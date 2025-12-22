Cine controlează lumea: Este un club mare, iar tu nu faci parte din el - Pentru cei care nu înțeleg ce se întâmplă: 10 întrebări. Pentru cei care cred că înțeleg: știți ce urmează?

Următorul articol a fost publicat săptămâna trecută în ziarul britanic "The Light", specializat în ceea ce fac la nivel global guvernele, corporatiile, serviciile secrete, organizatiile oculte etc. Articolul servește ca un memento al ceea ce ne așteaptă:

Pentru cei care încă nu înțeleg:

Zece întrebări:

1. De ce politicienii sunt cei mai puțin de încredere, dar guvernele sunt respectate și ascultate?

2. De ce guvernele din întreaga lume adoptă aceleași legi în același timp?

3. Când a fost ultima dată când publicul a luat o decizie care a avut un impact real?

4. Toată lumea știe că banii conduc lumea, dar cine conduce banii și de ce îi conduce cineva?

5. De ce bărbații și femeile primesc puterea de a comite crime atunci când sunt instituți ca guvern, armată sau poliție?

6. De ce intimitatea noastră este distrusă, dar secretul guvernului rămâne oficial?

7. Niciun om sănătos la cap nu dorește să aibă putere asupra altcuiva; orice om normal dorește să ducă o viață împlinită și utilă, în conformitate cu alegerile sale individuale, și dorește aceeași libertate pentru toți ceilalți. De ce trebuie să luptăm continuu împotriva guvernelor și corporațiilor doar pentru a putea face acest lucru?

8. Cine sau ce a comis mai multe crime decât toți ceilalți la un loc?

9. De ce ar conta votul pentru un alt manager cu o rozetă de altă culoare?

10. Puteți concluziona, așadar, că nu aveți niciun cuvânt de spus în deciziile importante, dar continuați să acceptați o deteriorare a nivelului de trai, consumând tot mai mult timp și energie, și apoi să plătiți pentru un guvern care nu face altceva decât să fure și să ucidă?

Pentru cei care înțeleg:

Nu există luptă împotriva sistemului - există doar construirea a ceva care îl evită.

Orice mișcare, partid sau organizație importantă este o opoziție controlată pentru a vă irosi timpul și a vă face să credeți că soluția se găsește undeva în sistem sau într-o mișcare de masă organizată. Nu este așa și nu ar putea fi niciodată.

Soluția se află în voi și în familia voastră, în unii dintre vecinii și prietenii voștri, care își revizuiesc convingerile, privesc în mod realist ceea ce urmează să se întâmple și se pregătesc în consecință. Există doar construirea unui nou lanț de aprovizionare și a unei rețele pentru nevoile voastre și ajutorarea altora prin intermediul acestei rețele - fie că este vorba de producerea de alimente și bunuri, furnizarea de terenuri, proprietăți, transport, servicii online, infrastructură etc. Comerțul se face cu numerar, argint, aur, barter, bănci de timp, favoruri etc.

Dacă nu știți ce urmează, vă rugăm să vizionați documentarul de mai jos și să aflați: