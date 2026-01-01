Revelion transformat în tragedie: doi adolescenți au murit din cauza artificiilor, iar alții au fost grav răniți
Postat la: 01.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Noaptea de Revelion a fost marcată de incidente dramatice, după ce utilizarea artificiilor a dus la pierderi de vieți omenești și răni grave în mai multe cazuri. Doi tineri de 18 ani din Germania au murit în urma unor explozii provocate de artificii improvizate, iar alte persoane au ajuns la spital cu leziuni severe, potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de dpa.
Doi tineri de 18 ani au murit după ce au suferit răni faciale fatale în accidente implicând artificii făcute acasă în oraşul german Bielefeld, a declarat poliţia locală joi dimineaţă. Accidentele s-au petrecut în noaptea de Revelion în locuri diferite din Bielefeld, în landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei. Unul dintre cei doi adolescenţi a murit la locul accidentului în cartierul Baumheide din Bielefeld. Cel rănit în districtul Brake a murit din cauza leziunilor după ce încercările de a-l resuscita la spital au eşuat.
Tipul de artificii implicat în cele două accidente nu a fost dezvăluit deocamdată. Potrivit informaţiilor furnizate de poliţiei, au existat martori la ambele incidente şi, iniţial, nu au existat indicaţii privind neglijenţa unei terţe părţi. Tot în noaptea de Revelion, un tânăr de 23 de ani şi-a pierdut mâna stângă de la explozia unor artificii în Reddelich, lângă oraşul Rostock din nord-estul Germaniei, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei. Nu se cunoaşte tipul de artificii implicat în incident.
La Berlin, cinci persoane au fost internate la Spitalul de Urgenţă cu răni provocate de artificii până miercuri la ora 22:30 (21:30 GMT), a declarat spitalul pe X. Dintre acestea, două persoane au fost grav rănite. În Leipzig, o fată de 16 ani şi-a rănit grav mâna încercând să aprindă artificii ilegale, au spus poliţiştii. Adolescenta şi-a pierdut degetul mic şi o parte din degetul inelar. În Germania, artificiile sunt permise doar cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Neatenţia în timpul manevrării artificiilor a costat anul trecut viaţa a cinci bărbaţi în noaptea de Anul Nou în Germania.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Știința interzisă a dreptului divin pe care misticii nu au explicat-o niciodată pentru profani
Legea divina nu este un cod moral transmis pentru controlul comportamentului. Aceasta este povestea exoterica menita ord ...
-
Oamenii de știință au găsit o „reboot" de două zile pentru a repara ochiul leneș și unele tipuri de pierdere a vederii
Cercetatorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) au identificat o noua modalitate de a inversa amblio ...
-
Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu se complică pe baza probelor găsite de procurori
Anchetatorii care investigheaza moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stanoiu, au descoperit, in urma perchezițiil ...
-
Un moldovean a murit după explozia unei petarde în Italia
Un cetațean al Republicii Moldova a murit in Italia, cu cateva ore inainte de Revelion, in urma exploziei unei petarde. ...
-
O nouă apariție a monstrului din Loch Ness reaprinde curiozitatea turiștilor. Văzut pentru a cincea oară anul acesta
O turista de origine americana aflata in vacanța susține ca a surprins o noua mișcare ciudata pe apele tulburi ale lacul ...
-
Un studiu ADN pe o femeie în vârstă de 115 ani i-a lăsat fără cuvinte pe cercetători. S-a aflat de ce imbatranim si murim
Un studiu recent, bazat pe analiza sangelui uneia dintre cele mai longevive persoane cunoscute, vine insa cu o concluzie ...
-
Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani - Programele pregătite de principalele televiziuni din România
Cei care au ales sa petreaca noaptea de Revelion acasa pot urmari programele pregatite de principalele televiziuni din R ...
-
Dacă e real, e bomba anului: Radu Cristescu - Judecătoarea Iulia Scântei se iubește cu ziarista Sabina Fati, care și-a angajat fiica făcută cu gay-ul Emil Hurezeanu la CCR
In cadrul emisiunii Punctul culminant cu Victor Ciutacu, PSD-istul Radu Cristescu a aruncat pur și simplu in aer, la fin ...
-
Premierul care s-a mutat într-o casă considerată bântuită de fantomele soldaților
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi ar putea avea probleme cu somnul acum, dupa ce s-a mutat in resedinta oficiala aso ...
-
Vinul roșu mai bun pentru sănătate decât vinul alb? Răspuns surprinzător
Multe persoane afirma ca vinul roșu este mai sanatos decat cel alb sau alte tipuri de alcool, idee aparuta in urma unor ...
-
De ce vor crește costurile din construcții de la 1 ianuarie 2026. O nouă taxă scumpește materiile prime aduse din afara Uniunii Europene
O noua taxa care face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontiera (CBAM) va introduce un cost suplimentar ...
