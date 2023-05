Elita pedofililor plătește 150.000 de dolari pentru copii ucraineni la "magazinul de dulciuri" de la granița cu Polonia

Bebeluși și copii foarte mici ucraineni sunt răpiți și vânduți la granița dintre Ucraina și Polonia, unde pedofili de elită plătesc până la 150.000 de dolari pentru a cumpăra copiii pentru plăcerea lor dementă, dezvaluie Planet Today, citand surse militare si ale serviciilor secrete.

"Acesta este doar un 'magazin de dulciuri' pentru ei în acest moment", spune Dean, un soldat britanic care este uimit de lumea pedofiliei de elită pe care a întâlnit-o. Dean lucrează acum pentru MitMark, o companie privată de consultanță în domeniul riscurilor care a "căzut" în încercarea de a combate traficul de persoane după ce a ajuns în apropierea punctului de trecere Medyka din Polonia pentru a se angaja în proiecte de gestionare a crizelor.

"Nu te-ai gândi că un om ar putea face așa ceva unui alt om", a spus el. "Este dincolo de terorism. Am luptat împotriva terorismului în cea mai mare parte a vieții mele de adult, dar cel puțin ei cred în ceva. Traficanții nu cred în nimic altceva decât în lăcomie și bani. Viața nu înseamnă nimic pentru ei. Tariful pentru un bebeluș sau un copil foarte mic este de aproximativ 150.000 de dolari."

De când a început invazia rusă în Ucraina, la 24 februarie, aproximativ 5,5 milioane de ucraineni au fugit în străinătate. Marea majoritate a acestora sunt femei și copii, deoarece bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani le este interzis să părăsească țara în temeiul legilor de urgență. Călătoriile sunt dificile, deseori se întind pe mii de kilometri și pe mai multe zile, și sunt adesea precedate de săptămâni trăite sub bombardamentele și ocupația rusească. Cei care ajung în străinătate sunt epuizați și copleșiți de ajutorul oferit de partea poloneză a frontierei de către uriașa mișcare de voluntari care s-a mobilizat. Aici, ei simt că se pot relaxa și, în sfârșit, pot lăsa garda jos puțin.

Dar cel mai bun camuflaj pentru un traficant de persoane este bunătatea celorlalți. "Am avut un italian care a pretins că este voluntar și care a luat o întreagă familie de femei și copii, șapte persoane cred, și le-a spus că îi va duce în Italia", a declarat un voluntar care a dorit să rămână anonim, conform sursei citate. "I-a condus până în Italia, apoi, în mijlocul pustietății, le-a spus să iasă. Ei au coborât și el a plecat cu mașina. Cred că poate i s-a spus la telefon că poliția era pe urmele lui și a scăpat de ei. A luat și o altă femeie și un copil și încă nu știm unde sunt."

Nimeni nu știe câți oameni au fost traficați de când a început invazia rusă, ci doar că se întâmplă și că este organizat la nivel profesionist. "Cea mai mare parte a traficului de persoane în Polonia are loc prin intermediul rețelelor de crimă organizată din regiunea Europei Centrale și a fost o problemă cu mult înainte de criza refugiaților în sine", spune Allison Byrd, coordonator de proiecte speciale la organizația caritabilă antitrafic Unbound.

"Este util să ne amintim că aceasta este o situație de cerere și ofertă. Deci, acolo unde cererea este mare, știm că oferta va ajunge la acest nivel. Și, din păcate, am auzit rapoarte de la unii dintre partenerii noștri că căutările online de femei ucrainene au crescut vertiginos. Așadar, traficanții sunt foarte motivați din punct de vedere financiar pentru a satisface această cerere."

Pe teren, la punctele de trecere a frontierei, observatorii de bandă - sau "dickers" - dau târcoale zonei, făcând fotografii ale femeilor și copiilor pe care le trimit superiorilor care decid apoi dacă sunt potrivite pentru trafic. Pe acești "dickers" îi caută Dean și colegii săi. "Nu este dificil, ca să fiu sincer, pentru că, dacă ești un bărbat cu vârsta cuprinsă între 19 și 65 de ani și nu ai documente care să ateste că nu poți lupta și nu ești polonez, atunci ce cauți acolo și ce pândești?", spune Dean.

El arată spre o fotografie de pe telefon a unui bărbat caucazian. "Avem opt ca acesta la dosar", explică el. "Pe tipul ăsta l-am văzut de cealaltă parte a graniței acum patru zile. Uitați-vă la el - are 40 de ani și nu pare nepotrivit. Ce caută el acolo? Nu este neîngrijit, are o tunsoare proaspătă și vorbește cu tineri cu copii." Tehnologia de recunoaștere facială poate ajuta, de asemenea, la detectarea în timp real a persoanelor cunoscute ca făcând parte din bande criminale, lucru care a fost implementat cu succes de Unbound.

După ce a reperat o femeie care pretindea că este voluntar, dar care se oferea să plătească refugiați pentru a căra bagaje peste graniță în schimbul unui transport până la Varșovia, un membru al echipei a fotografiat-o discret și a trimis fotografia unui coleg din SUA. "Acesta a verificat fotografia și a confirmat că această persoană are legături cu oameni care nu sunt oameni buni", spune Byrd. Supravegherea întreprinsă de MitMark și Unbound s-a dovedit eficientă, colegii lui Dean reușind să intervină în două cazuri în care oamenii erau pe punctul de a fi traficați.

Vorbind despre una dintre aceste interceptări, el a spus: "Am oprit acest lucru, băieții au intrat acolo, au dus-o pe doamna și pe cei doi copii mici într-un adăpost sigur, unde există o echipă de gestionare a crizelor. Am încercat să îl prindem pe tip, dar a fugit. Am dat poliției poloneze supravegherea pe care am colectat-o despre el în zilele precedente, dar nu prea au vrut să știe." Incidentul evidențiază una dintre principalele probleme cu care se confruntă cei care încearcă să combată traficul de persoane - reticența autorităților de la frontieră de a face mai mult decât minimul necesar pentru a menține zona calmă și liniștită.

"Sunt din Kiev și am ajuns în gara din Cracovia pe 5 martie cu copilul meu de trei ani și cu prietena mea și cei doi copii ai ei", a declarat pentru Byline Times o ucraineancă care a dorit să rămână anonimă. "Un tip a venit de nicăieri și a întrebat-o: 'Bună, unde te duci? Te voi duce într-un loc sigur. Sunt aici pentru a vă ajuta'. Am alergat la ea cu copiii și i-am spus să se ducă dracului, iar el a fugit".

Pe măsură ce cursul războiului se schimbă, la fel se întâmplă și cu fluxul de refugiați. Mulți ucraineni se îndreaptă acum spre casă, liniștiți de faptul că, datorită încercării eșuate a Rusiei de a cuceri capitala Kiev, acum este relativ sigur să facă acest lucru. În mod inevitabil, traficanții văd acum oportunități pe partea ucraineană a frontierei, vizând oamenii care intră în țara lor de origine și caută modalități de a călători spre orașele lor natale.

"Am fost [pe partea ucraineană a frontierei] zilele trecute și erau mașini Mercedes cu geamurile înnegrite, pline de tipi", spune Dean. "Pare ceva desprins dintr-un film, dar este adevărat - două berline mari, trei tipi în fiecare mașină, ceea ce nu are niciun sens. Dacă ai fi fost acolo să iei pe cineva pentru a-l duce înapoi la Kiev, de exemplu, nu ai fi avut trei tipi în fiecare mașină. Sunt steaguri roșii peste tot".