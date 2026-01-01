S-a aflat cauza incendiului din Elveția, în care au murit 40 de persoane - Primul anunț al anchetatorilor
Postat la: 01.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Anchetatorii anunță primele concluzii după verificările făcute la locul incendiului în care au murit 40 de persoane în Elveția. Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferinţă de presă, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans Montana.
Ministerul italian de Externe a declarat că informaţiile de la poliţia elveţiană indicau aproximativ 40 de decese, dar Gisler a refuzat să comunice un număr precis, transmite Reuters. "Numărul nostru este de aproximativ o sută de răniţi, cei mai mulţi grav şi, din păcate, zeci de persoane sunt presupuse decedate," a spus Frederic Gisler, adăugând că pacienţii au fost trimişi la spitale din Sion, Lausanne, Geneva şi Zurich. El a mai informat că a fost deschisă o linie telefonică de asistenţă pentru rude.
Stephane Ganzer, şeful securităţii din cantonul Valais, a declarat că, printre victime, se numără şi cetăţeni din alte ţări. "Prioritatea este medicina legală pentru a ne ajuta să identificăm persoanele decedate", a declarat, la rândul său, procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud. AFP transmite că doi francezi au fost răniţi în acest incendiu, conform unui anunţ făcut joi de Ministerul de Externe de la Paris.
Ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat că incendiul ar fi putut fi cauzat de artificii. "Se pare că a fost un accident provocat de un foc, de o explozie, de o petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou," a declarat el. Conform unei declaraţii făcute pentru cotidianul elveţian 24 Heures de un tânăr care s-a aflat în interiorul barului, "nişte dispozitive pirotehnice instalate pe sticle comandate (de clienţi) în clubul de noapte ar fi declanşat un incendiu la tavan", care "s-a aprins foarte repede", declanşând scene de panică.
Incendiul s-a declanşat după o explozie produsă în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou. Autorităţile elveţiene au declarat că pentru operaţiunile de salvare au fost desfăşurate zece elicoptere şi 40 de ambulanţe, potrivit Reuters.
Două tinere intervievate de BFMTV, care se aflau în clubul de noapte în momentul producerii incidentului, au afirmat că tavanul din lemn al discotecii situate la subsolul barului ar fi luat foc. „La un moment dat, un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar (...). Ţinea în mâini o lumânare de aniversare, care era foarte aproape de tavan, iar acesta a luat foc în două minute", au declarat cele două martore.
Potrivit acestora, în interiorul clădirii se aflau câteva sute de persoane. „Scara de ieşire din discotecă era foarte îngustă, s-a produs o mare aglomeraţie", au continuat cele două tinere, care au reuşit să fugă în ultimul moment. Acestea au afirmat că au văzut numeroşi răniţi, mulţi grav, prăbuşindu-se la ieşirea din bar.
