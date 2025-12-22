Cine controlează lumea: Este un club mare, iar tu nu faci parte din el - Pentru cei care nu înțeleg ce se întâmplă: 10 întrebări. Pentru cei care cred că înțeleg: știți ce urmează?
Postat la: 22.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Următorul articol a fost publicat săptămâna trecută în ziarul britanic "The Light", specializat în ceea ce fac la nivel global guvernele, corporatiile, serviciile secrete, organizatiile oculte etc. Articolul servește ca un memento al ceea ce ne așteaptă:
Pentru cei care încă nu înțeleg:
Zece întrebări:
1. De ce politicienii sunt cei mai puțin de încredere, dar guvernele sunt respectate și ascultate?
2. De ce guvernele din întreaga lume adoptă aceleași legi în același timp?
3. Când a fost ultima dată când publicul a luat o decizie care a avut un impact real?
4. Toată lumea știe că banii conduc lumea, dar cine conduce banii și de ce îi conduce cineva?
5. De ce bărbații și femeile primesc puterea de a comite crime atunci când sunt instituți ca guvern, armată sau poliție?
6. De ce intimitatea noastră este distrusă, dar secretul guvernului rămâne oficial?
7. Niciun om sănătos la cap nu dorește să aibă putere asupra altcuiva; orice om normal dorește să ducă o viață împlinită și utilă, în conformitate cu alegerile sale individuale, și dorește aceeași libertate pentru toți ceilalți. De ce trebuie să luptăm continuu împotriva guvernelor și corporațiilor doar pentru a putea face acest lucru?
8. Cine sau ce a comis mai multe crime decât toți ceilalți la un loc?
9. De ce ar conta votul pentru un alt manager cu o rozetă de altă culoare?
10. Puteți concluziona, așadar, că nu aveți niciun cuvânt de spus în deciziile importante, dar continuați să acceptați o deteriorare a nivelului de trai, consumând tot mai mult timp și energie, și apoi să plătiți pentru un guvern care nu face altceva decât să fure și să ucidă?
Pentru cei care înțeleg:
Nu există luptă împotriva sistemului - există doar construirea a ceva care îl evită.
Orice mișcare, partid sau organizație importantă este o opoziție controlată pentru a vă irosi timpul și a vă face să credeți că soluția se găsește undeva în sistem sau într-o mișcare de masă organizată. Nu este așa și nu ar putea fi niciodată.
Soluția se află în voi și în familia voastră, în unii dintre vecinii și prietenii voștri, care își revizuiesc convingerile, privesc în mod realist ceea ce urmează să se întâmple și se pregătesc în consecință. Există doar construirea unui nou lanț de aprovizionare și a unei rețele pentru nevoile voastre și ajutorarea altora prin intermediul acestei rețele - fie că este vorba de producerea de alimente și bunuri, furnizarea de terenuri, proprietăți, transport, servicii online, infrastructură etc. Comerțul se face cu numerar, argint, aur, barter, bănci de timp, favoruri etc.
Dacă nu știți ce urmează, vă rugăm să vizionați documentarul de mai jos și să aflați:
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Studii cu adevărat șocante: AI induce în eroare alegătorii și modifică rezultatele voturilor
Doua studii importante publicate de Science și Nature au descoperit ca o proporție șocanta de alegatori au fost convinși ...
-
De ce nimeni nu știe câte țări există de fapt. Motivele reale pentru care nu putem ajunge la un consens
Majoritatea oamenilor considera ca numarul țarilor din lume este un fapt cert - 195, 197 sau 193, in funcție de cartea d ...
-
AI va fi sfârșitul alarmiștilor climatici: "Ortodoxia Verde" trebuie sa dispară în fața cerințelor energetice imense ale inteligentei artificiale
Consensul de zeci de ani in jurul așa-numitei catastrofe climatice se lovește acum de noi realitați economice, tehnologi ...
-
Alimentele sunt tot mai bogate în calorii, dar mai sărace în nutrienți și foarte nocive - Rezultatele îngrijorătoare ale unui studiu
Cercetatorii au descoperit modificari „dramatice" in compoziția nutrienților din culturile agricole, observand sca ...
-
Președinția a publicat sinteza mesajelor primite de la magistrați - Ce supărări au de fapt judecătorii și procurorii
Președintele Romaniei a primit, intre 11 și 19 decembrie 2025, un val de observații scrise din interiorul sistemului jud ...
-
Vaccinuri pentru slăbit: Ce se întâmplă când te oprești? „E ca și cum ai sări de pe o stâncă!"
Vaccinurile pentru slabit, sau GLP-1, au facut pentru mulți ceea ce dietele nu ar putea face niciodata: acel „zumz ...
-
16 fișiere din Dosarul Epstein au dispărut în mod inexplicabil! Printre ele erau și imagini cu Donald Trump
Cel putin 16 fisiere au disparut de pe pagina web publica a Departamentului de Justitie pentru documente legate de Jeffr ...
-
Ipoteză neașteptată: câmpul magnetic al Pământului ar putea transfera atmosfera terestră pe Lună
O noua cercetare publicata in revista științifica Nature Communications Earth & Environment aduce dovezi surprinzato ...
-
Există o „a treia stare" între viață și moarte - iar asta sugerează că celulele tale sunt conștiente, spun unii oameni de știință
Ciclul biologic al existenței noastre pare relativ simplu: ne naștem, traim, murim. Punct. Dar cand examinezi existența ...
