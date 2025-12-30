Misterul "Albastrului de Voroneț" a fost descifrat cu ajutorul tehnologiei moderne și are la bază o piatră semiprețioasă

Mănăstirea Voroneț este celebră în lume pentru ceva ce foarte puține monumente au: o culoare unică, rămasă intensă de peste cinci secole. „Albastrul de Voroneț” nu estedoar o nuanță frumoasă, ci un mister tehnic, pentru că pigmenții și metoda exactă au fost atât de bine aplicate încât pictura rezistă și astăzi în condiții de ploaie, ger și soare. Biserica a fost ridicată într-un timp record pentru acea epocă, construcția durând doar trei luni și trei săptămâni, în anul 1488, fiind ctitoria domnitorului Ștefan cel Mare.

Deși arhitectura aparține perioadei lui Ștefan, frescele exterioare care au adus faima mănăstirii au fost realizate mai târziu, în timpul domniei lui Petru Rareș, în jurul anului 1547. Mitropolitul Grigorie Roșca a fost cel care a coordonat acest vast proiect iconografic, dorind să educe poporul prin imagini biblice, întrucât puțini oameni știau să citească în acea vreme. Astfel, pereții exteriori s-au transformat într-o veritabilă „Biblie deschisă”, accesibilă oricărui trecător

Analizele de laborator moderne au reușit să identifice compoziția chimică de bază a culorii, stabilind că la origine stă azuritul, o piatră semiprețioasă. Meșterii moldoveni au măcinat acest mineral și l-au combinat cu substanțe organice, probabil un amestec de cleiuri animale, ou sau cazeină, pentru a fixa pigmentul. Ceea ce rămâne remarcabil este proporția perfectă și tehnica de aplicare pe tencuiala umedă, care a permis culorii să fuzioneze cu peretele și să nu se scorojească în timp.

Nuanța de albastru are proprietatea de a se schimba vizual în funcție de gradul de umiditate din atmosferă și de lumina soarelui. Unii specialiști compară această culoare cu cerul Moldovei într-o zi senină de toamnă, o nuanță profundă și vie care servește drept fundal pentru toate scenele religioase. Acest fond unitar oferă o coerență vizuală întregului ansamblu, scoțând în evidență siluetele sfinților pictați cu nuanțe de roșu, ocru și verde.

Tehnica folosită este cea „al fresco”, care presupune pictarea rapidă pe tencuiala încă udă. Această metodă este extrem de dificilă, deoarece nu permite corecturi ulterioare; odată ce varul se usucă, reacția chimică blochează culorile în interiorul stratului de zidărie. Faptul că pictorii anonimi au reușit să acopere suprafețe atât de mari fără greșeli vizibile și cu o asemenea durabilitate demonstrează măiestria excepțională a școlii de pictură din Moldova medievală.

Cea mai impresionantă scenă este „Judecata de Apoi”, care ocupă întreg peretele de vest al bisericii. Această compoziție vastă este neîntreruptă de uși sau ferestre, oferind o suprafață continuă pentru desfășurarea narațiunii picturale. Scena este organizată pe mai multe registre, de la tronul divin în partea de sus, până la râul de foc și învierea morților în partea de jos, fiind considerată una dintre cele mai reușite reprezentări ale acestei teme din întreaga artă creștină ortodoxă.

Un detaliu interesant al picturilor este introducerea elementelor folclorice și locale în scenele biblice. Arhanghelii sună din buciume moldovenești, nu din trâmbițe clasice, iar sufletele care merg spre rai sunt șterse cu ștergare tradiționale decorate cu motive naționale. Chiar și peisajele din fundal amintesc de dealurile și formele de relief specifice Bucovinei, ancorând sacrul în realitatea geografică a locului.

Pe peretele sudic se află o altă compoziție monumentală, „Arborele lui Iesei”, care ilustrează genealogia lui Iisus Hristos. Aici, pe un fond albastru intens, sunt reprezentați strămoșii biblici înconjurați de vrejuri vegetale stilizate. O particularitate a acestei fresce este prezența portretelor unor filosofi antici precum Platon, Aristotel sau Sibila, pictați în exteriorul arborelui, recunoscuți de biserică pentru înțelepciunea lor, chiar dacă nu erau creștini.

Rezistența picturii este inegală pe cele patru laturi ale clădirii, peretele nordic fiind cel mai afectat de intemperii. Aici, ploile și vântul dominant au spălat în mare parte tencuiala, lăsând să se vadă doar fragmente din ceea ce a fost odată pictura originală, în special scena „Genezei”. În schimb, peretele sudic și cel vestic, fiind mai ferite de curenții puternici de aer și de umezeală excesivă, și-au păstrat strălucirea aproape intactă.