-
Evenimente astronomice de neratat în 2026. Toate eclipsele, superlunile și ploile de meteoriți de văzut
Anul 2026 se anunța unul deosebit pentru pasionații de astronomie. Noul an incepe sambata cu o luna plina spectaculoasa, ...
-
Un nou sistem de stocare a informaţiei prin ADN poate păstra 10 miliarde de melodii într-un litru de lichid
Compania americana de biotehnologie Atlas Data Storage a lansat un mediu de stocare a informatiei pe ADN sintetic, capab ...
-
Raport al Băncii Mondiale: Continentele pierd apă dulce într-un ritm alarmant, echivalent cu patru bazine olimpice pe secundă
Continentele Pamantului pierd apa dulce intr-un ritm alarmant, conform unui nou raport, realizat de Banca Mondiala, in c ...
-
Cele mai bogate familii din lume în 2025: Cum a schimbat anul care se încheie regulile jocului
Averea miliardarilor la nivel global a ajuns in 2025 la 16,1 trilioane de dolari, in creștere cu 13,4% intr-un singur an ...
-
Cele mai populare rezoluții pe care le au oamenii de pretutindeni și cum pot fi îndeplinite în 2026
În fiecare an, milioane de oameni iși stabilesc rezoluții cu speranța ca urmatoarele 12 luni vor aduce schimbari r ...
-
Ce sunt caboșoanele din pietre semiprețioase și cum să le alegi pe cele potrivite pentru proiectele tale
Cand vine vorba de bijuteriile handmade și obiectele decorative realizate manual, caboșoanele din pietre semiprețioase o ...
-
Lucrarea diavolului să le fure zilele: Românii au fost aruncați în viitor cu două săptămâni după ce au fost blocați de Rusia
Imaginați-va ca va culcați intr-o zi de la finalul lunii și va treziți aruncați direct in viitor cu doua saptamani. Asta ...
-
Momentul exact când începe o viață umană a fost surprins de cercetătorii de la MIT
Oamenii de știința de la MIT au surprins, pentru prima data, chiar momentul in care incepe o viața umana - secunda exact ...
-
Gândirea cuantică: materia, energia și mintea ar putea fi legate - Ar putea Inteligența Artificială să dețină o conștiință digitală
Știința continua sa se invarta in jurul unei idei indraznețe: materia, energia și mintea ar putea fi legate, iar gandire ...
-
Criza de constituționalitate a început odată cu chestionarul CSM
Pe 21 decembrie președintele Nicușor Dan a propus un plebiscit prin corespondența pentru a afla, din interiorul Consiliu ...
-
Misterul "Albastrului de Voroneț" a fost descifrat cu ajutorul tehnologiei moderne și are la bază o piatră semiprețioasă
Manastirea Voroneț este celebra in lume pentru ceva ce foarte puține monumente au: o culoare unica, ramasa intensa de pe ...
-
Un nou studiu inovator sugerează că gravitația ar putea fi o dovadă cheie că universul nostru este o simulare
Una dintre cele mai familiare și fundamentale forțe ale naturii - gravitația - ar putea adaposti ceva mult mai straniu d ...
-
Sfaturi pentru menținerea concentrării în mediul de lucru de acasă
Lucrul de acasa a devenit noua normalitate pentru mulți, aducand atat avantaje, cat și provocari. În timp ce confo ...
-
Pompe de căldură în complexe rezidențiale: cum alegi o soluție eficientă, ușor de administrat și pregătită pentru viitor
Într-un complex rezidențial, deciziile tehnice nu sunt niciodata pur teoretice. Ele se vad in costuri, in reclamaț ...
-
TOP 7 motive pentru care merită să faci revizia aerului condiționat în sezonul rece
Pentru mulți proprietari, aerul condiționat este asociat exclusiv cu sezonul cald. Odata ce temperaturile scad, aparatul ...
-
De ce este esențial să schimbi cauciucurile pentru sezonul rece
Cu fiecare schimbare de sezon, vine și momentul sa iți pregatești mașina pentru condițiile meteo nefavorabile care se ap ...
-
Titanii capitalului privat: Care sunt cele mai mari firme de administrare a activelor din lume
Primele 20 de firme de capital privat din lume, in funcție de activele pe care le administrau in noiembrie 2025, au impr ...
-
Tragedie la Zoo Craiova: Un pui de tigru bengalez alb, pe cale de dispariție, și-a pierdut viața din cauza unui gest făcut de un turist
Un pui de tigru bengalez alb, adus la Gradina Zoologica din Craiova in luna mai, a murit dupa ce a ingerat un ambalaj de ...
-
Taxa de 25 de lei pentru coletele extracomunitare sperie românii care comandă de pe Shein sau Temu
Noua taxa de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, care va intra in vigoare in Romania de la 1 ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu