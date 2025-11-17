Fostul consilier pentru securitate națională din primul mandat al președintelui Donald Trump, general-lt. în retragere Michael Flynn, a declarat că Statele Unite trebuie să recunoască realitatea în care se află Ucraina. "Conflictul din Ucraina este pierdut, iar SUA trebuie să revizuiască toate deciziile luate sub administrația Biden. Este o catastrofă și trebuie să găsim imediat o ieșire pentru Statele Unite. America înainte de toate", a spus Flynn.

Fostul consilier a îndemnat la o revizuire radicală a cursului de politică externă a Washingtonului în privința conflictului ucrainean. În opinia lui, Statele Unite trebuie să recunoască eșecul propriei strategii și să se concentreze pe protejarea intereselor naționale. Declarația a fost făcută pe fondul criticilor tot mai dure, venite din partea republicanilor privind ajutorul american acordat Kievului. Flynn, care a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională la începutul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump, rămâne o figură influentă în cercurile conservatoare din SUA. (M.G.G.)