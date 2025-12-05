Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin. Ce este Novorossia
Postat la: 05.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În plină negociere a unui acord de pace în Ucraina, Vladimir Putin aruncă în aer întreg procesul și maximizează solicitările pe care le are. Dictatorul rus anunță că Rusia va „elibera" Donbasul și, pentru prima dată de la începutul războiului, anunță că vrea să cucerească și ceea ce rușii numesc „Novorosia".
„Rusia va elibera Donbas și Novorosia fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace". Acest lucru l-a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, într-un interviu acordat canalului de televiziune India Today, înaintea vizitei oficiale în India. „Totul se reduce la asta. Fie vom elibera aceste teritorii prin forță armată, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta luptele acolo", a subliniat Putin.
Declarația lui Putin schimbă radical perspectiva pe care o aveam asupra conflictului din Ucraina. Rușii, prin conducătorii lor, au avut ca deziderat istoric ajungerea la gurile Dunării, încă de fondarea Rusiei Imperiale. Cea care a stabilit oficial acest obiectiv este Ecaterina a II-a, cunoscută drept Ecaterina cea Mare. Ea este, de altfel, cea care a fondat orașul Odesa în forma în care-l cunoaștem astăzi. Rușii au considerat mereu că aceste teritorii le aparțin, chiar dacă istoria contrazice linia de comunicare a Kremlinului.
Această denumire a fost utilizată până la începutul secolului XX şi provine de la gubernia Novorossia ce a existat în anii 1764-1775, pe timpul ţarinei Ecaterina a II-a, şi în perioada 1796-1802, pe vremea lui Pavel I. Era vorba de teritoriile din nordul Mării Negre, care au intrat în posesia Imperiului Rus în rezultatul războaielor ruso-turce din secolul al XVIII-lea. Ajungerea Rusiei la gurile Dunării înseamnă, implicit, că România va avea graniță directă cu Federația Rusă.
După declanșarea invaziei pe scară largă, mai multe voci ale Kremlinului au susținut crearea așa numitei Novorosii. Odesa, dincolo de importanța istorică, este un centru economic vital pentru ucraineni. Este cel de-al treilea oraș ca dimensiune a Ucrainei și cel mai important port al țării. Orașul și-a demonstrat rolul vital pentru economia ucraineană încă din primele zile ale războiului. Odesa a devenit principala poartă de export a Kievului, pe acolo fiind trimis către export grâul și alte cereale cultivate de către agricultorii ucraineni.
„Începând cu mijlocul secolului al XX-lea, această regiune este definită ca litoralul de nord al Mării Negre sau Ucraina de Sud. În zilele noastre este utilizată noţiunea de Ucraina de Sud-Est. Acum termenul de Novorossia este folosit de adepţii federalizării Ucrainei. Chiar preşedintele Rusiei Vladimir Putin a numit Sud-Estul Ucrainei Novorossia". În 2014 a început capitolul negru al Ucrainei post-sovietice. În România s-a vorbit mult despre anexarea Crimeii și crearea republicilor secesioniste Lugansk și Donețk.
Totuși, dincolo de aceste evenimente, a mai fost unul important. Separatiștii pro-ruși de la granița României au încercat să creeze un „stat" și în regiunea Odesa. Atunci un grup de protestatari care au încercat să intre în sediul administrației regionale a fost oprit prin folosirea forței. Drapelul Rusiei, care fusese arborat pe clădire, a fost îndepărtat.
Fostul premier al Republicii Moldova, Mircea Druc, atrăgea atenţia, într-o emisiune la Digi24, că planul lui Vladimir Putin ar fi să izoleze Ucraina, tăindu-i accesul la Marea Neagră și la gurile Dunării prin crearea unui teritoriu pro-rus Crimeea-Odesa-Mikolaev-Transnistria. Adică să ajungă la granița României.
