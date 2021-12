Omicron se răspândeste incredibil în oeice mediu: Virusul s-a propagat în apă cu viteză uriașă!

Am dezvaluit intr-un articol precedent cum se leaga toate actiunile dubioase ale Comandantului Raed Arafat in jurul unui grup de interese prin Aspen Institute Romania, condus de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Interese care nu sunt intotdeauna comune cu cele dictate de OMS, si care trebuie puse in aplicare prin reprezentantii de la noi din guvern. Numai ca guvernul oficial nu face ce vrea, ci ce dicteaza guvernul paralel, un guvern ocult.