Această replică îi este atribuită, de cele mai multe ori, lui Otto von Bismarck, celebrul „Cancelat de Fier" al Germaniei: "rușii una spun, alta gândesc și alta fac"

Sistemul de rachete Oreshnik cu capacitate nucleară al Rusiei a intrat în serviciu activ în Belarus, a anunțat marți Ministerul Apărării din Rusia, în contextul în care eforturile SUA de a negocia un acord pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani din Ucraina au intrat într-o etapă crucială.

Ministerul a publicat un videoclip care arată vehicule de luptă care fac parte din sistemul mobil de rachete balistice cu rază intermediară de acțiune traversând o pădure ca parte a antrenamentului de luptă. Anunțul a urmat unei declarații a președintelui belarus Alexander Lukașenko, care a declarat la începutul acestei luni că rachetele Oreshnik au ajuns în țară. Lukașenko a declarat că până la 10 astfel de sisteme de rachete vor fi staționate în Belarus.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la începutul acestei luni că rachetele Oreshnik vor intra în serviciul de luptă înainte de sfârșitul anului. El a făcut declarația la o întâlnire cu ofițeri militari ruși de rang înalt, unde a avertizat că Moscova va încerca să-și extindă câștigurile în Ucraina dacă Kievul și aliații săi occidentali resping cererile Kremlinului în cadrul discuțiilor de pace.

Anunțul vine într-un moment critic pentru negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Președintele american Donald Trump l-a primit duminică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la stațiunea sa din Florida și a insistat că Kievul și Moscova sunt „mai aproape ca niciodată" de o soluționare a păcii.

Cu toate acestea, Moscova și Kievul rămân profund divizate în privința unor probleme cheie, inclusiv a cui forțe se retrag din ce parte a Ucrainei și soarta centralei nucleare ucrainene Zaporijia, ocupată de Rusia, una dintre cele mai mari 10 din lume. Trump a menționat că negocierile de luni de zile conduse de SUA ar putea încă să eșueze.

Putin a încercat să se prezinte ca negociind dintr-o poziție de forță, în timp ce forțele ucrainene se străduiesc să țină în spate armata rusă, mai mare.

Rusia a testat pentru prima dată o versiune convențională a rachetei Oreshnik - alun în limba rusă - pentru a lovi o fabrică ucraineană în noiembrie 2024. Putin s-a lăudat că multiplele focoase ale rachetei Oreshnik se prăbușesc cu viteze de până la Mach 10 și nu pot fi interceptate și că mai multe dintre ele folosite într-un atac convențional ar putea fi la fel de devastatoare ca un atac nuclear.

Liderul rus a avertizat Occidentul că Rusia ar putea folosi racheta Oreshnik împotriva aliaților Kievului care i-au permis să atace în interiorul Rusiei cu rachetele lor cu rază lungă de acțiune.

Ministerul Apărării din Belarus a declarat marți că racheta Oreshnik are o rază de acțiune de până la 5.000 de kilometri.

Mass-media de stat rusă s-a lăudat că racheta ar avea nevoie de doar 11 minute pentru a ajunge la o bază aeriană din Polonia și 17 minute pentru a ajunge la sediul NATO din Bruxelles. Se pare că nu există nicio modalitate de a ști dacă transportă un focos nuclear sau convențional înainte de a lovi ținta.

Rachetele cu rază intermediară de acțiune pot zbura între 500 și 5.500 de kilometri. Astfel de arme au fost interzise în temeiul unui tratat din epoca sovietică pe care Washingtonul și Moscova l-au abandonat în 2019.

Rusia a desfășurat anterior arme nucleare tactice în Belarus, al cărei teritoriu l-a folosit pentru a lansa o invazie la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Lukașenko a declarat că țara sa deține câteva zeci de arme nucleare tactice rusești.

În timp ce semna un pact de securitate cu Lukașenko în decembrie 2024, Putin a declarat că, chiar dacă Rusia controlează Oreșnikii, Moscova va permite Minskului să selecteze țintele. El a menționat că, dacă rachetele sunt folosite împotriva unor ținte mai apropiate de Belarus, acestea ar putea transporta o încărcătură utilă semnificativ mai mare.

În 2024, Kremlinul a lansat o doctrină nucleară revizuită, menționând că orice atac convențional al unei națiuni asupra Rusiei, susținut de o putere nucleară, va fi considerat un atac comun asupra țării sale.

Amenințarea a avut în mod clar ca scop descurajarea Occidentului de a permite Ucrainei să atace Rusia cu arme cu rază lungă de acțiune și pare să reducă semnificativ pragul pentru posibila utilizare a arsenalului nuclear al Rusiei.

Doctrina rusă revizuită a plasat, de asemenea, Belarusul sub umbrela nucleară rusă.

Lukașenko a condus națiunea de 9,5 milioane de locuitori cu o mână de fier timp de mai bine de trei decenii. Guvernul său a fost sancționat în mod repetat de Occident pentru reprimarea drepturilor omului și pentru că a permis Moscovei să folosească teritoriul său pentru invadarea Ucrainei.

Liderul opoziției belaruse, Sviatlana Tsikhanouskaya, a declarat că desfășurarea misiunii Oreshnik în Belarus adâncește dependența militară și politică a țării de Rusia.

Alexandru Grumaz