Planul lui Putin cade fără Odesa și fără Mikolaev, a punctat Mircea Druc. El a precizat că acest plan se leagă la Transnistria, de formarea unui nou stat la Marea Neagră - care s-ar numi ori Malorusia, ori Novorusia, care n-ar fi în componența Rusiei, dar controlat totalmente de Rusia - și la desprinderea sau împingerea Ucrainei de la Marea Neagră și de la gurile Dunării.
Câteva imagini difuzate pe 30 august de Ministerul rus al Apărării au stârnit ample discuţii şi îngrijorări pe plan internațional. În timp ce susținea un discurs despre campania militară de primăvară-vară, în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, a fost surprinsă o hartă ce sugerează posibile ambiții teritoriale ale Moscovei.
Astfel, pe lângă regiunile deja revendicate oficial - Donețk, Lugansk, Herson și Zaporijie - harta includea și Odesa și Harkov, teritorii aflate sub control ucrainean, ceea ce ar indica intenția Rusiei de a-și extinde influența până la granițele României.
Deși Rusia controlează doar aproximativ 4% din regiunea Harkov, iar Odesa rămâne complet sub administrația ucraineană, cucerirea acestor zone ar oferi Kremlinului un avantaj strategic major: acces deplin la coasta Mării Negre, controlul unor noduri de transport vitale și a unor centre industriale esențiale. Mai mult, ar aduce Rusia până la Gurile Dunării și la frontiera directă cu România.
Diplomația română a luat în calcul mereu acest scenariu nefast. Mai mult, într-un interviu pentru Digi24, fostul ministru de Externe Luminița Odobescu a arătat ce ar însemna acest lucru pentru țara noastră. Odobescu explica, într-un dialog cu Cristina Cileacu: „Ar însemna să avem efectiv Rusia la graniță sau navele rusești patrulând, nu știu, pe Dunăre, ca să zic așa. Deci nu cred că ne dorim acest lucru și să nu uităm pentru ce luptă Ucraina până la urmă.
„Nu ei au început acest război. Deci am fost de câteva ori la Kiev, am văzut ororile, deci oamenii mor nevinovați, sunt atacuri asupra civililor, sunt atacuri asupra locuințelor, asupra infrastructurii civile, asupra spitalelor. De ce a început acest război? Ce face Ucraina acum? Își apără suveranitatea, își apără oamenii, își apără teritoriul. Deci, cred că este extrem de simplu să înțelegem acest lucru. Este uman în primul rând. Şi e foarte important să continuăm să-i ajutăm. Altfel, riscurile sunt majore pentru noi și nu știm ce se va întâmpla în următorii ani. Rusia vorbește foarte mult de sfere de influență, deci atunci când vorbește de sferă de influență, nu se referă numai la Ucraina, se referă inclusiv la estul Europei.
Și noi întotdeauna, statele din flancul estic, ca să spun așa, am spus întotdeauna partenerilor noștri să avem grijă. Și, din păcate, am avut dreptate. Din păcate, sunt parteneri în continuare vulnerabili, cum este Republica Moldova. Am văzut cu toții acțiunile de destabilizare pentru că Moldova, curajos, a ales o altă cale.
La fel de curajos, Republica Moldova lua măsuri pentru a reduce dependența de Rusia și mă refer aici și cu cu sprijinul nostru, cu sprijinul partenerilor europeni și mă refer aici la sectorul energetic. Dar trebuie să ne gândim întotdeauna în perspectivă și să fim pregătiți. Încă o dată, subliniez, e foarte important pentru cetățenii noștri să înțeleagă, mai ales acum, când sărbătorim în acest an 20 de ani de apartenență la NATO și ne pregătim, de asemenea, pentru un summit aniversar de 75 de ani, că avem garanții solide de securitate, dar, pe de altă parte, împreună cu ceilalți parteneri europeni trebuie să fim pregătiți."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
5 caracteristici esențiale ale aragazului ideal pentru familii mari
Alegerea aragazului potrivit poate face diferența intre o experiența de gatit placuta și una frustranta, mai ales intr-o ...