-
Datele intime ale utilizatorilor siteului PornHub cu filme pentru adulți au fost compromise într-un atac de proporții al hackerilor
Informații extrem de sensibile ale utilizatorilor Pornhub Premium (site de filme pentru adulți) au ajuns in posesia hack ...
-
Warren Buffett a dezvăluit regula 90/10: O strategie simplă de a face bani, nu îți trebuie expertiză
Legendarul om de afaceri Warren Buffett a reușit recent sa adune un munte de bani cash: numai puțin de 381 de miliarde d ...
-
Cea mai lungă noapte a anului. Superstiții de solstițiul de iarnă: De ce nu e bine să fii singur în noaptea de 21 decembrie
Duminica, 21 decembrie, va fi cea mai lunga noapte din an, fapt ce marcheaza solstițiul de iarna, iar astronomic inseamn ...
-
Ultimele avertismente ale lui Mircea Coșea despre ce urmează în economia românească după iarnă
Moartea profesorului Mircea Coșea a readus in prim-plan una dintre cele mai incomode teme ale ultimilor ani: fragilitate ...
-
Asta mai lipsea! NATO anunță că rolul României crește - Centru de livrare de arme către Ucraina pe teritoriul țării noastre
Livrarile de arme catre Ucraina nu s-au diminuat in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a opri donatiil ...
-
Cât de mult va crește euro în 2026: Analiștii anticipează un an greu pentru români
2026 se anunța un an greu din punct de vedere financiar. Analiștii economici anticipeaza ca leul va continua sa se deval ...
-
Descoperirea care a uimit arheologii: va schimba multe despre modul în care am înțeles perioada preistorică
Arheologii care lucreaza la situl Kalambo Falls, situat in nordul Zambiei, au descoperit doua trunchiuri masive de lemn ...
-
Adio bani cash: UE vrea să lanseze o nouă monedă care va funcționa într-un mod inedit
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri pozitia sa de negociere privind euro digital, sustinand un model care includ ...
-
Obiectiv ambițios: Trump cere revenirea americanilor pe Lună până în 2028 și construirea unei baze selenare permanente pana in 2030
Donald Trump a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Luna pana in 2028 si de a apara spatiul cosmic ...
-
S-a aflat cine a făcut clipul fals devenit viral cu lovitura de stat din Franța. Sumă incredibilă primită de realizator
Jurnaliștii francezi au aflat cine a generat știrea falsa despre lovitura de stat din Franța care a devenit virala pe re ...
-
Cum transformi uscarea hainelor într-un proces rapid și eficient
Uscarea hainelor este o provocare in multe locuințe, mai ales in sezonul rece sau in apartamente fara balcon. Soluția mo ...
-
Concert de neratat azi la Muzeul Tăranului: ZEPPELIN XPERIMENT - MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT
Va reamintim ca astazi, 19 decembrie 2025, are loc un concert absolut de senzatie al trupei Mike Godoroja & The Blue ...
-
Departamentul Apărării al SUA finanțează marile companii AI cu contracte individuale de 200 de milioane de dolari
Departamentul Apararii Statelor Unite a incheiat luni contracte de pana la 200 de milioane de dolari fiecare cu marile c ...
-
Expert contabil despre cum va folosi statul AI pentru taxe si impozite: „În momentul de față este pentru omenire un pact cu diavolul"
În momentul de fața, inteligența artificiala (AI) este pentru omenire un „pact cu diavolul", a declarat, int ...
-
Virusurile deturnează celulele gazdă folosind mesaje ARN secrete, arată un studiu științific de amploare
Virusurile isi pot controla pe ascuns gazdele bacteriene apeland la o arma „secreta", mici molecule de ARN, confor ...
-
Dezastru: Patronii de la munte se plâng că turiștii nu mai vin de sărăbători - Anulări pe bandă rulantă. Care e situația înainte cu câteva zile de Crăciun
Fara zapada, dar și cu prețuri care sfideaza orice urma de bun-simț, muntele nu mai reprezinta o opțiune pentru turiști ...
-
Ce i s-a întâmplat Rodicăi Stănoiu chiar în ziua în care a murit. Trebuia să primească o sumă importantă
Fosta ministra a Justiției, Rodica Stanoiu, a murit pe 3 decembrie 2025, chiar in ziua in care a caștigat un proces priv ...
-
Programul Europa Digitală: Ce rezultate a obținut proiectul cu buget de 8,16 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027
Programul Europa Digitala (DIGITAL) joaca un rol important in accelerarea transformarii digitale la nivelul Uniunii Euro ...
-
Așii din mâneca Europei în lupta cu SUA: Cele două lovituri strategice cu care UE poate zdruncina "bula AI" de care depinde viitorul politic al lui Trump
Noua strategie naționala de securitate a administrației Trump, care descrie Europa drept un spațiu aflat intr-un „ ...
-
Scenariu apocaliptic: Profesor de la Harvard vorbește despre o „navă de luptă extraterestră" care se apropie de Pământ
Un nou avertisment venit din mediul academic zguduie comunitatea științifica și reaprinde temerile legate de viața extra ...
-
Noua ordine mondială e ca o tablă de șah: Lumea se confruntă cu o nouă eră - UE trebuie să se reformeze, altfel riscă să devină irelevantă!
Uniunea Europeana trebuie sa se reformeze, altfel risca sa devina irelevanta, pe masura ce rivalitatea dintre China si S ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu