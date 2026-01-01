Un român din Elveția a ajutat la evacuarea a peste 80 de oameni din barul care a explodat. Mărturia lui George: „A fost ca la Colectiv, lumea s-a călcat în picioare"
Postat la: 01.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un român aflat întâmplător în apropierea barului care a luat foc în noaptea de Revelion la Crans Montana spune că a reușit să salveze peste 80 de persoane și estimează că aproximativ 70 de oameni și-au pierdut viața în tragedia care a șocat Elveția.
Românul stabilit în Elveția a povestit pentru Digi 24 clipele de coșmar trăite imediat după explozie, descriind haosul din interiorul localului, lipsa ieșirilor de siguranță și intervenția dificilă a salvatorilor.
Potrivit autorităților elvețiene, incendiul a izbucnit în barul Le Constellation, foarte frecventat de turiști, în jurul orei 01:30, în timpul petrecerii de Anul Nou. Poliția vorbește despre aproximativ 40 de morți și peste 100 de răniți, majoritatea cu arsuri grave, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili exact cauzele tragediei.
George se afla în zonă împreună cu familia în momentul producerii exploziei. „În momentul respectiv veneam acasă cu copilul meu și cu soția mea și am auzit bubuitura, apoi a trebuit să cobor jos ca să văd despre ce este vorba. Și am văzut cum ieșeau oamenii arși din local și atunci am intrat înăuntru și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte, foarte mulți", a relatat românul.
Întrebat câți oameni se aflau în interior, acesta a răspuns fără ezitare: „Enorm de mulți. Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai erau cu semne vitale, și alți oameni care au murit după ce au ieșit afară din local".
Forțele de intervenție au ajuns rapid, însă amploarea dezastrului a îngreunat operațiunile. „Foarte, foarte repede au ajuns, numai că situația a fost de așa natură încât nu s-a putut ajunge la fiecare persoană în parte, pentru că a fost un deranj total. Înăuntru este o catastrofă totală, adică totul s-a distrus", a spus George.
În fața localului a fost amplasat un cort alb, folosit de anchetatori și echipele de intervenție. Românul explică de ce a fost nevoie de această măsură: „Acest cort alb este amplasat în fața localului, deoarece sunt încă victime înăuntru care au fost efectiv carbonizate și nu s-au putut dezlipi de pe podea, pentru că tavanul a fost plin cu plastic și, automat, oamenii s-au lipit de acea podea".
Puțini dintre cei aflați în apropiere au avut curajul să intre în clădirea cuprinsă de flăcări. „Foarte mulți oameni nu au intervenit, deoarece erau foarte speriați de situație, ca un șoc, vă dați seama? Numai că eu, fiind român, sunt un pic mai ager de minte și a trebuit să încerc cumva să ajut ca toată lumea să fie bine", a mărturisit George.
Explozia a fost extrem de scurtă, dar devastatoare. „Explozia a fost timp de 20 de secunde, adică a fost o flacără enormă, iar apoi nu a mai fost niciun fel de flacără. Apoi totul s-a transformat într-un fum, datorită faptului că erau foarte multe persoane înăuntru și focul s-a stins instant", a explicat el.
Scenele i-au amintit de tragedia de la Colectiv. „Exact, exact la fel a fost, ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare ca să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță de incendiu care să permită oamenilor să poată să iasă, iar ei s-au îmbulzit și, efectiv, s-au călcat în picioare și, automat, au existat atâtea decese și atâția oameni răniți", a spus martorul.
În timp ce autoritățile vorbesc despre zeci de morți, George afirmă că bilanțul real ar putea fi mult mai mare, pe baza a ceea ce a văzut la fața locului. „La ora actuală sunt peste 70 de morți. Ceea ce se speculează, asta e doar o marjă de eroare, să spunem așa. Eu am fost la fața locului, eu am văzut, pentru că am intrat înăuntru, de la începutul traseului până înăuntru, în băi". El adaugă, vizibil afectat: „Și, credeți-mă că vă spun cu mâna pe inimă, este un dezastru. Sunt foarte mulți oameni care nu mai sunt în viață în momentul de față. Copii mici, părinți..."
Despre local, românul spune că funcționa aparent normal, însă ascundea un pericol major: „Deci, ca să înțelegeți acest lucru, acest restaurant funcționa într-un mod normal, numai că nimeni nu a știut că acest restaurant nu are uși de incendiu".
Între timp, autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală și exclud, pentru moment, ipoteza unui atac. Zona a fost izolată, iar răniții au fost transportați la spitale din Elveția și din țările vecine. Președintele Confederației Elvețiene și-a amânat discursul de Anul Nou, iar Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că face demersuri pentru a afla dacă printre victime se află și cetățeni români.
