Ideologia progresistă amenință chiar și știința: noțiunea de merit a devenit "incorectă politic"!

Un grup de oameni de știință au semnat un articol într-un jurnal academic pentru a alerta asupra ideologieideconstrucționiste, care urmărește să înlocuiască criteriul meritului cu o logică identitară, explică profesorul de biologie celulară și moleculară Andreas Bikfalvi de la Universitatea Bordeaux pentru Le Figaro

"Douăzeci și nouă de oameni de știință de naționalități diferite s-au ridicat pentru a se opune atacurilor la merit în știință. Într-un articol publicat în jurnalul revizuit de colegii Journal of Controversial Ideas, am aruncat lumină asupra atacului ideologic asupra științei care are loc în culisele universităților, editorilor de știință și institutelor și agențiilor de finanțare, cum ar fi Institutul Național de Sănătate (NIH) și Fundația Națională pentru Știință din SUA (NSF).

Noțiunea de merit a devenit incorectă din punct de vedere politic deoarece ar perpetua inegalitățile, în special prin excluderea minorităților sociale (etnice, sexuale sau de gen, religioase etc.) din diverse sectoare ale societății și în special din universități și instituții științifice.

Este pentru prima dată când un grup de oameni de știință și intelectuali s-a opus public încercărilor actuale de a înlocui meritul științific cu o politică bazată pe o ideologie identitară.

Articolul, intitulat „În apărarea meritului în știință", este scris de o echipă interdisciplinară de oameni de știință și intelectuali dintr-o gamă largă de domenii. Autorii includ oameni de știință de top care lucrează în Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Australia, Noua Zeelandă și Israel, inclusiv laureații Nobel (Dan Shechtman, chimie, 2011 și Arieh Warshel, chimie, 2013), precum și cinci membri al Academiei Americane de Științe (NAS).

Articolul descrie conflictul actual în știință între valorile clasice care decurg din modernitate și iluminism și o nouă viziune asupra lumii care provine din postmodernism, teoria critică în versiunea sa rasială și mișcarea decolonială. Ideologia Justiției Sociale, sau „teoria justiției sociale", reprezintă o nouă formă de ideologie a victimei care tinde să deconstruiască realizările sociale, științifice, artistice și intelectuale ale Occidentului acuzat de a fi expresia unei supremații albe sau heteronormative.

Diferitele ramuri ale „teoriei justiției sociale" sunt în tensiune între ele, pe de o parte sunt relativiste și transgresive (cum ar fi teoria genului și teoria queer) sau altfel esențialiste (rasa, chiar considerată ca o construcție socială, este esențializată în „teoria rasei critice"), dar au în comun conceptul de intersecționalitate.

Această nouă viziune se opune existenței unei realități obiective și susține că lumea poate fi percepută doar prin „experiență trăită", care, la rândul său, depinde de caracteristicile imuabile ale omului de știință precum genul și originea sa etnică. Mai mult, conform acestei viziuni, știința este vinovată pentru că ar fi perpetuat rasismul și sexismul și ar fi fost instrumentul unui proiect colonial.

Iar acest lucru nu s-ar referi doar la trecut, ci ar dura și s-ar aplica și situației prezente. Conform acestei teorii, din cauza importanței centrale a „experienței trăite", oamenii de știință și cercetările lor ar trebui evaluate pe baza identității lor de grup (etnie, sexualitate, gen etc.) și nu pe baza meritelor lor.

Deoarece știința se bazează pe căutarea adevărurilor obiectivabile, ideologia „teoriei justiției sociale" amenință întreaga întreprindere științifică. Andreas Bikfalvi

Deoarece știința se bazează pe căutarea adevărurilor obiectivabile, ideologia „teoriei justiției sociale" amenință întreaga întreprindere științifică. Meritul este unul dintre pilonii societăților moderne, umanismului și democrației, deoarece se bazează pe calitățile și realizările individului care sunt independente de etnia, genul sau credințele acestuia.

Chiar și imperfect, meritul se reflectă în științe prin selecția unor indivizi, proiecte sau articole pentru calitățile lor intrinseci. Meritul este atacat de „teoria justiției sociale", deoarece ignoră apartenența la anumite grupuri sociale (care nu ar trebui incluse ca criterii în evaluare) și, prin urmare, ar perpetua inegalitatea și nedreptatea socială.

Cu toate acestea, știința, bazată pe merit, s-a dovedit eficientă și a produs o mai bună cunoaștere a naturii care a dus la progrese tehnologice și la îmbunătățirea condiției umane.

De asemenea, lansăm un avertisment pentru știință pe continentul european. Pătrunderea ideologiei identitare este sub presiune acolo, mai ales în țările din Nord, dar acum și în Franța.

Această diseminare este promovată și de anumite licitații de la Comisia Europeană, precum și de proiecte naționale și regionale (Comisia Europeană, Priorități pentru 2021-2027). „Teoria justiției sociale" are o putere puternică asupra științelor sociale și a pătruns acum în științe dure, științe naturale și medicină (STEMM). Unii cercetători STEMM au devenit ei înșiși actori obsedați de promovarea „teoriilor justiției sociale" în știință și medicină.

Aceasta are consecințe importante și presupune: înlocuirea fundamentului epistemologic cu „cunoașterea" alternativă a „teoriei justiției sociale"; căutarea obsesivă a presupusului rasism și sexism peste tot în știință și medicină; conformitatea socială și ștergerea diferitelor puncte de vedere în știință și medicină; reducerea oricărei diferențe de sănătate la rasism, sexism etc; introducerea „teoriei justiției sociale" și mai ales a „teoriei critice a rasei" în curriculumul medical; adaptarea tratamentelor pacientului după „teoria critică a rasei" și criteriile de gen; eliminarea („anularea") dizidenților.

Există acum multe exemple de pătrundere în universitățile europene și în special în științele sociale. Științele dure și medicina sunt afectate doar indirect până acum. Dar pentru publicații și proiecte de cercetare se solicită: „declararea identităților rasiale și de gen" ale autorilor; „declarația de diversitate, echitate și incluziune" (în engleză, „Declarație DEI", care cere explicarea modului în care această lucrare științifică a contribuit la „justiția socială", la reprezentarea minorităților etc.); echilibrul citatelor după criteriul „rasei" și genului persoanelor citate etc.

Nu este obligatoriu deocamdată, dar deja recomandat cu tărie.

De ce articolul nostru a fost publicat în Journal of Controversial Ideas și nu într-o jurnal științific interdisciplinar precum Nature, Science sau Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)? Am încercat să o publicăm în aceasta din urmă, ca un contrapunct la mai multe articole publicate de jurnal, care au adoptat punctul de vedere al „teoriei justiției sociale".

Dar ni s-a sfătuit să eliminăm cuvântul „merit" din titlu, deoarece, potrivit consiliului de redacție al revistei, „conceptul de merit, așa cum știu cu siguranță autorii, a fost atacat pe scară largă și în mod legitim ca fiind gol". Articolul a fost în cele din urmă respins de acest jurnal din motive ciudate, inclusiv că ar fi „dăunător" minorităților. Acest lucru ne-a determinat să menționăm la sfârșitul articolului nostru că „nu numai meritocrația în știință este o idee controversată, dar, în unele cercuri academice, însăși existența meritului ca concept este pusă sub semnul întrebării".