Jaful continuă: România a fost campioană absolută in UE la scumpirea preturilor la energie electrică și gaze

Prețurile la energie electrică și gaze au doborât anul trecut recordul în țările UE - România a fost campioana absoluta in ciuda faptului ca are un bazin hidrografic impresionant, hidrocentrale, centrale eoliene, centrala nucleara etc., sau ca are in subsolul tarii depozite de gaze naturale. Acest fapt nu demonstreaza altceva decat ca România e jefuita in continuare pe seama românilor care platesc nota.

În a doua jumătate a anului trecut, suma medie plătită pentru 100 de kilowați-oră de energie electrică în gospodăriile din țările Uniunii Europene (UE) a doborât un record, cu 28,4 euro, relatează Haberler preluat de Rador. Biroul European de Statistică a publicat datele privind prețurile la energie electrică și gaze naturale consumate în gospodăriile din țările membre ale Uniunii Europene, în a doua jumătate a anului trecut.

Potrivit acestor date, în timp ce țările UE au plătit 23,5 euro pentru 100 de kilowați-oră de energie electrică în a doua jumătate a anului 2021, această cifră a ajuns la 28,4 euro în a doua jumătate a anului trecut. Dintre țările membre UE, cea mai ieftină energie electrică a fost vândută în Ungaria. Acolo s-au plătit 10,8 euro pentru 100 de kilowați-oră de energie electrică, urmând Bulgaria cu 11,5 euro, Malta cu 12,8 euro și Olanda cu 13,5 euro.

Dintre statele membre UE, Danemarca a fost țara care a plătit cel mai mult pentru electricitate. Gospodăriile din Danemarca au plătit 58,7 euro pentru 100 de kilowați-oră la electricitate. Au urmat Belgia cu 44,9 euro, Irlanda cu 42 euro, Cehia cu 38,4 euro, Italia cu 36,4 euro, România cu 34,1 euro, Germania cu 33,6 euro și Spania cu 33,5 euro.

Cea mai mare creștere a prețurilor la energie electrică a fost în România cu 112%, Cehia cu 97% și Danemarca cu 70%. Cu excepția Țărilor de Jos și a Maltei, prețurile energiei electrice au crescut în toate țările membre UE comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În perioada de referință, prețurile la energie electrică în cele două state UE menționate au scăzut din cauza unor practici precum subvențiile și plafonările de preț.