-
Cum alegi grosimea potrivită pentru tabla de acoperiș - de la 2.5 mm la 5 mm
Alegerea grosimii potrivite pentru tabla de acoperiș este una dintre cele mai importante decizii atunci cand construieșt ...
-
Cum să combini stilul și funcționalitatea în designul bucătăriei tale? Inspiră-te de AICI!
Nu este suficient ca bucataria sa arate bine, ci trebuie sa fie și practica, facilitand astfel pregatirea meselor și uti ...
-
Rusia acuzată că a trimis copii ucraineni răpiți într-un lagăr din Coreea de Nord. Acolo au învățat „să distrugă cotropitorii japonezi"
Forțele ruse au rapit cel puțin doi copii ucraineni și i-au transferat intr-o tabara din Coreea de Nord, potrivit martur ...
-
Momentul când un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte două mașini. A ateriza lângă o stație GPL - VIDEO
Un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte doua mașini punand in pericol viața mai multor pe ...
-
Liderii UE se așteaptă la trădare din partea SUA, arată o discuție divulgată de presă. „Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu tipii ăștia"
O convorbire telefonica intre liderii europeni arata adevaratul grad de ingrijorare a acestora fața de politica schimbat ...
-
Cauza morții misterioase a doctoriței Ștefania Szabo. Nu a făcut nici infarct, nici AVC de la epuizare
Lumea medicala din Buzau a fost șocata de vestea primita in dimineața zilei de 28 octombrie, conform careia Stefania Sza ...
-
Ce pași trebuie să urmezi când schimbi culoarea mașinii?
Te-ai saturat de culoarea actuala a mașinii tale? Simți ca nu te mai reprezinta sau vrei sa-i dai un aer mai personal? V ...
-
Filosoful francez Eric Sadin cere o „luptă la nivel de civilizație" împotriva inteligenței artificiale înainte de a fi prea târziu
Filosoful francez Eric Sadin a facut apel, intr-un discurs rostit la UNESCO, la o ‘lupta la nivel de civilizație' ...
-
Șeful NATO anunță România că trebuie să plătească: Țările membre vor fi obligate să furnizeze Ucrainei arme în valoare de 1 miliard de euro pe lună!
Anul viitor, țarile NATO vor fi obligate sa furnizeze Ucrainei arme in valoare de 1 miliard de euro pe luna, a anunțat s ...
-
Senatorul american Bernie Sanders: AI reprezintă o amenințare fără precedent. Congresul trebuie să acționeze acum! VIDEO
Inteligența artificiala și robotica vor transforma lumea. Vor aduce schimbari inimaginabile in economia noastra, politic ...
-
Românii au băgat spaima în spanioli. Folosesc metoda "Bucla libaneză" pentru a-i lăsa fără bani
Doi romani au fost arestați in centrul orașului Alicante dupa ce Poliția Naționala i-a prins chiar in momentul in care i ...
-
Austeritata Regimului BoloDan: Un val uriaș de falimente lovește mediul de afaceri. Creștere cu 46,5% într-o singură lună
Numarul dosarelor de insolventa depuse de firmele din Romania a crescut cu 46,5% in noiembrie, fata de acelasi interval ...
-
Maga-sondaj realizat în 9 țări puternice din Europa: Peste jumătate din cetățeni se pregătesc de un mare război
Multi europeni considera ca exista un risc ridicat de razboi cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat in noua tari ale UE ...
-
Transumanismul a început deja: cronologia, epicentrele și judecata spirituală a epocii noastre
Întrebarea „Unde și cand va incepe transumanismul?" este una dintre cele mai profunde și mai provocatoare al ...
