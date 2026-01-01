Oamenii de știință au găsit o „reboot" de două zile pentru a repara ochiul leneș și unele tipuri de pierdere a vederii

Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) au identificat o nouă modalitate de a inversa ambliopia sau „ochi leneș", chiar și la vârsta adultă. Tratamentele tradiționale - cum ar fi plasturi pentru ochi, picături pentru ochi sau operații - au scopul de a corecta dezechilibrul subiacent dintre ochi, dar adesea eșuează, mai ales atunci când sunt începute târziu sau folosite incon Noua abordare vizează în schimb modul în care creierul procesează informațiile vizuale.

La șoarecii cu ambliopie, oamenii de știință au anesteziat temporar retina ochiului slab folosind tetrodotoxina, o neurotoxină puternică. După doar două zile de inactivare a retinei, răspunsurile vizuale din cortexul vizual al creierului s-au recuperat, „repornind" eficient conexiunea ochi-creier și restabilind funcția ochiului mai slab, fără a-l compromite pe cel mai puternic. Această lucrare se bazează pe ani de cercetări din laboratorul lui Mark Bear, explorând cum semnalele retiniene pot declanșa explozii asemănătoare dezvoltării de activitate neuronală care remodelează circuitele vizuale.

Experimentele anterioare au arătat că anestezia ambilor ochi - sau chiar doar a ochiului mai puternic - ar putea îmbunătăți vederea, dar aceste metode riscau orbirea temporară sau perturbarea ochiului bun. Ultimul studiu rafineaza abordarea prin dezactivarea selectiva a ochiului lenes si confirmarea ca beneficiile acestuia depind de canalele specifice de calciu de tip T care genereaza exploziile activitatii restaurative. Deși tehnica este încă invazivă și a fost testată doar la șoareci, echipa este optimistă cu prudență. Aceștia intenționează să studieze specii cu sisteme vizuale mai complexe înainte de a se îndrepta către studiile clinice pe om, ridicând speranța că o „resetare" scurtă, bazată pe biologic ar putea oferi într-o zi un tratament durabil pentru ambliopie pe toată durata vieții.