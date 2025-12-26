Keanu Reeves: "Omenirea este pe cale să se elibereze din Matrix!" Ce sfat dă miliardarilor din tehnologie

Se poartă un război care va modela viitorul existenței umane și lumea pe care o vom lăsa copiilor noștri, potrivit lui Keanu Reeves, care spune că este „optimist discret" în privința viitorului, deoarece „omenirea dă semne că se eliberează din matrice".

„Rasa umană a fost înrobită timp de mii de ani", a spus Keanu Reeves în timp ce filma în Deșertul Mojave, explicând că „am fost ținuți într-o închisoare mentală de elite întunecate și societăți secrete care au făcut tot posibilul pentru a ne reprima și a evita să ne atingem potențialul". Dar vedeta din Speed, John Wick, care filma scene dintr-o reclamă de la Super Bowl, spune că «matricea» lumii reale începe să se fisureze. El mai spune că a studiat texte antice, inclusiv Vedanta și Upanișadele, și că a învățat despre natura realității.

Keanu a spus: „Da, desigur, există mulți oameni interesați doar să țină pasul cu Kardashianii, dar o parte semnificativă a populației a fost trezită. Cel mai important lucru este că acum se poartă un război între învățătorii noștri supremi și cei care vor să ne elibereze."

Keanu Reeves spune că matricea este un univers holografic proiectat de cei care doresc să ne controleze. Omenirea a fost reprimată și controlată în acest fel timp de milenii. "Credem că este real, dar în realitate este doar un film reprodus în conștiința colectivă, care se prezintă ca realitate".

Keanu Reeves nu este singurul care crede că omenirea trăiește într-o „matrice" de mii de ani. Unii dintre cei mai bogați și mai influenți oameni din lume sunt convinși că trăim într-o simulare pe computer. Cel puțin doi dintre miliardarii tehnologici din Silicon Valley investesc bani în eforturi de a scoate oamenii din simularea în care cred că o trăim.

Elon Musk consideră că șansele să nu trăim într-o simulare pe calculator asemănătoare unei matrice sunt „de miliarde la unu". Mai jos, un interviu, în limba engleză, în care vorbește despre acest subiect. „Mulți oameni din Silicon Valley au devenit obsedați de ipoteza simulării, argumentul că ceea ce experimentăm ca realitate este de fapt creat într-un computer", scrie Tad Friend de la „The New Yorker".

„Doi miliardari din tehnologie au mers atât de departe încât au implicat în secret oameni de știință pentru a lucra la scoaterea noastră din simulare." Dar Keanu Reeves crede că cei din Silicon Valley au ceva în neregulă cu eliminarea matricei.

El are un sfat pentru miliardarii din tehnologie: „Puneți-vă portofelele înapoi în buzunare. Asta nu are nicio legătură cu banii sau computerele. Este o schimbare spirituală care trebuie să aibă loc, nu un «hack»."

Potrivit lui Keanu, această schimbare spirituală are loc. Oamenii s-au săturat de războaie inutile, de conducerea totalitară și de controlul autoritar. Oamenii se trezesc la ceea ce este cu adevărat important în viață.

„Cred că oamenii erau foarte speriați că lumea s-a sfârșit, știți, foarte recent. Am simțit pur și simplu că lucrurile au scăpat de sub control. Am pierdut orice speranță de a ne putea salva de forțele întunecate ale lumii. Doar deschideți ochii pentru un minut și priviți în jur la ce se întâmplă. Este uimitor. Anumiți oameni cu influență ridică vălul într-o rețea uimitoare de manipulare interconectată."

„Într-un fel, permit umanității să se trezească din letargie și să vadă că aceiași câțiva oameni, aceleași societăți secrete, Noua Ordine Mondială, ne controlează activ viețile și ne reprimă adevărata capacitate."

„Este timpul să ne recuperăm puterea infinită și să deschidem ușile închisorii mentale care ne-au motivat să ne construim. Nu este ușor de făcut, dar este timpul să pășim în lumina libertății."