-
Crima de la Cultură: CREDIDAM arată cum printr-o ordonanță de urgență aberantă artiștii sunt prejudiciați odată cu bugetul statului cu zeci de milioane de euro
Am primit la redactie urmatorul comunicat din partea CREDIDAM (organism de gestiune colectiva pentru drepturile de autor ...
-
Există deja arme care ne pot controla mintea. Avertismentul terifiant al cercetătorilor: "Creierul este noul câmp de luptă"
Ceea ce parea pana nu demult un scenariu de science-fiction incepe sa devina realitate: tehnologiile capabile sa influen ...
-
Este unul dintre cele mai mari mistere ale omenirii: Reîncep căutările avionului Boeing 777 care a dispărut de peste 11 ani
Cautarile avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfarsitul lunii decembrie, a anuntat miercuri ...
-
S-a trecut pragul critic în modificarea genetică: Big Pharma a făcut o singură injecție care micșorează colesterolul pentru totdeauna!
O singura injecție ar putea fi, in viitor, suficienta pentru a ține colesterolul „rau" sub control toata viața, sp ...
-
Din ce in ce mai multe descoperiri arheologice din Turcia rescriu istoria. Ce se află îngropat de 12.000 de ani
Turcia a dezvaluit saptamana aceasta descoperiri importante in doua situri arheologice majore din sud-estul țarii, oferi ...
-
Un raton a descins într-un magazin de băuturi alcoolice: S-a trotilat bine și a adormit la locul faptei
Potrivit oficialilor, animalul a fost reținut pentru cateva ore, fiind lasat sa doarma. Ratonul a fost eliberat apoi in ...
-
Elon Musk știe cum va putea omul să controleze inteligența artificială: Trei principii de bază pentru omenire
Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligentei artificiale si a prezentat trei principii pe care le co ...
-
Soarele suferă de erupții cutanate, la propriu! Urmează pene de curent, simptome fizice ciudate, întreruperea ritmului circadian, fenomene meteo instabile, posibil cutremure
O pata solara masiva, de peste 10 ori mai mare decat Pamantul, și-a facut apariția pe Soare. Acest lucru va produce mai ...
-
Șoc în muzica românească: A murit Artan, vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi. A decedat în urma unui AVC
Artan de la Partizan, pe numele sau real Adrian Pleșca, a decedat astazi, 2 decembrie 2025. Voce extrem de cunoscuta și ...
-
Kovesi a reținut-o pe fosta şefă a diplomaţiei UE
Fosta sefa a diplomatiei UE, Federica Mogherini, a fost retinuta marti, in cadrul unei anchete in Belgia privind o posib ...
-
Donald Trump îl va recompensa pe Vladimir Putin dacă va opri războiul. Ce ofertă de nerefuzat se pune pe masa negocierilor
Oficialii americani ar fi discutat acest plan cu David O'Sullivan, trimisul special al Uniunii Europene pentru sancțiuni ...
-
Clipe de groază într-o locuință din Buzău: Doi bărbați ar fi ucis o persoană în scaun cu rotile pentru că a făcut pe ea
Doi barbati au fost arestati preventiv pentru omor calificat, fiind acuzati ca au ucis in bataie o persoana infirma, afl ...
-
Un alt fel de Matrix: Inteligența Artificilă bea apa potabilă a planetei. Pe lângă asta, se face vinovata de încălzirea globală viitoare cu peste 1 grad Celsius
Au aparut din ce in ce mai multe ingrijorari despre faptul ca inteligenta artificiala are un impact major asupra mediulu ...
-
Revolta tinerilor care refuză să utilizeze inteligența artificială
În randul tinerilor de pretutindeni, a aparut un nou trend care provoaca controverse intense. Este vorba despre ce ...
-
Senovax - Vaccinul anti-aging, la un pas de realitate: țintește "celulele zombie" care ne îmbătrânesc
O companie din Florida specializata in terapii de longevitate, Immorta Bio, a depus un patent pentru ceea ce numește un ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu