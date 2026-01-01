O nouă apariție a monstrului din Loch Ness reaprinde curiozitatea turiștilor. Văzut pentru a cincea oară anul acesta

O turistă de origine americană aflată în vacanță susține că a surprins o nouă mișcare ciudată pe apele tulburi ale lacului scoțian. Silueta neagră ar fi apărut brusc la suprafață, lăsând în urmă un val impresionant. Observația a fost raportată oficial, alimentând și mai mult legenda creaturii din adâncuri, denumită Nessie.

O turistă din Statele Unite susține că a văzut „capul negru" al monstrului din Loch Ness ridicându-se din apă și lăsând în urmă un val de trei metri, în cea mai recentă apariție de la Castelul Urquhart. Monstrul din Loch Ness are un „cap negru" și este lung de „peste trei metri", a povestit o turistă uluită după cea mai recentă observație. Mishawn Mielke vizita Castelul Urquhart, aflat pe malurile celebrelor ape din Inverness, și este convinsă că l-a văzut pe Nessie în lac. Ea spune că silueta avea un cap negru și a ieșit la suprafață.

Turista americană Mishawn a spus că acesta a creat un val în apă mai lung de trei metri. Observația a fost făcută la ora 14:45, pe 28 octombrie, dar a ieșit la iveală abia acum. Ea a raportat incidentul către Registrul Oficial al Observațiilor Monstrului din Loch Ness, relata NeedToKnow. Mishawn, din Austin, Texas, SUA, a declarat: „L-am văzut prima dată și am zis wow! Arată exact ca imaginile pe care le-am văzut pe site-ul cu observații. Nu părea un val, părea cu adevărat ca un cap de ceva care iese la suprafață".

„A creat un tipar distinct în apă, ceva ce nu am mai văzut în altă parte, ca un val propriu. Și apoi a dispărut. De la distanța aceea, aș spune că urma din apă avea cel puțin trei metri", a mai spus turista. Aceasta este a cincea posibilă observație a creaturii legendare în acest an. Observația anterioară a fost făcută de Peter Hoyle, pe 15 octombrie. El a spus că a văzut o formă întunecată în lac timp de 30 de secunde înainte de a dispărea. În întregul an 2024 au fost doar trei astfel de observații. Dar în anul precedent au fost 10, iar în 2022 au fost șase, iar în 2021 au fost șapte. În august 2023, un alt turist, Steve Valentine, a crezut că l-a văzut pe Nessie în timp ce se afla cu familia într-o barcă. A reușit chiar să facă o fotografie înfricoșătoare a siluetei neexplicate de pe apă.