a construit un adevarat bullying impotriva nostalgicilor. Nostalgia a devenit ceva damnabil ...
-
Miza Groenlanda
Discutia pe subiectul atat de drag lui Trump "vreau Groenlanda!" se inflameaza din nou, implicand chiar, in lipsa unui a ...
-
Carcasele de porc ale Securității. Amintirile mele, pe scurt, de la Revoluție
Pe 19 decembrie 1989 eram acasa la Brașov. Fusesem repartizat și lucram ca profesor de istorie la Vulcan, o comuna la 15 ...
-
Porcul troian al lui Trump
Așa-numitul „plan de pace pentru Ucraina" pare sa indice ca un element cheie al acestuia este aderarea Ucrainei la ...
-
Asta e lovitură de stat în slow motion!
Sa spunem lucrurilor pe nume: ceea ce propune Președintele Nicușor Dan este un atac constituțional. Este o incercare de ...
-
Sixologul distopiei antiromânismului politic românesc contemporan:
1. Romania este singura țara unde societatea civila, alias "Lumea buna", alias Strada, sprijina mai mult guvernul și ser ...
-
"Rușii" din spatele lui Călin Georgescu. Lista completă
Calin Georgescu este un self-made man absolut, care a razbatut prin fisurile sistemului, a strapuns prejudecațile interl ...
-
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
„Cand un clovn se muta intr-un palat, nu devine rege - palatul se transforma intr-un circ." - Molière Exist ...
-
Atenție: Grinch ne fură Crăciunul!
În timp ce majoritatea ne pregatim de sarbatori, cautam o raza de optimism, lumina, iertare și solidaritate, Grinc ...
-
Corupția merge înainte pentru că decidenții corupți conduc lupta cu corupția
În funcție de justiția pe care o practica, o țara sau un stat se dezvolta, stagneaza sau slabește, iar oamenii tra ...
-
Ce caută Nicușor Dan la Londra?...
Președintele nostru, Excelența Sa Nicușor Dan I-ul al Romaniei Pro-Europene, Inteligente și Olimpice, se afla in aceste ...
-
Cazul "Stănoiu" - corpul femeii care a reglementat legea devine obiectul ei de investigație
Cazul Rodicai Stanoiu dezvaluie un jalnic paradox, aproape dickensian: corpul unei femei care, odata, a reglementat lege ...
-
Manevra "Recorder" - Schema operationala arata ca exista un Plan Centralizat desfășurat cu precizie militară
Remember: "A trebuit sa moara oameni" - pentru ca USR sa ajunga la Putere cu doar 6 la suta, cat un ONG de minoritari, U ...
-
Asaltul „paraditorilor" pentru a captura Justiția și a reveni la epoca de glorie a „unităților de elită" ale DNA
Deși este prezentat cu surle și trambițe ca fiind un documentar de informare, documentarul „Capturarea Justiției" ...
-
Zoomerii ies la muncă și conflictul lor cu boomerii care-i angajează: sau generația fără pachet
Partea cea mai interesanta pe conflictul generațional actual este probabil relația lor la locul de munca. Generația Z - ...
-
Confiscarea fondurilor suverane rusești depozitate în UE: o imposibilitate juridică, financiară șI morală
Ca unul care a negociat tratatele constitutive ale UE, pot depune marturie ca acestea nu permit Comisiei Europene sa dec ...
-
Mărturie. Am văzut aripi de înger
Nu am mai scris demult. Recuperez acum, cu aceasta marturie. Sunt la capatul unei veri tarzii, prelungita ca in prezicer ...
-
Tentativa (buna) de lovitura de stat?
In istoria romanilor, au existat tot felul de tentative de lovituri de stat. Unele au reusit (de exemplu cea impotriva l ...
-
În România nu a mers ca în Bulgaria
Sistemul vrea sa desavarșeasca lovitura de stat din 6 decembrie 2024 prin capturarea justiției, pentru a obține control ...
-
Și încă o dată moare ȚARA...
Și inca o data moare ȚARA, domnule general Radu Theodoru! Caci pentru noi toți cei care v-am cunoscut, v-am respectat ș ...
-
Bolojan a fost salvat de la demitere pe filiera Ungaria-Austria
Acum exact o saptamana, Ilie Bolojan se afla in vizita oficiala la Viena, dupa ce petrecuse ziua anterioara la Budapesta ...
-
Europa devine irelevantă!
Ceea ce la inceputul secolului le parea unora „sfarșitul istoriei" - un neoliberalism care face din competiție ese ...
-
Justiție capturată înseamnă stat captiv
Documentarul "Justiție capturata" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștita: ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu