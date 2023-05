Fauci, Trudeau și alți tirani ai Covid revin asupra crimelor lor împotriva umanității si pretind că nu au făcut niciodată nimic rău

Săptămâna trecută, vorbind pentru The New York Times, Fauci a încercat să susțină că nu a promovat nici măcar o dată lockdownurile, chiar dacă a fost înregistrat de nenumărate ori pe parcursul scamdemiei sugerând că americanii trebuie să fie închiși în propriile case pentru a "opri răspândirea".

"Arătați-mi o școală pe care am închis-o și arătați-mi o fabrică pe care am închis-o", a spus Fauci cu aroganță ca răspuns la întrebări. "Niciodată. Niciodată nu am făcut-o". În schimb, Fauci a dat vina pe Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) pentru închiderile, chiar dacă el a fost cel care a emis instrucțiunile pe care CDC le-a folosit pentru a impune aceste închideri. "Am dat o recomandare de sănătate publică care a fost un ecou al recomandării CDC, iar oamenii au luat o decizie pe baza acesteia", este modul în care Fauci a încercat să reformuleze ceea ce s-a întâmplat de fapt, adăugând că el doar "s-a întâmplat să fie perceput ca fiind personificarea recomandărilor".

Fauci s-a lăudat public în octombrie 2020 că el personal este motivul pentru care președintele Donald Trump "a închis țara", adăugând că "acest lucru a fost cu mult înainte" de a exista chiar și grupuri majore de "cazuri" în New York. Șeful sindicatului Federației Americane a Profesorilor (AFT), Randi Weingarten, este un alt promotor Covid care a apărut din nou și din nou pe parcursul plandemului pentru a argumenta în favoarea mascării copiilor timp de multe ore în fiecare zi. Ca și Fauci, Weingarten încearcă acum să pretindă că nu a făcut niciodată nimic din toate aceste lucruri.

"Am petrecut fiecare zi din februarie 2020 încercând să deschidem școlile", a încercat recent Weingarten să susțină în fața Congresului, mințind la fel cum Fauci a mințit Times. Se pare că Weingarten a stat în calea redeschiderii școlilor, insistând ca acestea să rămână închise, iar copiii să rămână mascați, cât mai mult timp posibil. Cine este un mincinos mai rău: Weingarten sau Fauci?

Apoi îl avem pe premierul canadian Justin Trudeau, care a mințit și el săptămâna trecută în fața publicului că nu a obligat niciodată pe nimeni să se "vaccineze" împotriva gripei Fauci. Cumva, Trudeau a uitat în mod convenabil de convoaiele de camionagii care au protestat față de mandatele sale de vaccinare împotriva covidelor.

"Acesta este exact motivul pentru care încrederea publicului în guvern a căzut în prăpastie în timpul pandemiei", susține Michael Chamberlain, director al Protect the Public's Trust, un grup care militează pentru mai multă transparență și imparțialitate în guvern. Chamberlain a adăugat, într-o declarație pentru presa independentă, că Fauci, Weingarten, Trudeau și restul celor de teapa lor sunt acum implicați în "gazlighting", "încercând să convingă publicul american că au făcut și au spus exact opusul a ceea ce au făcut și au spus de fapt".